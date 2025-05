PAOK a ratat la mustață calificarea în preliminariile Champions League! Răzvan Lucescu: „Ne-am complicat singuri anul”

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, s-a impus în derby-ul cu AEK, cu scorul de 1-0, însă rezultatul nu a fost suficient. Echipa din Salonic a ratat la limită calificarea în preliminariile UEFA Champions League, iar fanii speră acum la o mână de ajutor din partea celor de la Olympiakos.

PAOK a terminat pe locul 3 în Grecia

, care duce în preliminariile Ligii Campionilor. Diferența dintre cele două a fost de doar un punct, în favoarea echipei din Atena.

ADVERTISEMENT

PAOK s-a impus cu 1-0 în derby-ul cu cei de la AEK. Partida a fost una extrem de echilibrată, însă Michailidis a adus cele 3 puncte echipei lui Răzvan Lucescu cu un gol înscris în prima repriză.

Cum poate ajunge PAOK în Europa League. Echipa lui Răzvan Lucescu are nevoie de ajutorul rivalilor de la Olympiakos

Formația din Salonic va juca în sezonul următor în preliminariile UEFA Conference League, asta în cazul în care Olympiakos nu va câștiga Cupa. Dacă echipa din Atena se va impune în finală în fața celor de la OFI Creta, atunci locul de Europa League îi va reveni formației lui Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu: „Sfârșitul sezonului a fost bun”

La finalul meciului cu AEK, Răzvan Lucescu a avut un discurs pozitiv.

„Vă voi spune altceva. Am câștigat locul trei și asta e poziția mea. Cu absolută umilință, voi spune că ne-am complicat singuri anul, așa cum a început, și este important că am ocupat locul 3. Am câștigat patru din șase derby-uri în play-off-uri și asta este ceva pozitiv.

ADVERTISEMENT

Sfârșitul sezonului a fost bun, având în vedere cât de complicat a început. Noi ne-am adus în această situație. În play-off ne-am apropiat și am câștigat patru din cele șase derby-uri disputate”, a explicat antrenorul român.