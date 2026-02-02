PAOK, decizie fără precedent la 6 zile de la tragicul accident de pe „drumul morții” din România. Cine sunt cei vizați

ADVERTISEMENT

Lumea sportului a fost lovită de o tragedie în urmă cu 6 zile. Șapte suporteri ai lui PAOK s-au stins din viață în Lugojel, județul Timiș, în urma unui accident rutier. Fanii formației elene se deplasau către Franța, aceștia dorind să asiste la meciul cu Olympique Lyon din Europa League. La mai puțin de o săptămână distanță, clubul din Salonic a luat o decizie radicală.

PAOK, decizie fără precedent la 6 zile de la tragicul accident

Un val de tristețe a acaparat lumea sportului după ce 7 suporteri s-au stins din viață în drum spre a urmări echipa favorită. Totuși, nu toată lumea a empatizat cu bărbații ce au decedat la Lugojel.

notează că formația din Salonic a luat o decizie radicală vizavi de tragedia petrecută în România. PAOK și-a propus să îi ducă în judecată pe toți cei care-i insultă pe fanii ce au murit pe rețelele de socializare.

, . Mai mult decât atât, PAOK a trimis deja în judecată o persoană care i-a insultat pe suporteri pe rețelele sociale

„PAOK își propune, în această situație dificilă pentru echipă și fanii ei, să conserve respectul pentru familiile victimelor, cât și pentru amintirea fanilor pierduți”, s-a arătat în comunicatul lui PAOK.

Cum s-a produs accidentul de la Lugojel

Un microbuz cu numere de înmatriculare din Grecia, transportând 10 persoane, se îndrepta din Salonic către Franța. Pasagerii, toți cetățeni greci și suporteri ai echipei PAOK Salonic, călătoreau în „Hexagon” pentru a-și susține echipa condusă de Răzvan Lucescu la meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima etapă a fazei grupelor UEFA Europa League.

În jurul orei 13:00, vehiculul a fost implicat într-un accident pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În timp ce încerca să revină pe banda sa după o depășire, microbuzul a intrat în coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.

Impactul a proiectat microbuzul în afara carosabilului. Șase persoane au murit pe loc, una a decedat la scurt timp după internare, iar alte trei se află în stare critică.

Ce a declarat Răzvan Lucescu despre tragedie

La scurt timp după tragedia produsă la Lugojel, Răzvan Lucescu a transmis că este alături de familiile îndoliate. Antrenorul român a mărturisit că momentul este dificil, suporterii lui PAOK fiind foarte uniți.

„Este unul dintre cele mai grele momente pe care noi, profesioniștii din fotbal, le putem avea. Pe de o parte, suntem triști și acest lucru ne copleșește, dar, pe de altă parte, trebuie să lăsăm totul deoparte și să ieșim pe teren și să dăm totul.

Este o situație complicată pentru toți cei din familia PAOK, dar mai presus de toate, lucrurile cu adevărat dificile sunt pentru familiile copiilor care au fost pierduți, nu pentru noi. Trebuie să le arătăm acestor familii că suntem aproape de ele, că viața merge înainte și că îi susținem. Să ne jucăm jocul și cu imaginea noastră, să facem tot ce putem pentru a le oferi măcar puțină bucurie.

Înfruntându-ne cu o echipă cu adevărat bună, vom ieși pe teren pentru a transforma această tristețe în putere. Nu vreau să vorbesc prea mult despre fotbal cu această tragedie pe care o trăiește PAOK”, a declarat Răzvan Lucescu vizavi de accident.