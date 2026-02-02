Sport

PAOK, decizie fără precedent la 6 zile de la tragicul accident de pe „drumul morții” din România. Cine sunt cei vizați

PAOK a luat o decizie fără precedent la doar 6 zile distanță de la accidentul petrecut în Lugojel, județul Timiș. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre cei vizați de clubul elen.
Iulian Stoica
02.02.2026 | 23:40
PAOK decizie fara precedent la 6 zile de la tragicul accident de pe drumul mortii din Romania Cine sunt cei vizati
ULTIMA ORĂ
PAOK, decizie fără precedent după accidentul din Lugojel. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lumea sportului a fost lovită de o tragedie în urmă cu 6 zile. Șapte suporteri ai lui PAOK s-au stins din viață în Lugojel, județul Timiș, în urma unui accident rutier. Fanii formației elene se deplasau către Franța, aceștia dorind să asiste la meciul cu Olympique Lyon din Europa League. La mai puțin de o săptămână distanță, clubul din Salonic a luat o decizie radicală.

PAOK, decizie fără precedent la 6 zile de la tragicul accident

Un val de tristețe a acaparat lumea sportului după ce 7 suporteri s-au stins din viață în drum spre a urmări echipa favorită. Totuși, nu toată lumea a empatizat cu bărbații ce au decedat la Lugojel.

ADVERTISEMENT

Presa din Grecia notează că formația din Salonic a luat o decizie radicală vizavi de tragedia petrecută în România. PAOK și-a propus să îi ducă în judecată pe toți cei care-i insultă pe fanii ce au murit pe rețelele de socializare.

Conducerea clubului a fost alături de familiile îndoliate, Ivan Savvidis suportând toate costurile legate de accident. Mai mult decât atât, PAOK a trimis deja în judecată o persoană care i-a insultat pe suporteri pe rețelele sociale

ADVERTISEMENT
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile...
Digi24.ro
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate

„PAOK își propune, în această situație dificilă pentru echipă și fanii ei, să conserve respectul pentru familiile victimelor, cât și pentru amintirea fanilor pierduți”, s-a arătat în comunicatul lui PAOK.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de...
Digisport.ro
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro

Cum s-a produs accidentul de la Lugojel

Un microbuz cu numere de înmatriculare din Grecia, transportând 10 persoane, se îndrepta din Salonic către Franța. Pasagerii, toți cetățeni greci și suporteri ai echipei PAOK Salonic, călătoreau în „Hexagon” pentru a-și susține echipa condusă de Răzvan Lucescu la meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima etapă a fazei grupelor UEFA Europa League.

În jurul orei 13:00, vehiculul a fost implicat într-un accident pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În timp ce încerca să revină pe banda sa după o depășire, microbuzul a intrat în coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.

ADVERTISEMENT

Impactul a proiectat microbuzul în afara carosabilului. Șase persoane au murit pe loc, una a decedat la scurt timp după internare, iar alte trei se află în stare critică.

Ce a declarat Răzvan Lucescu despre tragedie

La scurt timp după tragedia produsă la Lugojel, Răzvan Lucescu a transmis că este alături de familiile îndoliate. Antrenorul român a mărturisit că momentul este dificil, suporterii lui PAOK fiind foarte uniți.

„Este unul dintre cele mai grele momente pe care noi, profesioniștii din fotbal, le putem avea. Pe de o parte, suntem triști și acest lucru ne copleșește, dar, pe de altă parte, trebuie să lăsăm totul deoparte și să ieșim pe teren și să dăm totul.

Este o situație complicată pentru toți cei din familia PAOK, dar mai presus de toate, lucrurile cu adevărat dificile sunt pentru familiile copiilor care au fost pierduți, nu pentru noi. Trebuie să le arătăm acestor familii că suntem aproape de ele, că viața merge înainte și că îi susținem. Să ne jucăm jocul și cu imaginea noastră, să facem tot ce putem pentru a le oferi măcar puțină bucurie.

Înfruntându-ne cu o echipă cu adevărat bună, vom ieși pe teren pentru a transforma această tristețe în putere. Nu vreau să vorbesc prea mult despre fotbal cu această tragedie pe care o trăiește PAOK”, a declarat Răzvan Lucescu vizavi de accident.

Gică Hagi i-a marcat debutul lui Florin Prunea la Dinamo: „Mamă, ce a...
Fanatik
Gică Hagi i-a marcat debutul lui Florin Prunea la Dinamo: „Mamă, ce a făcut în meciul ăla, a dat și de la vestiare!”. Cum s-a revanșat doi ani mai târziu
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Otele a ajuns la o fostă câștigătoare...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Otele a ajuns la o fostă câștigătoare de Champions League!
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de...
Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie...
iamsport.ro
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie radicală în 2000, iar acum se văd rezultatele”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!