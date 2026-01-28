Sport

PAOK, lovită din nou, chiar în anul centenarului. Clubul antrenat de Răzvan Lucescu a mai pierdut 6 suporteri într-o tragedie de nedescris

PAOK, lovită de un accident chiar în anul centenarului. Clubul pregătit de Răzvan Lucescu se află la a doua tragedie de acest tip. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
28.01.2026 | 06:30
PAOK lovita din nou chiar in anul centenarului Clubul antrenat de Razvan Lucescu a mai pierdut 6 suporteri intro tragedie de nedescris
SPECIAL FANATIK
PAOK, lovită de un nou accident în an centenar. Clubul din Salonic a mai trecut printr-un episod asemănător. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului european a fost lovită de o veste tulburătoare. Marți, 27 ianuarie, a avut loc un accident în România, iar șapte suporteri ai echipei PAOK s-au stins din viață. Nu e pentru prima oară când clubului din Salonic se confruntă cu o astfel de tragedie.

Șapte fani ai lui PAOK, decedați după un accident la Timișoara

Marți a fost o zi tragică pentru suporterii fotbalului din întreaga lume, după ce un microbuz cu 10 fani ai echipei PAOK a fost implicat într-un grav accident rutier în Timișoara. Aceștia se îndreptau spre Franța, unde echipa grecească urma să joace împotriva celor de la Olympique Lyon, în faza grupelor Europa League.

ADVERTISEMENT

Șoferul, angajat într-o manevră de depășire, nu a mai reușit să revină pe banda sa și s-a ciocnit frontal cu un tir, provocând un impact devastator. Imaginile apărute pe internet arată amploarea tragediei. Potrivit primelor informații, șapte persoane și-au pierdut viața, iar ceilalți trei pasageri aflați în microbuz sunt internați în stare critică.

PAOK a mai trecut printr-o tragedie similară

PAOK va împlini 100 de ani de existență în data de 20 aprilie. Aflată în an centenar, formația din Salonic a fost lovită de vestea accidentului tragic produs la Timișoara. Nu este pentru prima oară când echipa pregătită de Răzvan Lucescu trece printr-un astfel de incident.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Presa din Grecia anunță că familia PAOK a mai pierdut „șapte pui de vulturi”, asta după accidentul din Tempi. În anul 1999, clubul din Salonic s-a aflat în doliu după decesul a altor 6 suporteri.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România

Acest lucru se întâmpla în dimineața zilei de 4 octombrie 1999. Atunci, la Tempi, în Grecia, 6 tineri suporteri ai lui PAOK se stingeau din viață în urma unui accident rutier. Aceștia se întorceau spre Salonic după ce fuseseră la un meci disputat pe Stadionul Olimpic din Atena, unde echipa lor jucase împotriva lui Panathinaikos în campionatul Greciei.

Cei șase fani ai formației pregătite de Răzvan Lucescu aveau, la accidentul din 1999, între 17 și 25 de ani. Vestea accidentului din Timișoara a adus aminte de tragedia din Tempi, iar presa elenă notează că „întreaga țară va privi data de 27 ianuarie 2026 drept ziua unei noi tragedii. PAOK, la aniversarea a 100 de ani — care ar fi trebuit să fie un motiv de sărbătoare zilnică — își plânge cei șapte ‘pui de vulturi’”.

ADVERTISEMENT
Jose Mourinho a spus tot adevărul despre ”disputa” cu Cristi Chivu: ”V-a prins...
Fanatik
Jose Mourinho a spus tot adevărul despre ”disputa” cu Cristi Chivu: ”V-a prins bine să vorbiți”
Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din...
Fanatik
Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „I-am cerut un sfat”
Tragedia capătă proporții de neimaginat! Un alt fan PAOK a murit la doar...
Fanatik
Tragedia capătă proporții de neimaginat! Un alt fan PAOK a murit la doar 54 de ani, după ce a aflat de accidentul din România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
iamsport.ro
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!