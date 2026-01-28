PAOK, lovită din nou, chiar în anul centenarului. Clubul antrenat de Răzvan Lucescu a mai pierdut 6 suporteri într-o tragedie de nedescris

Lumea fotbalului european a fost lovită de o veste tulburătoare. Marți, 27 ianuarie, a avut loc un accident în România, iar șapte suporteri ai echipei PAOK s-au stins din viață. Nu e pentru prima oară când clubului din Salonic se confruntă cu o astfel de tragedie.
Marți a fost o zi tragică pentru suporterii fotbalului din întreaga lume, după ce un microbuz cu 10 fani ai echipei PAOK a fost implicat într-un grav accident rutier în Timișoara. Aceștia se îndreptau spre Franța, unde echipa grecească urma să joace împotriva celor de la Olympique Lyon, în faza grupelor Europa League.
Șoferul, angajat într-o manevră de depășire, nu a mai reușit să revină pe banda sa și s-a ciocnit frontal cu un tir, provocând un impact devastator. Imaginile apărute pe internet arată amploarea tragediei. Potrivit primelor informații, șapte persoane și-au pierdut viața, iar ceilalți trei pasageri aflați în microbuz sunt internați în stare critică.
PAOK va împlini 100 de ani de existență în data de 20 aprilie. Aflată în an centenar, formația din Salonic a fost lovită de vestea accidentului tragic produs la Timișoara. Nu este pentru prima oară când echipa pregătită de Răzvan Lucescu trece printr-un astfel de incident.
Presa din Grecia anunță că familia PAOK a mai pierdut „șapte pui de vulturi”, asta după accidentul din Tempi. În anul 1999, clubul din Salonic s-a aflat în doliu după decesul a altor 6 suporteri.
Acest lucru se întâmpla în dimineața zilei de 4 octombrie 1999. Atunci, la Tempi, în Grecia, 6 tineri suporteri ai lui PAOK se stingeau din viață în urma unui accident rutier. Aceștia se întorceau spre Salonic după ce fuseseră la un meci disputat pe Stadionul Olimpic din Atena, unde echipa lor jucase împotriva lui Panathinaikos în campionatul Greciei.
Cei șase fani ai formației pregătite de Răzvan Lucescu aveau, la accidentul din 1999, între 17 și 25 de ani. Vestea accidentului din Timișoara a adus aminte de tragedia din Tempi, iar presa elenă notează că „întreaga țară va privi data de 27 ianuarie 2026 drept ziua unei noi tragedii. PAOK, la aniversarea a 100 de ani — care ar fi trebuit să fie un motiv de sărbătoare zilnică — își plânge cei șapte ‘pui de vulturi’”.