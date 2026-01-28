PAOK, lovită din nou, chiar în anul centenarului. Clubul antrenat de Răzvan Lucescu a mai pierdut 6 suporteri într-o tragedie de nedescris

ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului european a fost lovită de o veste tulburătoare. Marți, 27 ianuarie, a avut loc un accident în România, iar șapte suporteri ai echipei PAOK s-au stins din viață. Nu e pentru prima oară când clubului din Salonic se confruntă cu o astfel de tragedie.

Șapte fani ai lui PAOK, decedați după un accident la Timișoara

Marți a fost o zi tragică pentru suporterii fotbalului din întreaga lume, după ce un microbuz cu 10 fani ai echipei PAOK a fost implicat într-un grav accident rutier în Timișoara. Aceștia se îndreptau spre Franța, unde echipa grecească urma să joace împotriva celor de la Olympique Lyon, în faza grupelor Europa League.

Șoferul, angajat într-o manevră de depășire, nu a mai reușit să revină pe banda sa și s-a ciocnit frontal cu un tir, provocând un impact devastator. . Potrivit primelor informații, șapte persoane și-au pierdut viața, iar ceilalți trei pasageri aflați în microbuz sunt internați în stare critică.

PAOK a mai trecut printr-o tragedie similară

PAOK va împlini 100 de ani de existență în data de 20 aprilie. Aflată în an centenar, formația din Salonic a fost lovită de vestea accidentului tragic produs la Timișoara. Nu este pentru prima oară când echipa pregătită de Răzvan Lucescu trece printr-un astfel de incident.

anunță că familia PAOK a mai pierdut „șapte pui de vulturi”, asta după accidentul din Tempi. În anul 1999, clubul din Salonic s-a aflat în doliu după decesul a altor 6 suporteri.

Acest lucru se întâmpla în dimineața zilei de 4 octombrie 1999. Atunci, la Tempi, în Grecia, 6 tineri suporteri ai lui PAOK se stingeau din viață în urma unui accident rutier. .

, la accidentul din 1999, între 17 și 25 de ani. Vestea accidentului din Timișoara a adus aminte de tragedia din Tempi, iar presa elenă notează că „întreaga țară va privi data de 27 ianuarie 2026 drept ziua unei noi tragedii. PAOK, la aniversarea a 100 de ani — care ar fi trebuit să fie un motiv de sărbătoare zilnică — își plânge cei șapte ‘pui de vulturi’”.