PAOK, revenire fabuloasă în returul cu Rijeka! Răzvan Lucescu s-a calificat spectaculos în Europa League. Video

Pentru al doilea sezon consecutiv, PAOK va juca în faza ligii din UEFA Europa League. Elevii lui Răzvan Lucescu au spulberat-o pe Rijeka în returul play-off-ului, scor 5-0, după , iar Georgios Giakoumakis a înscris un gol absolut superb în poarta oaspeților.

PAOK, calificare spectaculoasă! Trupa lui Răzvan Lucescu va juca în Europa League

Învinsă cu 1-0 în meciul tur contra lui Rijeka, după reușita lui Menalo din prima repriză, PAOK avea nevoie de un succes pe propriul teren pentru a juca în faza ligii din Europa League. Trupa lui Răzvan Lucescu a avut un start excelent și a deschis scorul în minutul 12, prin Soualiho Meite, care a înscris cu capul după un corner.

Giannis Konstantelias a dublat avantajul grecilor înainte de pauză, în urma unei faze individuale, iar Fedor Chalov a făcut 3-0 în partea secundă. Misiunea lui PAOK a devenit și mai ușoară în minutul 71, când oaspeții au rămas în zece oameni, după ce Majstorovic a încasat al doilea cartonaș galben.

Cea mai frumoasă reușită a partidei i-a aparținut lui Georgios Giakoumakis, fotbalist adus de PAOK în această vară, sub formă de împrumut. După o pasă lungă trimisă de Konstantelias, atacantul a depășit un adversar printr-un gest tehnic extraordinar, după care a marcat cu un șut din unghi. În fine, Dimitrios Pelkas a stabilit scorul final în minutul 89.

Din ce urnă va face parte PAOK la tragerea la sorți

PAOK are în continuare un coeficient foarte bun (42.250) și va face parte din urna a doua la tragerea la sorți pentru faza ligii din Europa League, alături de echipe precum Lyon, Fenerbahce sau Celtic. , ar putea să o întâlnească din nou pe FCSB, împotriva căreia a jucat de trei ori în stagiunea precedentă.

În faza ligii, gruparea „roș-albastră” a câștigat cu 1-0 la Salonic, iar cele două formații s-au întâlnit mai apoi și în play-off-ul pentru calificarea în optimile de finală. FCSB a avut câștig de cauză în ambele dispute, 2-1 în Grecia și 2-0 la București, și a avansat în optimi, unde a fost surclasată de Olympique Lyon cu scorul general de 7-1.