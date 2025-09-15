Sport

PAOK Salonic are punctaj maxim în Grecia, dar Răzvan Lucescu tot nu e pe deplin mulțumit. Ce nu-i convine tehnicianului român

Echipa lui Răzvan Lucescu este pe locul trei în Grecia, dar a avut o partidă dificilă cu OFI Creta, tremurând la final pentru cele trei puncte
Catalin Oprea
15.09.2025 | 08:37
Răzvan Lucescu are maximum de puncte cu PAOK Salonic FOTO X

PAOK Salonic a învins, în deplasare, scor 2-1, gruparea OFI Creta, în etapa a treia din campionatul grec. După trei etape, Olympiakos, AEK Atena și PAOK Salonic au maximum de puncte, în vreme ce Panathinaikos are doar un punct.

Zivkovic a apărat un penalty

“Alb-negrii” au început foarte bine meciul și conduceau cu 2-0 după prima jumătate de oră, prin golurile reuşite de Ozdoev, în minutul 10, şi de Pelkas, în minutul 24. Partea secundă a fost una cu peripeţii pentru PAOK.

Mai întâi, portarul gazdelor Christogeorgos a primit cartonașul roșu, în minutul 48. Acesta a fost anulat însă deoarece Giakoumakis, atacantul pe care-l faultase, a început faza dintr-o poziție de ofsaid.

Christogeorgos a rămas pe teren, după ce faza a fost analizată de VAR, și a apărat un penalty executat de Zivkovic, în minutul 66. OFI Creta a redus din handicap, când Thiago Nuss a înscris pentru gazde, în minutul 75.

Lucescu e nemulțumit că echipa n-a închis meciul mai devreme

Finalul a fost intens, PAOK fiind sub presiune. Echipa lui Răvan Lucescu, care a făcut o adevărată revoluție în lot, s-a impus cu 2-1 şi are nouă puncte din trei meciuri, fiind pe locul al treilea în clasament.

 „Dacă am fi marcat al treilea gol, lucrurile ar fi fost mult mai ușoare pentru noi. Am jucat într-un mod foarte bun, inteligent și echilibrat. Sunt foarte mulțumit, dar în același timp puțin dezamăgit.

Sunt nemulțumit pentru că nu am închis meciul mai ușor și nu am avut o victorie mai clară. Pe lângă penalty-ul ratat, am avut și alte ocazii grozave. Dar, le-am dat speranțe celor de la OFI și de aceea am avut o bătălie pe final”, a spus antrenorul român.

Adversari dificili în Liga Europa

PAOK Salonic înceape săptămâna viitoare o nouă aventură europeană. Echipa greacă va juca, în grupa unică a Ligii Europa,cu Betis Sevilla, Maccabi Tel Aviv, Young Boys şi Brann (acasă), și cu Lille, Lyon, Ludogoreţ şi Celta Vigo (deplasare). Primul meci este, pe teren propriu, cu Maccabi Tel Aviv.

Până atunci însă, PAOK mai are două meciuri. Va juca miercuri, în Cupa Greciei, cu Levadiakos. Apoi, în weekend, echipa lui Răzvan întâlnește acasă, Panetolikos. Aceasta din urmă l-a transferat pe Beni Nkololo, fost la CFR Cluj.

 

