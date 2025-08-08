PAOK Salonic, fără șut pe poartă, pe teren propriu, sub ochii patronului. Ce crede Răzvan Lucescu despre disputa din preliminariile Ligii Europa

PAOK nu a reușit să înceapă noul sezon cu o victorie și a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Wolfsberger, pe teren propriu, va fi decisă la returul din Austria.

ADVERTISEMENT

PAOK a avut un singur fotbalist nou în prima echipă

Răzvan Lucescu a început meciul cu austriecii, folosind o echipă cu un singur fotbalist nou, față de sezonul trecut. Doar englezul Jonjo Kenny, venit de la Hertha Berlin, și-a făcut loc printre titulari.

prima repriză a aparținut, per ansamblu, oaspeților. Austriecii au avut ocazii mai clare. În plus, au șutat de șapte ori la poartă, față de numai două șuturi, cât au avut grecii.

ADVERTISEMENT

PAOK a preluat inițiativa în repriza a doua, dar s-a apropiat greu de poarta austriecilor. A forțat deschiderea scorului, amenințând cu șuturi de la distanță. Doar că Meite și Konstantelias nu au reușit să găsească ținta.

Grecii au avut o posesie covârșitoare, dar sterilă

Spre final, Răzvan Lucescu l-a aruncat în luptă pe tânărul Anestis Mythou, debutant la prima echipă. A mai intrat, de asemenea, și croatul Ivanousek, venit de la Feyenoord, aflat și el la primul meci pentru PAOK.

ADVERTISEMENT

Grecii n-au reușit să marcheze, ba chiar au scăpat cu fața curată în minutul 93, când Wolfsberger a ratat o ocazie importantă.

ADVERTISEMENT

PAOK a terminat meciul fără șut pe spațiul porții și doar tentative de la distanță care nu și-au atins ținta. Echipa antrenorului român a avut posesia (64%-36%), iar starea de nervozitate generată de incapacitatea de a găsi drumul spre gol a confirmată de cele patru cartonașe galbene încasate.

ADVERTISEMENT

Antrenorul român mută presiunea pe austrieci

În ciuda semi-eșecului, Lucescu jr. crede că presiunea la meciul retur va fi pe austrieci. „Meciul a fost decis de doi factori. Primul este că Wolfsberger a avut două meciuri oficiale la ora partidei, pe când noi niciunul. Al doilea este că am jucat împotriva unei echipe care se apără constant. În unele momente ale meciului au stat chiar pe două linii în careul lor. A fost dificil să-i desfacem, dar felul în care a decurs meciul și rezultatul final pun acum presiune pe ei”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Sport 24.

Răzvan Lucescu a mizat pe formula: Pavlenka – Baba, Michaelides, Kentziora, Kenny – Meite, Kamara (70′ Ozdoev) – Tyson (75′ Ivanousek), Konstantelias (84′ Soretire), Zivkovic – Chalov (70′ Mythou).

Dacă va ajunge în play-off, PAOK va da peste învingătoarea dublei Shelbourne – Rijeka (2-1 în tur).

Răzvan Lucescu așteaptă un grec din Mexic

Lucescu va avea la dispoziție în perioada următoare încă un atacant. PAOK s-a înțeles cu mexicanii de la Cruz Azul pentru împrumutul vârfului elen Giorgos Giakoumakis. Internaționalul grec se va repatria după cinci ani în străinătate, unde, printre altele, a devenit cel mai bun marcator în Olanda și Scoția, la Venlo, respectiv, Celtic,

El a ajuns la Cruz Azul în vara anului 2024 și a jucat în 40 de meciuri în toate competițiile (9 goluri/8 pase decisive), câștigând Cupa Campionilor CONCACAF.