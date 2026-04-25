PAOK Salonic – OFI Creta, live video în finala Cupei Greciei. Fanii echipei lui Răzvan Lucescu, spectacol în portul orașului

Finala Cupei Greciei din acest an le are drept protagoniste pe PAOK și OFI Creta. Răzvan Lucescu se află în fața singurului trofeu pe îl poate cuceri în acest sezon, după ce șansele la titlu s-au diminuat considerabil. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu evoluția scorului, cele mai importante faze, deznodământul final precum și reacțiile de după fluierul final. FANATIK te ține la curent cu toate detaliile direct din Grecia.

Mii de fani ai lui PAOK Salonic au luat cu asalt terasele de pe portul orașului Volos, înaintea meciului cu OFI Creta din finala Cupei Greciei. Suporterii echipei lui Răzvan Lucescu au cântat și au dansat pentru echipa favorită în așteptarea duelului de foc de pe stadionul „Panthessaliko”. Un alt detaliu interesant este faptul că în zona teraselor nu au fost trimiși agenți de poliție, în timp ce paza este asigurată de angajați ai restaurantelor.

Fanii lui PAOK, spectacol înaintea meciului cu OFI Creta, finala Cupei Greciei

PAOK Salonic – OFI Creta, live video în finala Cupei Greciei. Totul sau nimic pentru Răzvan Lucescu în acest sezon

, astfel că acum se concentrează din plin pe ultimul obiectiv rămas: câștigarea Cupei Greciei. Echipa lui Răzvan Lucescu a avut un sezon lung și anevoios, dar vrea să îl termine totuși cu un trofeu care să îi bucure pe fani și să aducă optimism pentru stagiunea următoare. OFI Creta n-a avut nici ea un sezon prea grozav în campionat, dar poate produce o mare surpriză în finala Cupei. Cele două se întâlnesc pe sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul „Panthessaliko”, al celor de la Volos. Duelul va putea fi urmărit pe platforma de streaming AntenaPLAY.

Cum au ajuns PAOK Salonic și OFI Creta în finala Cupei Greciei

Antrenorul român va fi în a cincea finală ca antrenor al lui PAOK, chiar în anul centenarului, și în a 13-a a carierei. . În ceea ce o privește pe OFI Creta, formația pregătită de Christos Kontis, a trecut de Levadiakos cu 2-1 la general.

Istoricul meciurilor PAOK Salonic – OFI Creta. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe dintre cele două formații, OFI Creta a câștigat o singură dată. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele confruntări dintre PAOK și OFI Creta:

PAOK – OFI Creta 3-0 (18 ianuarie 2026)

OFI Creta – PAOK 1-2 (14 septembrie 2025)

OFI Creta – PAOK 0-5 (8 februarie 2025)

PAOK – OFI Creta 1-2 (27 octombrie 2024)

PAOK – OFI Creta 4-0 (3 ianuarie 2024)

Cote pariuri PAOK Salonic – OFI Creta în finala Cupei Greciei

Formația românului Răzvan Lucescu este văzută „favorită” în acest meci, având o cotă la victorie este de 1.35. Un succes al celor de la OFI Creta este cotat cu 8.10. O remiză între cele două, în timpul regulamentar, are cota de 5.00. Pentru pasionații de goluri, aceștia pot opta pentru variante precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 2.15, respectiv de 1.25.

Urmărește în timp real PAOK Salonic – OFI Creta, live text pe Fanatik

Urmărește PAOK Salonic – OFI Creta pe FANATIK, în format live text și video! Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și mai ales reacțiile tari de după final.