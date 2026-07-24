Sport

Paolo Maldini aruncă bomba pentru postul de selecționer al Italiei: „Am vorbit cu Carlo Ancelotti”

Federația Italiană caută în continuare un selecționer pentru echipa națională, iar noul director tehnic Paolo Maldini a anunțat că organizația se află în discuții cu mai multe nume uriașe.
Bogdan Mariș
24.07.2026 | 09:01
Paolo Maldini arunca bomba pentru postul de selectioner al Italiei Am vorbit cu Carlo Ancelotti
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Paolo Maldini (58 de ani) a dezvăluit că a discutat cu Carlo Ancelotti (67 de ani) despre rolul de selecționer al Italiei. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Italia a rămas fără selecționer după demisia lui Gennaro Gattuso, care a ales să plece după ce „Squadra Azzurra” a fost învinsă de Bosnia și a ratat calificarea la Cupa Mondială. Noua conducere a Federației caută un înlocuitor, iar Paolo Maldini (58 de ani), numit recent în postul de director tehnic, a dezvăluit că s-au purtat discuții cu Pep Guardiola, dar și cu Carlo Ancelotti (67 de ani), actualul selecționer al Braziliei.

Federația Italiană, în discuții cu Carlo Ancelotti. Anunțul lui Paolo Maldini

Ratarea calificării la Cupa Mondială a reprezentat un adevărat dezastru pentru Italia, iar eșecul contra Bosniei a dus la schimbări majore: președintele Federației, Gabriele Gravina, șeful delegației de la echipa națională, Gianluigi Buffon, și selecționerul Gennaro Gattuso au demisionat. După ce în fruntea FIGC a fost ales noul președinte, Giovanni Malago, au început căutările pentru postul de selecționer.

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Numit în rolul de director tehnic, Paolo Maldini a dezvăluit că a purtat discuții cu Pep Guardiola, dar și cu Carlo Ancelotti, fostul său coechipier și antrenor de la AC Milan, care se află momentan pe banca naționalei Braziliei. „Simt multă responsabilitate și presiune. E un proiect ambițios. Este o chemare la luptă, când Italia te cheamă, e greu să spui nu. (…) Rolul meu nu a existat înainte.

Ar fi ideal să numim un antrenor în această săptămână, dar ar fi și mai bine să așteptăm după omul pe care îl dorim cu adevărat. Există o grabă, dar nu prea mare în interiorul nostru. Guardiola? Nu putem oferi noutăți. L-ați identificat drept una dintre țintele noastre, dar am vorbit și cu Ancelotti. Părea firesc să începem cu cei mai buni din lume, însă disponibilitatea lor trebuie verificată”, a spus fostul mare fundaș, conform Gazzetta dello Sport.

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Revine Carlo Ancelotti la naționala Italiei? Când expiră contractul tehnicianului cu Confederația Braziliană

Carlo Ancelotti a devenit selecționerul Braziliei în 2025, semnând inițial un contract pe un an, cu un salariu de 10 milioane de euro. În luna mai, acesta și-a prelungit înțelegerea până în 2030, dorința sud-americanilor fiind ca tehnicianul să continue până la următoarea Cupă Mondială. Brazilia a fost una dintre marile dezamăgiri la turneul final din această vară, fiind eliminată în optimi de Norvegia.

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În cazul în care va ajunge la un consens cu Federația Italiană și va prelua rolul de selecționer, tehnicianul ar reveni la naționala Italiei după 31 de ani. În perioada 1992-1995, Carlo Ancelotti a fost antrenor secund al „Squadrei Azzurra”, făcând parte din staff-ul legendarului Arrigo Sacchi. Acesta s-a aflat pe bancă inclusiv la finala Cupei Mondiale din 1994, pierdută de Italia contra Braziliei. Pentru naționala Italiei urmează în această toamnă partidele din Liga A a UEFA Nations League. „Azzurrii” au fost repartizați în grupa A, alături de Franța, Belgia și Turcia.

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