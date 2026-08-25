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Paolo Zampolli, după întâlnirea cu Daniel Băluță: „Să facem din nou prietenia măreaţă!” Trimisul preşedintelui SUA, impresionat de viitorului parc din Sectorul 4

Trimisul special al preşedintelui SUA a vizitat amplasamentul viitorului Parc Donald Trump şi s-a declarat încântat după întâlnirea cu primarul Sectorul 4, Daniel Băluţă.
Daniel Spătaru
25.08.2026 | 13:24
Paolo Zampolli dupa intalnirea cu Daniel Baluta Sa facem din nou prietenia mareata Trimisul presedintelui SUA impresionat de viitorului parc din Sectorul 4
Trimisul special al preşedintelui SUA s-a întîlnit cu Daniel Băluţă şi a fost încântat să vadă că proiectul viitorului parc Donald Trump începe să prindă contur Foto: colaj Fanatik
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Parcul Donald Trump, un proiect mult aşteptat de locuitorii Capitalei, este gata să intre în etapa de execuţie. Amplasamentul noului loc de recreere pentru bucureșteni a fost vizitat, la începutul acestei săptămâni, chiar de trimisul special al președintelui american. Paolo Zampolli a revenit la București, unde s-a întâlnit cu promotorul acestui proiect, primarul Daniel Băluță.

Mesajul lui Paolo Zampolli după întâlnirea cu Daniel Băluţă

Paolo Zampolli a fost impresionat de cum va arăta Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump şi a ţinut să-şi exprime public satisfacţia. „Să facem din nou prietenia măreaţă! Sunt onorat să mă întorc în România!”, a scris pe Instagram trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale, alături de o fotografie în care apare alături de primarul Sectorului 4. În aceeaşi postare, Zampolli a postat un videoclip cu macheta 3D a viitorului parc.

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Parcul Donald Trump reprezintă o extensie a Parcului Tudor Arghezi, iar anunţul construcţiei sale a fost făcut de Daniel Băluţă la începutul lunii aprilie. Dincolo de latura practică, proiectul are şi o mare încărcătură simbolică, fiind demarat în anul în care SUA marchează 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă. „Este o plăcere să marcăm în acest fel prietenia româno-americană şi este un gest extraordinar pe care îl putem face”, spunea Băluţă la momentul respectiv.

NASA şi Hollywood, printre temele viitorului parc din Sectorul 4

Ulterior, „botezul oficial” al parcului a fost dat în urma unui referendum, bucureştenii alegând ca noul lor loc de recreere să poarte numele preşedintelui american în exerciţiu. Pe 4 iulie, chiar de Ziua Independenţei SUA, Daniel Băluţă a prezentat public proiectul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane Donald Trump. Tematica este variată, astfel că bucureştenii pot regăsi în acelaşi loc simboluri care au marcat istoria Americii şi au transformat lumea, precum NASA sau Hollywood-ul.

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„Colegii arhitecți și-au imaginat un loc în care educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc și în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor și, în același timp, să descopere repere care au marcat istoria și cultura Statelor Unite, precum explorarea spațiului și universul NASA, cinematografia și alte simboluri emblematice ale Americii.

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Atât acum, cât și peste ani, sper ca acest spațiu să devină nu doar un loc de recreere, ci și un simbol al prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc și al convingerii că cele mai trainice punți între oameni și între națiuni se construiesc prin cunoaștere și încredere”, a fost mesajul transmis de Daniel Băluţă, de Ziua Americii.

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Când ar urma să fie gata Parcul Donald Trump

Acum, planurile au fost finalizate în totalitate iar următoarea etapă este faza de execuţie. Spaţiul pe care îl va acoperi viitorul Parc Donald Trump va fi de aproximativ 42.000 de metri pătraţi, iar bucureştenii sunt aşteptaţi să vină cu mic cu mare să se relaxeze aici în a doua jumătate a anului viitor.

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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