Papa Francisc și-a întrerupt audiența din Piața Sfântul Petru pentru a vorbi la telefon. Cât i-a lăsat pe credincioși să aștepte în timp ce a primit apelul important. Interesant, Vaticanul nu a dorit să comenteze situația, în ciuda faptului că Papa se declara în trecut împotriva folosirii tehnologiei într-un mod excesiv.

Papa Francisc și-a întrerupt audiența din Piața Sfântul Petru

Potrivit , Papa Francisc și-a întrerupt audiența săptămânală pentru a răspunde la un apel telefonic, astfel că oamenii adunați în Piața Sfântul Petru au așteptat mai bine de un minut ca Papa să își termine convorbirea, aparent importantă. Oamenii au văzut cum un consilier i-a înmânat suveranului pontif un telefon, făcându-i semn unui bărbat care se pregătea de o lectură pe podium să aștepte.

momentul au prezentat un cadru larg cu piața, în timp ce pe fundal se auzeau doar pescărușii. Papa Francisc, în vârstă de 86 de ani, a criticat în trecut telefoanele mobile și le-a transmis catolicilor să nu devină dependenți de aceste dispozitive. Cu toate acestea, Papa nu e la primul telefon important care întrerupe o audiență. În 2021, de cel puțin două ori, Papa Francisc a trebuit să răspundă unui apel telefonic în timpul unei audiențe, lăsându-i pe cei prezenți să aștepte.

dură în prezența premierului italian Giorgia Meloni. Papa i-a transmis politicianului fără perdea care sunt problemele cu care se confruntă în prezent Italia. Papa s-a plâns că în această țară în acest moment doar bogații își pot permite să aibă copii din cauza condițiilor ”sălbatice” ale pieței libere.

Asta, în condițiile în care în Italia nașterile au scăzut pentru prima dată sub 400.000 pe an în 2022, fiind vorba de a 14-a scădere anuală consecutivă. În prezent Italia are o populație de 58.85 milioane de locuitori, după ce a scăzut cu 179.000 de persoane.

”Dificultatea de a găsi un loc de muncă stabil, dificultatea de a păstra un loc de muncă stabil, casele cu prețuri prohibitive, chiriile foarte mari și salariile insuficiente sunt probleme reale. Piața liberă, fără măsurile corective necesare, devine sălbatică și produce situații și inegalități din ce în ce mai grave”, s-a plâns Papa în prezența Giorgiei Meloni.

Papa Francisc a dat exemplul unei femei care la o audiență recentă a cerut binecuvântarea pentru ”copilul” ei, însă femeia făcea referire de fapt la un câine. Situația l-a iritat pe Papă, care a certat-o că a cerut binecuvântare pentru un câine. ”Mi-am pierdut răbdarea și am mustrat-o spunându-i că mulți copii sunt flămânzi și tu îmi aduci un câine”, a explicat Papa Francisc.

În același timp, Suveranul Pontif a transmis că tinerele din Italia se confruntă cu constrângeri mari, pentru că sunt obligate să aleagă între carieră și maternitate. Papa a subliniat că italienii par să aibă mai nou alte priorități, pentru că nu ar face față costurilor pe care le implică creșterea unui copil.

”Nu putem accepta pasiv faptul că atât de mulți tineri se străduiesc să își realizeze visul unei familii și sunt nevoiți să coboare ștacheta dorințelor, mulțumindu-se cu substitute mediocre: să facă bani, să țintească o carieră, să călătorească, să își păstreze cu egoism timpul liber”, a completat Papa.

Ministrul italian al Economiei a avertizat recent că PIB-ul Italiei riscă să scadă cu 18 puncte procentuale în următoarele două decenii dacă tendințele actuale de natalitate continuă. La rândul său, ministrul Educației din această țară a declarat joi că datele demografice actuale sugerează că populația școlară va scădea cu un milion de copii în următorul deceniu.