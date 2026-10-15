Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu boala care l-a băgat în mormânt pe Johan Cruyff!

ADVERTISEMENT

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, o boală care a afectat de-a lungul timpului și nume uriașe din lumea sportului. Printre acestea se numără Johan Cruyff, legendarul fotbalist olandez, care s-a stins din viață în 2016, la numai 68 de ani.

Papa Leon al XIV-lea, diagnostic crunt! Aceeași boală i-a curmat viața legendarului Johan Cruyff

, în vârstă de 71 de ani, ar fi fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai frecvente forme de cancer la plămâni. Potrivit informațiilor apărute, diagnosticul ar fi fost confirmat marți, 13 octombrie 2026, în urma unei intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Gemelli din Roma. Medicii ar fi descoperit un nodul pulmonar în timpul unor investigații de rutină. Formațiunea ar fi fost identificată într-un stadiu timpuriu, iar specialiștii ar fi decis să intervină chirurgical. Suveranului Pontif i-ar fi fost îndepărtat lobul inferior al plămânului drept.

ADVERTISEMENT

Adenocarcinomul pulmonar este cea mai frecventă formă de cancer pulmonar. Boala poate apărea inclusiv la persoanele care nu au fumat niciodată. Potrivit informațiilor prezentate, Vaticanul nu ar fi comunicat deocamdată stadiul exact al bolii și nici dacă va fi necesară chimioterapia. Suveranul Pontif s-ar afla în continuare sub supraveghere medicală și ar urma să rămână internat aproximativ o săptămână. Toate audiențele publice programate până pe 20 octombrie au fost anulate.

Johan Cruyff, răpus de cancerul pulmonar în doar cinci luni. Fuma un pachet de țigări pe zi!

Cancerul pulmonar a provocat și moartea unuia dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. , a fost diagnosticat cu această boală în octombrie 2015, la vârsta de 68 de ani. Fostul câștigător a trei Baloane de Aur avea deja un istoric medical complicat. În 1991, pe când antrena Barcelona, suferise o intervenție chirurgicală pe cord.

ADVERTISEMENT

Cruyff a fost un fumător înrăit timp de mai multe decenii. Ajunsese să „sudeze” aproximativ 20 de țigări pe zi, iar imaginile în care apărea fumând pe banca tehnică erau la ordinea zilei. Olandezul a recunoscut că țigările i-au pus viața în pericol. După intervenția chirurgicală pe cord, a renunțat definitiv la fumat

ADVERTISEMENT

În februarie 2016, fostul mare fotbalist transmitea un mesaj optimist. Spunea că se simte ca și cum ar conduce cu 2-0 la pauză în lupta împotriva cancerului. Starea sa s-a agravat însă în săptămânile următoare. Pe 24 martie 2016, la numai cinci luni de la diagnostic, Johan Cruyff a murit la Barcelona, la vârsta de 68 de ani.

ADVERTISEMENT

Cancerul a făcut numeroase victime și printre alte legende ale sportului mondial. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al lui Joe Frazier, fost campion mondial la box și mare rival al lui Muhammad Ali. Americanul a fost diagnosticat cu cancer la ficat în septembrie 2011. Boala a evoluat extrem de rapid, iar Frazier a murit pe 7 noiembrie, la vârsta de 67 de ani. Un alt nume uriaș care s-a stins din cauza cancerului este Bill Walton, dublu campion NBA și unul dintre cei mai apreciați baschetbaliști americani. Acesta a murit în mai 2024, la 71 de ani, după o lungă luptă cu boala.

Există însă și sportivi celebri care au reușit să învingă cancerul. Martina Navratilova, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie, a primit în ianuarie 2023 două diagnostice cumplite: cancer la gât și cancer la sân. După mai multe luni de tratament, Navratilova a anunțat în iunie 2023 că investigațiile medicale nu mai indicau prezența cancerului.