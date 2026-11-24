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Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Nadia Comăneci sunt așteptați la Vatican pe 25 noiembrie, pentru a-l întâlni pe Papa Leon al XIV-lea. Nu sunt primele personalități ale sportului românesc ce ajung în fața Suveranului Pontif în acest an 2026, după ce Cristian Chivu, Camelia Potec sau David Popovici au fost deja în vizită la Vatican.

De ce primește Papa Leon al XIV-lea atât de mulți sportivi români la Vatican

Hagi, Comăneci și Năstase fac parte dintr-o delegație din care mai fac parte Mihai Covaliu, președintele COSR, Vizita din 25 noiembrie este organizată în cadrul proiectelor dedicate „Anului Nadia Comăneci”, la inițiativa Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun, în colaborare cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

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pentru că Ilie Năstase i-a pregătit Suveranului Pontif o rachetă de tenis, în timp ce Hagi îi va oferi acestuia un tricou de fotbal. Această vizită specială este doar una dintre desele evenimente de acest tip organizate de Vatican.

Astfel, pe 9 mai 2026, după câștigarea titlului, iar pe 25 iunie David Popovici și Camelia Potec au făcut parte dintr-o delegație a înotătorilor prezenți la Trofeul Settecolli. Ca și precedent, pe 31 martie 2004 Papa Ioan Paul al II-lea îi primea în audiență pe Gabriela Szabo, Iolanda Balaș, Doina Melinte, Viorica Viscopoleanu și Mihaela Peneș.

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De la Muhammad Ali și Maradona la Schumacher, Messi și vedetele de la Hollywood

Întâlnirile dintre Suveranii Pontifi și marii sportivi nu sunt ceva ieșit din comun. De-a lungul deceniilor mai mulți papi i-au întâmpinat la Vatican pe Muhammad Ali, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Roger Federer, Franz Beckenbauer, Luis Figo, Javier Zanetti, Lionel Messi, Diego Maradona și Ronaldinho, printre alții.

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Din afara sportului au fost primiți la Vatican oameni cunoscuți ca Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, George Clooney, Martin Scorsese, Bono, Al Pacino, Whoopi Goldberg, Stephen Hawking, Mark Zuckerberg și Greta Thunberg.

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În urmă cu 24 de ore, pe 23 noiembrie 2026, Vaticanul a primit o delegație formată din mai mulți cicliști de top printre care Eddy Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault, Chris Froome, Mark Cavendish, Greg LeMond și Vincenzo Nibali.

Strategia Vaticanului și legătura dintre Biserică și lumea sportului

Legătura dintre diverși lideri spirituali ai Vaticanului și sport este foarte veche. În 2004, de exemplu, Papa Ioan Paul al II-lea înființa o secțiune dedicată relației dintre Biserică și sport, iar în 2018 Vaticanul publica un document amplu despre valorile creștine ale activităților sportive. Mai mult, pe 6 februarie 2026, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarnă, Leon al XIV-lea a publicat o scrisoare dedicată sportului. Vaticanul a considerat mereu sportul drept un instrument de promovare a păcii, respectului, solidarității și disciplinei.

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Papa Leon al XIV-lea practică tenisul și este fan Chicago White Sox și AS Roma

De-a lungul anilor, tot mai mulți Suverani Pontifi au dezvăluit că sunt fani sport sau chiar practicați. De exemplu, Pius al XI-lea practica alpinismul, Ioan Paul al II-lea era pasionat de schi, fotbal, înot și drumeții, Benedict al XVI-lea era interesat de fotbal, iar Papa Francisc era un susținător al echipei argentiniene San Lorenzo.

Actualul Papă, Leon al XIV-lea, este un jucător de tenis, practică înotul și echitația și l-a primit pe Jannik Sinner la Vatican în mai 2025. Americanul este un suporter înflăcărat al echipei de baseball Chicago White Sox și, conform Reuters, un suporter al formației AS Roma.

Anul 2026 a fost un an complicat pentru Papa Leon al XIV-lea, însă plin de audiențe

Cu toate că Papa Leon al XIV-lea a aflat în acest an că suferă de cancer, Suveranul Pontif a avut un an plin de audiențe. Astfel în 2026 au ajuns la Vatican numeroase personalități din lumea sportului, printre care fostul mare tenismen Iva Majoli (câștigătoare la Roland Garros), campioana olimpică la schi Federica Brignone și patinatoarea Arianna Fontana.

Au mai ajuns la Vatican și personalități din lumea muzicii și cinematografiei, printre care legendarul Bob Dylan, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, cântăreața Patti Smith, actorul Matthew McConaughey, câștigător al unui premiu Oscar, dar și Lou Ferrigno, devenit celebru pentru interpretarea personajului Hulk. .