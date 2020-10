Papp a revenit după patru ani în Liga 1 și vrea la națională: „M-am gândit de când am venit”

Paul Papp (30 de ani) s-a întors cu noroc în Liga 1. Fundașul a fost integralist în victoria Craiovei cu Hermannstadt, scor 1-0, și visează deja la echipa națională a României.

Patru ani și jumătate trecuseră de la ultima apariție a lui Papp în campionatul românesc. Pe 10 mai 2016, stoperul a jucat în ASA Târgu Mureș – FCSB, scor 1-4.

Sub „tricolor”, Papp a evoluat de 18 ori și a înscris trei goluri. Ultimul meci la echipa națională a României pe care l-a jucat fundașul a fost pe 8 octombrie 2015, cu Finlanda, în preliminariile lui Euro 2016.

Papp vrea să lucreze din nou cu Rădoi. Selecționerul l-a antrenat pe fundaș la FCSB

Transferat de Craiova în vara lui 2020, Papp a reușit să debuteze în sfârșit în tricoul alb-albastru. El a făcut pereche în defensivă cu Acka la meciul cu Hermannstadt.

„Nu am făcut cel mai strălucit meci, dar am arătat spirit de sacrificiu și acest lucru e important în lupta la titlu. A fost o victorie obținută pe un teren greu, în care a trebuit să ne luptăm cu adversarul.

Am avut ocazii… Cred că am făcut o partidă ok ținând cont de teren, dar iată că cele trei puncte sunt la noi.

Când am venit în România m-am gândit la echipa națională. Acum… Selecționerul decide. Eu o să îmi facă treaba cu plăcere și, dacă nu mă convoacă, îmi voi face treaba la Craiova pentru că acesta este clubul de care aparțin”, a declarat Paul Papp.

Singurul gol al meciului cu Hermannstadt a fost marcat de un alt oltean cu aspirații „tricolore”. Nicușor Bancu a marcat al doilea său gol în acest sezon de Liga 1. Căpitanul „leilor din Bănie” punctase și în succesul de la Viitorul, scor 4-1.

„A fost un meci destul de greu. Iar nu marcăm golul doi să stăm liniștiți… Așa e pe final… Ei vin peste noi să ne egaleze și au avut ceva șanse. Ne bucurăm că am scăpat, dar trebuie să fim mai atenți, să marcăm. Cei de la televizor cred că sunt morți de inimă.

Presiunea e pe noi la fiecare meci. Ținând cont că am luat bătaie, trebuia să câștigăm azi. Dacă pierdeam iar sau făceam egal nu era bine pentru că noi vrem să fim sus. Ne bucurăm că am dat gol repede, ne-a ieșit jocul, am avut ocazii, am suferit la finalizare și puteau să ne taxeze.

La mine… Ăsta e stilul de joc. Sunt mai ofensiv. Azi mi-a ieșit, am marcat. Repriza a doua am stat mai retras, pentru că ei veneau peste noi, și am încercat să îmi ajut echipa cât am putut”, a declarat Nicușor Bancu.