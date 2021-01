Papură și Săndoi, mulțumiți după amicalele U Craiova – Chindia: „Ne-am pregătit cu viitoarea campioană”

Corneliu Papură și Emil Săndoi s-au declarat mulțumiți după meciurile amicale dintre Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște. Ba mai mult, tehnicianul Chindiei a urat multă baftă fostei sale echipe în lupta pentru titlu și a declarat că speră să se fi pregătit cu viitoarea campioană a României.

Bilanțul celor două jocuri de verificare arată o victorie convingătoare pentru olteni și o remiză. Antrenorii au folosit jucătorii care au evoluat mai puțin în prima înfruntare.

Dacă Papură s-a declarat mulțumit de lot, Săndoi a recunoscut faptul că echipa sa mai are nevoie de întăriri pentru a face față programului încărcat din campionat.

Papură și Săndoi sunt mulțumiți după amicalele U Craiova – Chindia: „Ne-am pregătit cu viitoarea campioană”

Corneliu Papură, tehnicianul Universității Craiova este fericit că nu au apărut accidentări în tabăra elevilor săi și spune că obiectivul în aceste amicale a fost să vadă la ce stadiu fizic sunt jucătorii Științei: „Un meci de pregătire, nimic altceva. E bine că nu avem accidentați, e un lucru bun. Din punct de vedere fizic, a fost foarte bine la ceea ce am văzut astăzi, asta ne-a interesat cel mai mult.”

Legat de eventualele mișcări de trupe în Bănie, „Papi” nu a vrut să dezvăluie absolut nimic. Totuși, antrenorul abia așteaptă să-l aibă disponibil la antrenamente pe Elvir Koljic: „Vom vedea dacă vom transfera ceva sau nu. Suntem ok, avem un lot echilibrat, vă vom ține la curent dacă vom transfera pe cineva. Sperăm ca Elvir Koljic să reintre în circuitul echipei în februarie. Andrei Ivan este un jucător important pentru noi și sperăm să-și revină la o formă fizică bună.

Nu cred că există o echipă favorită la titlu în acest moment. Pentru a te bate la titlu trebuie să te califici în play-off și nicio echipă nu are siguranța că este deja calificată. Noi avem suporteri fanatici și aproape de echipă și cu siguranță ne lipsesc. Ar fi important să revină cât mai repede,” a adăugat Corneliu Papură.

Săndoi speră ca U Craiova să se bată la campionat și să ajungă „să se laude” că s-a pregătit în aceste amicale cu viitoarea campioană: „Sperăm că ne-am pregătit cu viitoarea campioană a României. A fost un antrenament bun pentru ambele echipe, nu prea am făcut schimbări, așa ne-am înțeles de la bun început. Cred că a fost un joc util și pentru ei și pentru noi. Trebuie să recunoaștem, Craiova are o echipă foarte bună și un lot foarte valoros. Nu pot să spun că nu sunt mulțumit de prestația băieților, am arătat ca o echipă disciplinată. A fost un joc echilibrat.”

„Ce se întâmplă la Dinamo ne-a lăsat cu gura căscată” Ce spune Săndoi despre viitoarea destinație a lui Dan Petrescu, dar și despre cine ar putea fi surpriza campionatului

Chindia mai are nevoie de întăriri pentru a putea rezista în „focurile” Ligii 1: „Nouă sigur ne mai trebuie jucători. Avem o bancă foarte scurtă, așa cum am spus și în tur. Suntem în discuții cu mai mulți jucători, sperăm să ne completăm lotul. Craiova se poate bate la campionat și cu CFR, și cu FCSB, au o echipă foarte bună. Obiectivul nostru este salvarea de la retrogradare.

Nu joacă milioanele de euro în teren, de aceea există și surprize în campionat. Patru sau cinci echipe au un lot mai bun decât celelalte, dar restul loturilor sunt echilibrate. Cred că și Sepsi poate fi o pretedentă la titlu, au o formație foarte bună”, a spus Emil Săndoi.

Situația de la Dinamo l-a surprins pe tehnicianul Chindiei: „Nu știu ce se întâmplă la Dinamo, sunt niște fenomene care ne lasă cu gura căscată. Asta am văzut și eu din media, nu sunt în fenomenul lor. Ar fi păcat ca un club ca Dinamo să ajungă ca Rapidul, de exemplu, care se chinuie să promoveze.”

Presa din Turcia a anunțat că Dan Petrescu este aproape să o preia pe Kayserispor, echipa unde evoluează Silviu Lung JR, Cristian Săpunaru și Denis Alibec: „În campionatul din Turcia se investesc foarte mulți bani. Eu cred că Dan Petrescu nu poate să stea mult departe de terenul de fotbal. Poate și perspectivele de acolo l-au atras. La cât e el de profesionist și disciplinat, eu sunt convins că se va vedea mâna lui. Cred că și turcii sunt vulcanici, poate mai mult decât noi, poate i se potrivește. Ne gândim și la Marius Șumudică, are performanțe la care nu ne așteptam,” a mai declarat Emil Săndoi.