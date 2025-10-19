Sport

Parada campionatului vine de la Koljic! Cum a putut respinge atacantul un gol ca și făcut în Dinamo – Rapid. Video

Elvir Koljic a salvat-o pe Rapid într-un mod fabulos în prima repriză a derby-ului cu Dinamo de pe Arena Națională. Bosniacul a evitat un gol ca și făcut.
Bogdan Mariș
19.10.2025 | 21:15
Elvir Koljic a avut o intervenție fabuloasă în meciul Dinamo - Rapid. FOTO: Sport Pictures
Rapid joacă pe Arena Națională contra lui Dinamo în derby-ul etapei 13 din SuperLiga. În prima repriză a întâlnirii, formația lui Costel Gâlcă a fost salvată într-un mod incredibil de atacantul Elvir Koljic, care le-a refuzat „câinilor” un gol ca și făcut.

Elvir Koljic, parada campionatului în Dinamo – Rapid

În minutul 10 al derby-ului de pe Arena Națională, balonul a ajuns în careu la Alexandru Musi după o deviere nefericită a lui Lars Kramer. Internaționalul de tineret a tras la poartă, iar portarul Marian Aioani a reușit să respingă balonul, însă doar până la Nikita Stoinov.

Israelianul a încercat să trimită balonul în poartă, însă a fost blocat într-un mod fabulos de Elvir Koljic. Atacantul bosniac, aflat pe linia porții, a respins mingea într-un mod acrobatic, cu călcâiul, din plonjon. Practic, Koljic a salvat-o pe Rapid de un gol ca și făcut. Faza poate fi urmărită AICI.

Intervenție Elvir Koljic
Elvir Koljic a salvat-o pe Rapid în meciul cu Dinamo. FOTO: captură Digi Sport

Ce realizări a avut Elvir Koljic în carieră contra lui Dinamo

Meciul din această seară este cel de-al șaptelea pe care Elvir Koljic îl joacă împotriva lui Dinamo după transferul în România, iar echipele sale au un bilanț pozitiv până acum: trei victorii, două remize și un singur eșec. Debutul său contra „câinilor”, în tricoul Universității Craiova, a fost unul fabulos, cu un gol și un assist într-un succes cu 3-0.

Bosniacul a mai înscris de două ori contra lui Dinamo, ambele reușite sosind în sezonul trecut. Prima a fost într-un eșec cu 1-2 al Universității Craiova în sezonul regulat, iar a doua a fost pentru Rapid în succesul cu 1-0 obținut de giuleșteni în turul play-off-ului.

Dinamo – Rapid, duel important în Superliga

Înainte de startul partidei, Dinamo și Rapid se aflau pe locurile 4, respectiv 3 în Superliga, fiind despărțite de doar două puncte. Derby-ul de pe Arena Națională este unul extrem de important, ținând cont de faptul că atât liderul-surpriză FC Botoșani, cât și a doua clasată Universitatea Craiova, au reușit să se impună în această rundă.

