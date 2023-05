Parada campionilor: fotbaliștii Farului, întâmpinați de mii de oameni în Piața Ovidiu! Fanii au cântat cu jucătorii. Video

Elevii lui și le-au prezentat fanilor trofeul câștigat în urma duelului dramatic cu FCSB, scor 3-2, după care le-au transmis și mai multe mesaje, printre care să fie mândri de performanța realizată.

Fotbaliștii Farului, întâmpinați de mii de oameni în Piața Ovidiu

Fotbaliștii de mii de oameni în Piața Ovidiu, care au venit pentru a sărbători alături de ei câștigarea campionatului, Gică Hagi fiind numele cel mai scandat de către suporteri.

ADVERTISEMENT

„Suntem mândri de ce am realizat! Ne bucurăm enorm pentru că am reușit să îi facem mândri pe constănțeni și cred că am arătat tuturor de ce suntem în stare.

Suntem puțin obosiți după meciul și petrecerea de ieri, dar mai rezistăm câteva ore acum și după mergem să ne odihnim pentru că trebuie să pregătim și ultimul joc al sezonului”, a spus Tudor Băluță.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„O zi de pus în ramă!”

după ce a reușit să câștige un nou titlu de campion în România, lăudându-și jucătorii pentru că au reușit să revină după cele două goluri primite în prima parte a meciului:

„Cele mai bune echipe, în formă amândouă, au vrut fotbal amândouă. Până la urmă, am dovedit că merităm să fim campioni, am întors rezultatul. Știam că jucăm acasă bine și că publicul ne împinge.

ADVERTISEMENT

E o zi frumoasă, o punem în ramă acolo. A fost o zi frumoasă pentru mine. Toate trofeele sunt mari. Oricând vin. E bucuria mai mare pentru că toată Constanța e fericită. Suntem toți fericiți, e super”.

„Noi am crezut tot timpul, știam că trebuie să atacăm, le-am spus că trebuie să avem răbdare, să construim din spate, mijlocașii să facă mingea să alerge și atacații să aibă calitate în execuție. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început meciul prost. Știam că ei au calitate.

ADVERTISEMENT

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare a făcut ce trebuie. Avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, sunt mândri de ei, ei au făcut-o. Noi am planificat aceste lucruri, am zis din vară, știam că am o echipă talentată”, a mai spus Gică Hagi.