Parada VIP-urilor la Gala Balonului de Aur 2026! Iubita lui Yamal a atras toate privirile. Video

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Inflație de vedete la Londra, acolo unde are loc mult așteptata Gală a Balonului de Aur 2026. Cele mai importante nume din fotbalul mondial s-au reunit în capitala Angliei pentru unul dintre cele mai prestigioase evenimente ale anului. Foști mari fotbaliști, antrenori de renume și personalități care au scris istorie în sportul-rege și-au făcut apariția pe covorul roșu, înaintea ceremoniei.

Micuțul Keyne a fost una dintre atracțiile principale în momentul în care delegația Barcelonei a ajuns la Palladium.

A young star shining on the red carpet ✨ #ballondor https://t.co/eUnGBht8Fk — Ballon d’Or (@ballondor)

Ines Garcia Santos (21 de ani), model și influenceriță foarte cunoscută în Spania, este născută la Sevilla și l-a însoțit pe fotbalistul de la FC Barcelona la gala Balonului de Aur, atrăgând atenția tuturor pe covorul roșu.

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Lamine Yamal, we’ve been waiting for you! #ballondor https://t.co/VMR0z1GQff — Ballon d’Or (@ballondor)

Jucătoarea de la London City Lionesses a câștigat Balonul de Aur feminin în 2021 și 2022 și are șanse mari și în acest an. În schimb, Jorja Smith este o cântăreață engleză foarte apreciată.

Alexia Putellas, winner of the 2021 and 2022 Ballon d’Or, is on the red carpet #ballondor https://t.co/efeJ3SPoAO — Ballon d’Or (@ballondor)

.@JorjaSmith on the Ballon d’Or red carpet! #ballondor https://t.co/IazMXMIkWV — Ballon d’Or (@ballondor)

Nume uriașe ale fotbalului mondial, pe covorul roșu la Gala Balonului de Aur 2026

Atmosferă de sărbătoare în capitala Angliei, unde vedetele fotbalului au început să sosească pentru ceremonia de decernare a Printre personalitățile care și-au făcut apariția pe covorul roșu s-au numărat Andriy Shevchenko, Michael Owen, Peter Schmeichel și Sol Campbell. Nu au lipsit nici antrenorii de renume Rafael Benítez și Luis de la Fuente.

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Luis de la Fuente opens the red carpet! Watch it live on @DAZNFootball. #ballondor https://t.co/Z10h5N0qmX — Ballon d’Or (@ballondor)

Jucătorii, fostele glorii și antrenorii au pășit, rând pe rând, în fața reporterilor și a fotografilor prezenți la eveniment. Aparițiile vedetelor au atras imediat atenția, iar imaginile surprinse pe covorul roșu au început să circule pe rețelele de socializare. De la eveniment nu au lipsit nici vedetele din afara fotbalului. Printre cei care și-au făcut apariția pe covorul roșu s-a numărat și IShowSpeed, unul dintre cei mai populari streameri din lume.

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iShowSpeed makes a grand entrance at the Ballon d’Or, dominating the red carpet! 🔥 https://t.co/PuuzFGshqb — All my fellas (@FellaFam)

Cine e artistul care promite un show incendiar la Gala Balonului de Aur

După încheierea aparițiilor pe covorul roșu, atenția se va muta în interiorul celebrului , unde va avea loc ceremonia de decernare a premiilor. Organizatorii au pregătit o adevărată sărbătoare a fotbalului, cu momente speciale, surprize și spectacole muzicale. Printre artiștii anunțați se numără rapperul maroco-american French Montana, cunoscut pentru hitul „Unforgettable”, și cântăreața britanică Jorja Smith.

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The 2001 Ballon d’Or winner, Michael Owen, on the red carpet in London #ballondor� https://t.co/FzLcZrHvZk — Godgrace (@Holy_Triniity)

Gala va fi prezentată de fostul mare internațional francez Thierry Henry și jurnalista Kate Scott, care vor avea misiunea de a întreține atmosfera pe parcursul serii. Dincolo de momentele artistice, punctul culminant al evenimentului va fi decernarea Balonului de Aur 2026, atât la masculin, cât și la feminin.