Paradisul din Maldive, în premieră accesibil pentru buzunarele românilor. Pachetul „Premium All Inclusive” al resortului Sun Siyam Iru Veli vă poate schimba viața😊!

Insulele Maldive sunt sinonime cu Paradisul pentru toți acei care iubesc soarele, plajele cu nisip fin precum creta, scăldate de ape albastre turcoaz, calde și îmbietoare.

Știați că Republica Maldive este statul cu suprafaţa cea mai plată din lume? Sau că e situat la cea mai redusă altitudine din lume? Nicio altă țară de pe Pământ nu se află la numai… 2,5 metri deasupra nivelului mării! Coastele insulelor fascinează prin farmecul plajelor lungi, cu nisip orbitor de alb, al valurilor de un azuriu limpede, fără pereche, și prin verdele crud și intens al palmierilor ce se „înghesuie” sa țină umbră la tot pasul…

De aceea, insulele Maldive sunt cel mai căutat loc de vacanțe pentru turiștii din întreaga lume. Maldive, mereu un Paradis și o aventură perfectă… Începând de astăzi, accesibil, în premieră, și pentru buzunarele românilor!

La 40 de minute de zbor absolut fermecător cu… hidroavionul, din capitala Malé, vă așteaptă un loc de vis tropical, într-o lagună perfectă, parcă „făcută” pe calculator, aparținând exclusivistului atol Nilandhe de Sud.

Hotelul de lux Sun Siyam Iru Veli vă oferă camere mari, ultra-elegante, în „prima linie” pe malul lagunei, cu piscine cu apă dulce aferente fiecarei suite de 5 stele.

Sun Siyam Iru Veli este locația ideală pentru familii. ATENȚIE: copiii până la 14 ani inclusiv au gratuitate la cazare și masă! Fără să mai amintim de experiențele de neuitat oferite micuților de „vecinii” delfini, ce traversează laguna zilnic…

Concediu de vis cu pachetul „Premium All Inclusive”

În afară de o reducere „early booking” de până la 40% la cazare și masă, un pachet-sejur de 7 nopți, în perioada 1 martie – 3 mai, include:

Zborul internațional București-Malé, toate taxele. Cazare în cameră dublă Beach Suite cu piscină, Premium All Inclusive. Transfer cu hidroavionul de la / până la Aeroportul Malé, durata fiind de 40 de minute.

2.585 EUR/persoană este tariful prietenos în cameră dublă

Sun Siyam Iru Veli vă pune la dispoziție un concept „Premium All Inclusive”, cu o gamă variată de restaurante și baruri, plus nenumărate servicii incluse în pachet pentru un concediu fără griji, pe care îl veți dori repetat, an de an, după prima vizită în această lagună de vis.

Pentru mai multe informații și rezervări, puteți scrie la adresa office@alisters-travel.com sau puteți accesa site-ul www.alisters-travel.com.

Toate vedetele din România merg acolo!

Lista vedetelor noastre din toate domeniile care au „călcat apa” în Maldive este în permanentă completare cu nume noi. Îndrăgitele și îndrăgiții Lora, Delia, Mihaela Rădulescu, Laura Cosoi, Loredana Groza, Adela Popescu și Radu Vâlcan, Andreea Raicu, Adelina Pestrițu, Livia Pop, antrenorul Adi Mutu sau fotbalistul Adi Popa sunt doar câteva „nume” cu priză la public care s-au bucurat de frumusețea incredibilă a acestui arhipelag de vis.

Cunoscuta interpretă de folclor Vlăduța Lupău și iubitul Adrian Rus, fost goalkeeper la CFR Cluj, sunt ultimii, dar nu cei din urmă, care s-au răsfățat câteva zile „incendiare” într-un concediu fabulos în Insulele Maldive…

3.921 de turiști români au fost în Maldive în ianuarie 2021! Record: locul 5 între țările din care au sosit vizitatori! Unul din 23 de turiști străini a fost… român!

Cu toată clima tropicală, cu foarte mult soare, umiditatea în zona hotelului Sun Syian Iru Veli, ca în toate insulele din Maldive de altfel, este ridicată în cea mai mare parte a anului, ianuarie și februarie fiind lunile cele mai „uscate”.

Musonul bate de două ori pe an – din mai până în octombrie dinspre nord-vest, iar din noiembrie până în aprilie dinspre sud-est. Ploile apar, în general, doar în lunile iunie şi iulie, seara, şi sunt, de obicei, plăcute şi înviorătoare.

Ca perioadă ideală pentru o vacanță în Maldive, este recomandată perioada noiembrie-aprilie. Temperaturile sunt, în general, în jur de 30 de grade.