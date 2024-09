Paradisul financiar de la Rapid, demontat de Viorel Moldovan: „Este complet neadevărat!”

Rapid a fost foarte activă în perioada de transferuri din vara acestui an. în jurul echipei vehiculându-se sume importante legate de jucătorii aduși. Viorel Moldovan a negat acest scenariu.

Viorel Moldovan, despre paradisul financiar de la Rapid: „Este complet neadevărat!”

Nu este un secret faptul că Rapid are condiții bune sau chiar foarte bune pentru un club din Superliga. Giuleștenii beneficiază de facilități și salarii destul de mari, odată ce echipa a fost preluată în urmă cu doi ani de către Dan Șucu, cel care are în prezent rolul de acționar majoritar.

Totuși, în jurul echipei s-au vehiculat sume destul de mari în privința transferurilor. Viorel Moldovan, președintele giuleștenilor, a ținut să clarifice toate zvonurile legate de partea financiară de la Rapid.

„Am observat că în ultima vreme ajung în spațiul public sume exagerate în legătură cu transferurile realizate de club. Aceste zvonuri creează impresia unei inconștiențe financiare la Rapid, ceea ce este complet neadevărat.

„Nu abuzăm de astfel de plăți extravagante!”

Dacă în ultima vreme am auzit despre sume de 1,5 milioane pentru rezilieri de contracte, acum aflăm că am oferit 800.000 de euro la semnătură. Ne-ar fi plăcut, dar nu suntem acolo încă.

Rapid plătește bine, fondul de salarii e cu siguranță între primele trei din campionat, dar în niciun caz nu abuzăm de astfel de plăți extravagante.

În acest context, vreau să asigurăm suporterii că la Rapid există confidențialitate financiară și că așa este sănătos, ca în acest climat de competiție, înțelegerile dintre club și jucători legate de salariile și bonusurile lor să fie confidențiale”, a transmis Viorel Moldovan pentru

Marius Șumudică, planuri mari la Rapid

Marius Șumudică vrea să facă performanță la Rapid în acest sezon. Echipa a început noua stagiune dezamăgitor, când la cârma echipei se afla nord-irlandezul Neil Lennon.

„Ăsta este primul meu target și să ieșim din grupe pentru Cupă, unde nu voi face niciun fel de rabat, indiferent dacă vom juca la trei zile, la mine nu va exista rotație la Cupă, fiind un obiectiv important pentru noi.

Eu îmi doresc în primă fază play-off-ul și să ieșim din grupe, să ne calificăm în sferturi”, a spus Marius Șumudică, despre ambițiile sale la Rapid, la