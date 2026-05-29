Paradox incredibil! Câți bani încasează ultima clasată din Premier League în comparație cu Interul lui Cristi Chivu, care a făcut eventul

Cristi Chivu a realizat eventul în primul său sezon pe banca lui Inter. Totuși, performanța atinsă de român este mult mai mică, din punct de vedere al încasărilor, față de contraperformanța bifată de Wolves, ultima clasată din Premier League, Anglia. Care sunt sumele încasate de cele două echipe și cum este formația engleză avantajată astfel.

Wolverhampton a retrogradat din Premier League, dar ia mai mulți bani decât Inter, campioana Italiei

Cristi Chivu a adus în vitrina lui Inter titlul cu numărul 21, pentru ca la scurt timp să pună mâna și pe Coppa Italia și să facă astfel eventul. Tehnicianul român și-a creat un bazin uriaș de admiratori după performanțele atinse, fiind gata de o nouă stagiune în care să aducă glorie clubului pentru care a strălucit și în calitate de jucător. Totuși, există și un aspect dezamăgitor.

Mai exact, încasările pe care le va avea Inter Milano pentru acest sezon, în ciuda trofeelor câștigate, vor fi, conform Transfer News Live, de cinci ori mai mici decât o echipă retrogradată din Europa. Este vorba de , cu 20 de puncte, și va juca în Championship din vară. „Lupii” vor primi 120 de milioane de lire sterline (circa 140 milioane €), de 5 ori mai mult față de Inter (25 de milioane de lire sterline / 28 de milioane €).

„Puterea financiară a Premier League devine RIDICOLĂ. Se estimează că Wolves va primi aproximativ 120 de milioane de lire sterline din veniturile TV ale Premier League și din plățile de compensare după retrogradare. Inter Milano urmează să câștige aproximativ 25 de milioane de lire sterline din câștigarea Seriei A și din distribuțiile TV interne. Faptul că un club retrogradat din Premier League câștigă cu mult mai mult decât campioana Italiei spune TOTUL despre starea actuală a finanțelor din fotbalul european”, a scris TNL.

🚨 The financial power of the Premier League is becoming RIDICULOUS. 💰🌍 Wolves are set to earn almost FIVE TIMES more from getting relegated than Inter Milan will earn for WINNING Serie A this season. 🤯 🔸 Wolves are expected to receive around £120M through Premier League TV… — Transfer News Live (@DeadlineDayLive)

Ce le-a zis Cristi Chivu jurnaliștilor italieni înainte de a intra în vacanță

Cristi Chivu a încheiat sezonul din Serie A cu o remiză în meciul Bologna – Inter 3-3. Imediat după fluierul final al confruntării din deplasare, antrenorul român a părut nerăbdător să plece în vacanță. Mai exact, conferința de presă la care a participat a durat doar 4 minute. Totuși, atitudinea sa a fost una jovială.„Acum ne bucurăm de vacanță. Voi nu o veți face pentru că va trebui să urmăriți Cupa Mondială (n.r. – râde)”, a declarat Chivu, conform tuttomercatoweb.com.