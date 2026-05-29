Sport

Paradox incredibil! Câți bani încasează ultima clasată din Premier League în comparație cu Interul lui Cristi Chivu, care a făcut eventul

Situație jenantă la nivelul banilor primiți de cluburile de fotbal din Europa. Ultima clasată din Premier League ia calea eșalonului secund cu mai mulți bani încasați decât campioana Italiei.
Mihai Dragomir
29.05.2026 | 09:45
Paradox incredibil Cati bani incaseaza ultima clasata din Premier League in comparatie cu Interul lui Cristi Chivu care a facut eventul
ULTIMA ORĂ
Interul lui Cristi Chivu, surclasat de ultima clasată din Anglia la capitolul încasări la final de sezon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a realizat eventul în primul său sezon pe banca lui Inter. Totuși, performanța atinsă de român este mult mai mică, din punct de vedere al încasărilor, față de contraperformanța bifată de Wolves, ultima clasată din Premier League, Anglia. Care sunt sumele încasate de cele două echipe și cum este formația engleză avantajată astfel.

Wolverhampton a retrogradat din Premier League, dar ia mai mulți bani decât Inter, campioana Italiei

Cristi Chivu a adus în vitrina lui Inter titlul cu numărul 21, pentru ca la scurt timp să pună mâna și pe Coppa Italia și să facă astfel eventul. Tehnicianul român și-a creat un bazin uriaș de admiratori după performanțele atinse, fiind gata de o nouă stagiune în care să aducă glorie clubului pentru care a strălucit și în calitate de jucător. Totuși, există și un aspect dezamăgitor.

ADVERTISEMENT

Mai exact, încasările pe care le va avea Inter Milano pentru acest sezon, în ciuda trofeelor câștigate, vor fi, conform Transfer News Live, de cinci ori mai mici decât o echipă retrogradată din Europa. Este vorba de Wolverhampton, formația care a încheiat stagiunea pe ultimul loc din Premier League, cu 20 de puncte, și va juca în Championship din vară. „Lupii” vor primi 120 de milioane de lire sterline (circa 140 milioane €), de 5 ori mai mult față de Inter (25 de milioane de lire sterline / 28 de milioane €).

„Puterea financiară a Premier League devine RIDICOLĂ. Se estimează că Wolves va primi aproximativ 120 de milioane de lire sterline din veniturile TV ale Premier League și din plățile de compensare după retrogradare. Inter Milano urmează să câștige aproximativ 25 de milioane de lire sterline din câștigarea Seriei A și din distribuțiile TV interne. Faptul că un club retrogradat din Premier League câștigă cu mult mai mult decât campioana Italiei spune TOTUL despre starea actuală a finanțelor din fotbalul european”, a scris TNL.

ADVERTISEMENT
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Digi24.ro
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

Ce le-a zis Cristi Chivu jurnaliștilor italieni înainte de a intra în vacanță

Cristi Chivu a încheiat sezonul din Serie A cu o remiză în meciul Bologna – Inter 3-3. Imediat după fluierul final al confruntării din deplasare, antrenorul român a părut nerăbdător să plece în vacanță. Mai exact, conferința de presă la care a participat a durat doar 4 minute. Totuși, atitudinea sa a fost una jovială.„Acum ne bucurăm de vacanță. Voi nu o veți face pentru că va trebui să urmăriți Cupa Mondială (n.r. – râde)”, a declarat Chivu, conform tuttomercatoweb.com. Tehnicianul român a fost recompensat chiar înainte de startul meciului de la Bologna cu titlul de antrenorul sezonului în Serie A. 

ADVERTISEMENT
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care
Digisport.ro
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Tenis, Roland Garros 2026, live video. De nicăieri! Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026, live video. De nicăieri! Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea la dublu înaintea meciului cu Solana Sierra
Se naşte o nouă forţă în fotbalul românesc?! Echipa susţinută de 7000 de...
Fanatik
Se naşte o nouă forţă în fotbalul românesc?! Echipa susţinută de 7000 de fani la fiecare meci a promovat în Liga 2
Selecționerul care va fi prezent la Cupa Mondială ar putea deveni rivalul lui...
Fanatik
Selecționerul care va fi prezent la Cupa Mondială ar putea deveni rivalul lui Cristi Chivu în Serie A! „S-a întâlnit cu reprezentanții lui AC Milan”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cine ar putea prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Craiova. Rotaru a...
iamsport.ro
Cine ar putea prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Craiova. Rotaru a recunoscut: 'Mai bogat decât toți!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!