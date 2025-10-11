Paradox! Jucătorii FCSB ar fi vrut să joace cel mai greu meci din Europa League în deplasare: „Știu că acolo este o atmosferă incredibilă”

iar per total parcursul poate fi chiar mai greu față de cel de anul trecut. Cu toate acestea, campioana României nu va întâlni niciun nume grandios precum a fost Manchester United anul trecut. Mihai Lixandru și Valentin Crețu au dezvăluit ce echipe și-ar fi dorit să întâlnească în actualul sezon,

ADVERTISEMENT

Ce echipe și-ar fi dorit să întâlnească jucătorii lui FCSB în UEFA Europa League

Campioana României a întâlnit deja în Europa League pe Go Ahead Eagles și Young Boys, meciuri din care a adunat 3 puncte. FCSB a învins în Olanda, „Roș-albaștrii” mai au de disputat meciuri acasă cu Bologna, Feyenoord și Fenerbahce și în deplasare cu Basel, Dinamo Zagreb și Steaua Roșie Belgrad.

Deși următoarele trei echipe de acasă sunt formații cu nume bune și jucători de top, jucătorii lui FCSB ar fi avut alte dorințe. Valentin Crețu și-ar fi dorit să pice, din nou, contra unei grupări de Premier League:

ADVERTISEMENT

„Sunt echipe destul de mari. Puteau să mai pice una-două și mai mari, dar cred că cel mai important pentru suporterii noștri este că cele mai tari meciuri le jucăm acasă. De-abia așteptăm să jucăm cu 50.000 de oameni în spate. Alea sunt meciurile cele mai frumoase. (n.r. – Pe cine ți-ai fi dorit) Îmi plac echipele din Anglia. Cred că mi-aș fi dorit să jucăm cu Aston Villa”, a fost dorința lui Vali Crețu.

Mihai Lixandru este mulțumit cu echipele pe care le va întâlni, însă ar fi avut o singură dorință, aceea de a juca în deplasare cu Fenerbahce, pentru a trăi pe propria piele atmosfera făcută de fanaticii fani ai turcilor:

ADVERTISEMENT

„Îmi doream să picăm cu Fenerbahce la ei acasă dacă se putea. Știu că este o atmosferă incredibilă în Turcia, au niște fani extraordinari și ar fi fost o experiență frumoasă pentru noi. Dar, în același timp, pentru suporterii noștri este foarte bine că o echipă ca Fenerbahce, cu jucătorii pe care îi are, să vină la București”, a dezvăluit Mihai Lixandru.

ADVERTISEMENT

De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica mai departe în Europa League

FCSB a fost cotată cu penultima șansă de a se califica mai departe în sezonul precedent, dar la finalul celor 8 etape a fost extrem de aproape să termine în primele 8 echipe, lucru ce i-ar fi asigurat prezența în optimi. Campioana ultimilor doi ani a ajuns oricum în această fază a competiției, după ce a învins de două ori PAOK. Lyon, din păcate, a fost o nucă mult prea tare pentru FCSB, iar formația antrenată de Elias Charalambous și-a încheiat aventura europeană în fața francezilor.

Cu 14 puncte adunate, FCSB a terminat pe locul 11 în sezonul precedent, la egalitate de puncte cu poziția a 8-a, însă cu un golaveraj mai slab. Acest lucru face și mai clară importanța golaverajului. Dacă FCSB ar fi pierdut cu scorul de 0-1 cu Rangers, ci nu cu 0-4 cum au făcut-o, atunci ar fi sărit încă 3 poziții în clasament și nu ar mai fi jucat etapa de play-off cu PAOK.

ADVERTISEMENT

Deși la începutul sezonului trecut, care a fost primul sub acest nou format, se spunea că sunt de ajuns 8 puncte pentru o calificare în primele 24, realitate a arătat altfel. Beșiktaș și Hoffenheim, echipe ce au adunat 9 puncte, au terminat pe 27 și 28, în timp ce ultima echipă calificată a fost Fenerbahce, cu 10 puncte. De asemenea, Braga și Elfsborg au avut tot 10 puncte, însă nu au mers mai departe din cauza golaverajului.

Care este programul lui FCSB în Europa League

Ultima partidă a roș-albaștrilor de pe tabloul principal va avea loc pe 29 ianuarie 2026. Programul campioanei en titre arată în felul următor: