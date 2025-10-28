Paradoxal! Scott McTominay ar vrea să plece de la Napoli dintr-un motiv greu de crezut

ADVERTISEMENT

Scott McTominay a fost luat de Napoli de la Manchester United, acolo unde nu a mai fost pe placul lui Erik ten Hag, iar scoțianul a devenit rapid om de bază la gruparea italiană.

Starul de la Napoli ar putea pleca din Serie A! Motivul incredibil pentru care nu îi place în Italia

Fotbalistul crescut la formația de pe Old Trafford chiar s-a acomodat foarte bine la fotbalul italian și a fost desemnat MVP la finalul stagiunii trecute, pe care Napoli a câștigat-o. Totuși, mijlocașul central nu este pe deplin fericit în Serie A și chiar se gândește că ar putea să revină în Anglia în viitorul apropiat. Dorința acestuia poate părea una paradoxală, în condițiile în care a reușit să fie, la nivel sportiv, în cea mai bună formă a carierei.

Conform , nemulțumirea fotbalistului vine din viața de zi cu zi pe care o are în afara terenului de joc. Se pare că Scott McTominay este deranjat de modul în care este privit de fanii italieni, care îl respectă și-l apreciază foarte mult, chiar la extrem, pasiunea dusă la limită care este incomparabil mai mare față de cea din Anglia și care nu îi priește sportivului și familiei sale.

Acesta nu poate să meargă în oraș, la magazin, sau oriunde prin Napoli, în spațiul public, fără a fi recunoscut și tratat ca o adevărată vedetă. Scoțianul nu este deloc acomodat cu asta și ar vrea ca viața privată să îi fie respectată, așa cum se întâmpla pe când era la Manchester United. Acesta este motivul pentru care ar putea să se întoarcă în Premier League omul care a fost cel mai bun jucător din Serie A în stagiunea trecută.

Scott McTominay – MVP în Serie A! Cum a reușit fostul jucător de la Napoli să fie cel mai bun din Italia

Scott McTominay a plecat care l-a cedat pentru 30 de milioane de euro în Italia, acolo unde Antonio Conte l-a primit cu brațele deschise pe mijlocașul scoțian care i-a fost adversar în Premier League. Tehnicianul i-a schimbat poziția și l-a trecut dintr-un mijlocaș defensiv într-un mijlocaș box to box, care a fost prezent mai des în preajma porții adverse.

Această schimbare a dus la cifre extraordinare pentru McTominay, care a marcat de 12 ori în Serie A și a oferit 6 pase decisive. Aceste cifre l-au făcut să fie ales MVP-ul sezonului în campionat și mulți dintre specialiștii din Anglia au remarcat progresul pe care jucătorul l-a făcut după ce a plecat din , acolo unde nu era apreciat, ba mai mult, era mai mereu unul dintre blamați pentru rezultatele nefaste ale echipei.