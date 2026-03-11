Paradoxul de la Kogălniceanu: americanii aduc avioane pentru războiul din Iran într-o bază modernizată de un oligarh apropiat de Putin

ADVERTISEMENT

Decizia de miercuri, 11 martie, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării și apoi aprobată de Parlamentul României, duce la situația în care echipamente militare folosite de SUA în războiul din Iran să fie găzduite în România de o bază militară modernizată de firma Strabag, unde unul dintre acționari este o companie controlată de un oligarh apropiat de Vladimir Putin. Iranul și Rusia sunt două state aliate: statul arab a ajutat cu drone și alte echipamente militare Kremlinul în invazia din Ucraina.

România primește avioane americane folosite în războiul din Iran

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat, după ședința CSAT de miercuri, 11 martie, că avioane de realimentare și echipamente de supraveghere ar urma să fie amplasate în România. Mare parte din aceste echipamente ar urma să fie amplasate în baza de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța. Aeronavele ar urma să fie folosite în alimentarea avioanelor de atac americane folosite în bombardamentele din Iran, conform datelor obținute de FANATIK.

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, despre acestea se spune că sunt echipamente non-cinetice (n.r. – echipamente defensive)”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, într-o conferință de presă de după ședința CSAT.

Acesta a mai adăugat: „Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură. Așa cum am spus, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului”.

Reuniți într-o sesiune extraordinară, deputații și senatorii au decis, într-o ședință comună, să accepte solicitările Statelor Unite.

Avioanele vor decola de pe aeroportul militar din Mihail Kogălniceanu

Militarii și echipamentele armatei americane vor fi găzduite în baza de la Mihail Kogălniceanu, baza aflată în renovare din 2024. În urmă cu aproape șapte ani, Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunța că va realiza o bază militară modernă și de mari dimensiuni a Alianței Nord-Atlantice (NATO) , județul Constanța. Investițiile totale se ridicau la peste 12 miliarde de lei, conform unui proiect aprobat de Guvernul României la finalul anului 2019. Cele 12 miliarde de lei sunt eșalonate pe următorii 20 de ani, până în 2040.

Peste doi ani, MApN, prin Statul Major al Apărării, începea licitația pentru construcția primelor clădiri care urmau să adăpostească peste 10.000 de soldați NATO, dar și familiile acestora. Era un contract clasificat, așa cum reiese din denumirea sa: „Servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru realizarea infrastructurii Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”.

Contractul de modernizare a bazei NATO a fost acordat unui adversar al organizației

În 2022, la două luni după invazia Rusiei în Ucraina, Ministerul Apărării definitiva licitația prin acordarea contractului unei asocieri din care face parte, printr-o companie, ca acționar minoritar, și Oleg Deripaska, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin.

Practic, pe 29 aprilie 2022, Statul Major al Armatei semna contractul de 1,4 miliarde de lei, fără TVA, pentru o primă fază a realizării bazei NATO cu asocierea de firme Aduro – Strabag – Bog’Art. Aduro SRL din București a avut, în 2024, o cifră de afaceri de peste 168 de milioane de lei și 117 angajați. Acționarii sunt Mircea Gheorghe (89,9983%) și Romică Cezar Șerban (10,0017%). Bog’Art SRL din București a avut, în 2024, o cifră de afaceri de peste 903 milioane de lei și 410 angajați. Firma este deținută de familia lui Raul Alexandru Lucian Doicescu.

Strabag SRL a avut, în 2023, o cifră de afaceri de peste 1,7 miliarde de lei și 1.381 de angajați. Strabag este organizat ca un grup de firme, iar Bau Holding Beteiligungs GMBH (99,81%) și Strabag BRVZ GMBH (0,19%) fac parte din acest grup, din care MKAO Rasperia Trading din Cipru, firma lui Oleg Deripaska, deținea în 2022 aproape 30%. Oligarhul lui PutinStrabag SRL este subsidiara companiei austriece Strabag AG, unde oligarhul rus apropiat de Putin, Oleg Deripaska, deținea din 2017 peste un sfert din companie, conform datelor Strabag.

În august 2007, Oleg Deripaska, al doilea cel mai bogat om din Rusia la acel moment, a fost de acord să cumpere o participație de 30% în constructorul austriac Strabag pentru 1,2 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari), anunța Reuters, citând informații primite de la compania austriacă.

Oleg Deripaska este unul dintre oligarhii ruși cu relații bine consolidate la Kremlin, în cercul președintelui Rusiei, Vladimir Putin. El se află din 2018 sub sancțiuni ale Statelor Unite pentru implicarea ilegală în alegerile americane și pentru suspiciuni penale, precum răpiri și șantaj. Pe 8 aprilie 2022, UE l-a adăugat pe Deripaska pe lista sa de sancțiuni, înghețându-i activele și impunându-i o interdicție de călătorie în toate statele membre în urma invaziei Rusiei din Ucraina.

Americanii au sesizat o breșă de securitate încă din timpul vizitei premierului Ciolacu în SUA

Țări importante, printre care și Statele Unite, dar și reprezentanți ai Comisiei Europene, au transmis oficialilor români, în special ai Ministerului Apărării Naționale (MApN), atenționări repetate, începând din 2021, referitoare la o breșă de securitate la acest proiect de investiții, conform informațiilor obținute de FANATIK.

Breșa de securitate reclamată de partenerii NATO are legătură cu faptul că Strabag SRL este, practic, subsidiara companiei austriece Strabag AG. În această companie austriacă, oligarhul rus Oleg Deripaska a deținut din 2007 peste un sfert din companie prin Rasperia Trading din Cipru.

Și fostul ambasador al SUA în România, prima dată într-un interviu acordat publicației .

Zuckerman și-a arătat „îngrijorarea privind securitatea bazei, având în vedere influența unui oligarh rus asupra companiei care construiește la Kogălniceanu, și se arată siderat cum România, SUA și NATO permit unei asemenea companii să aibă acces la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu”, conform unei declarații pe acest subiect obținute de FANATIK.

„Nu am înțeles acest contract. Dacă era un contract pentru ridicarea unui bloc de locuințe, poate da, nu erau probleme. Dar vorbim de o bază militară”, a declarat Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București între 2019 și 2021.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, în timpul vizitei lui Marcel Ciolacu în SUA din decembrie 2024, oficialii americani i-au atras atenția că există o problemă de securitate la baza NATO de la Kogălniceanu în privința contractului de construire. Nu se cunoaște la această oră ce măsuri a întreprins premierul sau dacă a întreprins ceva.

MApN a verificat doar primii acționari

Dintr-un răspuns obținut de la Ministerul Apărării reiese că reprezentanții ministerului consideră că „licitația a fost organizată cu respectarea tuturor procedurilor legale, inclusiv a celor de securitate caracteristice unui contract clasificat”.

„Lucrările de modernizare în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu se desfășoară pe mai multe obiective din cadrul contractului de servicii de proiectare și execuție, iar serviciile de dirigenție de șantier și supervizare sunt asigurate de personalul MApN, în limita domeniilor de autorizare deținute. Ritmul lucrărilor este în conformitate cu graficele de execuție ale antreprenorului general”, se precizează în răspunsul obținut de FANATIK.

Procedura de achiziție a fost derulată de Direcția Domenii și Infrastructuri, iar Centrul de Domenii și Infrastructuri nr. 4 Focșani este unitatea care implementează obiectivul de investiție – faza I, fiind și ordonator terțiar de credite. În legătură cu analiza firmelor, reiese că reprezentanții MApN au verificat doar firmele din acționariatul Strabag, nu și cine deține societățile acționare.

În momentul licitației, serviciul secret al Armatei (Direcția Generală de Informații a Apărării) era condus de generalul Marian Hăpău. Acesta a fost trecut în rezervă în iulie 2022, după ce contractul bazei din Mihail Kogălniceanu a fost încredințat asocierii. Direcția condusă atunci de Marian Hăpău a verificat firmele și condițiile de eligibilitate. Marian Hăpău ne-a răspuns că trecerea sa în rezervă, în 22 iunie 2022, nu are legătură cu acordarea contractului asocierii cu Strabag din 29 aprilie 2022. „Nu are legătură. În anul 2022 am trecut în rezervă la împlinirea vârstei standard de pensionare, după o activitate de 45 de ani, din care 30 de ani în domeniul informațiilor pentru Apărare”, ne-a transmis Marian Hăpău.

Reprezentanții Strabag din România consideră că grupul a respectat legislația aflată în vigoare. „Strabag SRL face parte dintr-o asociere pentru acest proiect, alături de societățile Bog’Art și Aduro, cea din urmă fiind și liderul asocierii. În acest context, nu ne aflăm în poziția de a face comentarii sau a oferi informații privitoare la stadiul general al proiectului sau detalii contractuale. De asemenea, dorim să precizăm că Strabag SE este o companie listată la Bursa de Valori din Viena și operează în conformitate cu reglementările stricte de guvernanță corporativă și conformitate din Uniunea Europeană. Ca parte a Grupului Strabag, Strabag SRL respectă pe deplin cerințele legale și de securitate aplicabile tuturor proiectelor sale.”