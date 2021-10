Paradoxul Emma Răducanu! Cum a obținut prima victorie din circuitul WTA la Cluj: “E ca şi cum am o ţintă pe spate!”

Emma Răducanu este un paradox. Jucătoarea din Marea Britanie a câștigat mai întâi un turneu de Grand Slam (US Open), înainte să câștige primul meci în circuitul profesionist WTA. A spart gheața la Cluj, acolo unde a învins-o pe slovena Polona Hercog, .

Pe hârtie, diferența dintre cele două jucătoare era de aproape 100 de locuri WTA între cele două jucătoare, însă în teren balanța a fost mult mai echilibrată. Emma Răducanu a început tare meciul , reușind să se desprindă rapid în primul set.

Britanica a profitat și de greșelile Polonei Hercog, cea care a avut nevoie de o perioadă mai mare de acomodare. Însă, slovena, deși într-un moment mai slab al carierei, s-a trezit din pumni la 1-4 și loviturile puternice au început să îi intre.

Hercog, revenire puternică de la 1-4 la 6-4

Deși a părut că este în control, Emma nu a mai avut antidot la jocul agresiv al adversarei și balanța s-a inversat în primul set. Polona Hercog a făcut două break-uri și a câștigat de trei ori pe propriul serviciu pentru a încheia prima manșă cu 6-4, revenind de la 4-1.

Emma Răducanu a părut foarte stresată în finalul primului set când jocul nu îi mergea. A greșit lovituri simple, nici serviciul nu a mai ajutat-o, drept dovadă, Hercog s-a simțit foarte confortabil pe serviciul britanicei.

“Știu că este ca și cum aș avea o țintă pe spatele meu”

În setul secund, presiunea era mult mai mare pe umerii Emmei, lucru recunoscut și de jucătoare la finalul meciului: “Știu că este ca și cum aș avea o țintă pe spatele meu. Chiar dacă există presiune din afară, cea care contează este presiunea pe care o resimt. Dar trebuie să mă obișnuiesc cu acest lucru și asta este”

Ambele jucătoare au jucat foarte bine la serviciu și echilibrul s-a păstrat pe tot parcursul manșei. Răducanu a fost mai agresivă, însă nu era atât de sigură pe ea, greșind câteva mingi simple. Însă, chiar și așa, jocul britanicei s-a legat din ce în ce mai mult.

Emma Răducanu a luptat pentru fiecare punct: “A fost dificil pentru mine”

a luptat pentru fiecare punct și chiar dacă nivelul nu a fost atât de ridicat, era sigură de faptul că poate reveni și întoarce meciul: “Nu am jucat cel mai bun tenis al meu, dar știam că am posibilitatea să îmi ridic nivelul. A fost dificil pentru mine”

Atât Emma, cât și Polona au avut mai multe oportunități de-a lungul setului de care nu au reușit să profite și să se distanțeze. Polona Hercog a avut minge de break la scorul de 5-5 în setul doi, iar dacă ar fi convertit acea șansă, ar fi servit pentru meci.

“În capul meu știam că pot obține aici prima victorie WTA și cât de important era să câștig”

Însă, avea să fie punctul în care Emma Răducanu a răsturnat situația. A anihilat mingea de break a adversarei și s-a descătușat cu un strigăt românesc: “Haideee!”. Din tribune, vedeai că britanica nu a venit la Cluj doar să bifeze prezența, mai ales că până acum nu câștigase niciun meci în WTA:

“În capul meu știam că pot obține aici prima victorie WTA și cât de important era să câștig. Nu a fost despre Polona, ea este o jucătoare bună, cu un serviciu puternic. Mă gândeam că trebuie să fac punct cu punct, să îmi fac serviciul. Apoi am devenit din ce în ce mai încrezătoare”.

“Mă gândeam că vreau să îmi prelungesc șederea aici. M-a ajutat”

Iar injecția de încredere a făcut-o pe Emma jucătoarea pe care ne-o amintim la US Open. Polona Hercog a dat semne de slăbiciune pe serviciu în finalul setului secund. Mult mai hotărâtă după ce a evitat glonțul eliminării, britanica a egalat situația la seturi cu un break, 7-5:

“M-a ajutat foarte mult suportul extraordinar pe care l-am simțit de la cei prezenți. Din păcate, fanii nu sunt prezenți, dar am vrut să îi fac mândri. În momentele dificile, mă gândeam că vreau să îmi prelungesc șederea aici. M-a ajutat”.

Setul decisiv, la dispoziția Emmei Răducanu: “Cheia a fost să fiu puternică mental, aveam nevoie să merg mai departe”

Setul decisiv a fost la discreția campioanei de la US Open. Emma Răducanu a redevenit dominantă. A controlat punctele, a pus presiune pe adversară, iar Polona Hercog a cedat. Punctele și game-urile mergeau într-un singur sens.

S-a făcut rapid 5-0, moment în care Polona Hercog a avut singura răbufnire de orgoliu din meci reușind să își facă o dată serviciul. Emma Răducanu a închis meciul scor 4-6, 7-5, 6-1, la finalul celui mai lung meci din cariera ei:

“Este prima mea victorie în circuitul WTA. Cheia a fost să fiu puternică mental, aveam nevoie să merg mai departe. Mi-am dat șanse și am avut încredere că pot să joc mai bine. Am jucat un tenis mai bun spre final și am o oportunitate să joc mai bine în meciul următor.”

La Cluj, alături de tatăl ei: “Mă bucur că a venit cu mine, el nu prea călătorește în străinătate”

Emma Răducanu l-a avut alături pe tatăl ei în tribune, mai ales că acesta nu a fost prezent la US Open, acolo unde fiica ei a reușit imposibilul, să câștige turneul pornind din calificări, fără să piardă niciun set.

“Nu prea l-am găsit pe tata în tribune. Știu că era la meci și la un moment dat mi-am dat seama unde este. Mă bucur că a venit alături de mine, el nu prea călătorește în străinătate. Am avut un suport extraordinar aici”.

Următorul duel, cu Ana Bogdan: “O știu doar în afara terenului”

Pentru Emma Răducanu urmează meciul din optimi împotriva Anei Bogdan. Recunoaște că nu știe atât de multe despre adversară, însă se simte mult mai pregătită după un meci câștigat pe hardul de la Cluj:

“O știu pe Ana Bogdan doar în afara terenului. Am vorbit puțin. Este foarte amabilă, dar nu am jucat cu ea, nu știu cum va fi. O să am un antrenament bun mâine. M-am obișnuit cu terenul. Mă bucur că am oportunitatea de a reveni și să am un joc mai bun.”

Limba română, vorbită din ce în ce mai cursiv de Emma: “Am luat de la bunica mea vocabularul”

Limba română a campioanei de la US Open se îmbunătățește de la o zi la alta. La fel ca și în meciul cu Hercog, dacă la început a fost mai timidă în a vorbi românește, Emma Răducanu spune că devine din ce în ce mai încrezătoare:

“Nu am învățat românește. Am luat de la bunica mea vocabularul. Îmi spunea multe povești și de acolo știu. Acasă nu prea vorbesc, doar în conversațiile cu ea. Stând de 5 zile aici devin din ce în ce mai încrezătoare că nu greșesc”, a conchis Emma Răducanu.

Emma Răducanu va evolua joi, în turul doi de la Transylvania Open. Jucătoarea britanică o va întâlni pe Ana Bogdan, cea care a dispus de Ivana Jorovic din Serbia cu 7-6, 6-4.