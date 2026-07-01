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Paradoxul Haaland! Ce s-a întâmplat cu atacantul lui Manchester City la ultimul meci al Norvegiei

Norvegia a reușit să se califice în optimile Cupei Mondiale și are în Erling Haaland golgheterul care a impresionat și în preliminariile World Cup 2026
Catalin Oprea
01.07.2026 | 08:00
Paradoxul Haaland Ce sa intamplat cu atacantul lui Manchester City la ultimul meci al Norvegiei
ANALIZĂ FANATIK
Erling Haaland este golgheterul Norvegiei FOTO X
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Norvegia a învins, scor 2-1, reprezentativa Coastei de Fildeş, în 16-imile Cupei Mondiale, calificându-se în optimile de finală. Nordicii au fost prima echipă europeană care a obținut biletele pentru optimi, fiind urmată de Franța, care s-a distrat cu Suedia, scor 3-0.

Haaland a atins mingea mai des în propriul careu decât în cel advers

La Dallas, Antonio Nusa a deschis scorul pentru norvegieni, în minutul 39, cu un şut superb din careu şi elevii lui Solbakken au intrat cu avantaj minim la pauză. În minutul 74, Amad Diallo a egalat, dar Norvegia a lovit decisiv prin golgheterul Haaland.

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În minutul 86. Berg i-a pasat în careu şi atacantul lui Manchester City a înscris. A fost al cincilea său gol la turneul final și al 60-lea pentru echipa națională a Norvegiei, în 53 de partide. Analiza evoluției vârfului de 25 de a scos însă în evidență un fapt inedit. Partida contra africanilor a fost una atipică pentru Haaland, deoarece al atins mingea de mai multe ori în propriul careu, decât în cel advers.

S-a întâlnit cu mingea de numai 27 de ori

Haaland s-a întâlnit cu mingea de cinci ori în careul africanilor și de șapte ori în cel al propriei echipe. El a avut doar 27 de atingeri pe parcursul partidei, jucând mai mult la sacrifiu și sprijind linia de mijloc. Jocul bun prestat de Coasta de Fildeș a reușit să-l țină departe de zona unde este de obicei letal și l-a forțat să intervină în contexte mult mai puțin neobișnuite pentru un finalizator de profilul său.

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După meci, el a sărbătorit alături de coechipieri și fani în stilul devenit deja clasic la acest Campionat Mondial, respectiv prin acel „vâslit imaginar” pus în scenă de suporteri. De asemenea, starul naționalei Norvegiei și-a pus pe cap un coif caracteristic vikingilor, iar la declarații a spus că pe final de joc a simțit că trebuie neapărat să dea gol, pentru că simțea că nu mai avea energia necesară și pentru prelungiri.

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Urmează duelul cu Brazilia lui Ancelotti

„Este o nebunie. Este o călătorie extraordinară din care mă bucur enorm să fac parte. Sunt atât de mândru. Eram cu adevărat obosit și nu mai aveam energie pentru prelungiri. Trebuia să marchez. Este minunat să văd că acest lucru înseamnă atât de mult pentru întreaga Norvegie. Cred că acest moment va schimba Norvegia pentru totdeauna. Simt că este ceva care ne unește și mai mult. Este pur și simplu emoționant de privit”, a declarat Erling Haaland la finalul meciului Coasta de Fildeș – Norvegia 1-2, citat de sport.tv2.dk.

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În optimi va fi duelul Norvegia – Brazilia, la New York, pe Metlife Stadium. Nordicii au revenit la Mondiale după o pauză de 28 de ani, ultima lor prezență fiind în 1998, când a participat și România.

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