Paradoxul mandatului eșuat al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat în cariera antrenorului de 44 de ani

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul Universității Craiova. Patronul Mihai Rotaru a acceptat demisia tehnicianului de 44 de ani, anunțată de acesta după înfrângerea de pe teren propriu, scor 1-2 cu UTA.

Ultimul mandat al lui Rădoi, cel mai consistent din carieră

Rădoi a plecat, pentru a doua oară, de la Universitatea Craiova punând capăt unui mandat care începuse promițător. Sub comanda lui, oltenii au prins grupele Conference League și au condus Superliga României în prima parte a turului.

Chiar și așa, Mirel a plecat de la Craiova în timpul celei mai bune perioade din cariera sa de tehnician.

Cele mai multe meciuri, cele mai multe victorii ca antrenor

Prezența lui pe banca Universității, timp de zece luni, în 2025, reprezintă cel mai consistent mandat al lui Mirel Rădoi. Atât ca timp, petrecut la o echipă de club, cât și ca meciuri și ca victorii obținute de echipele pe care le-a pregătit.

Rădoi a avut mandate mult mai puțin convingătoare la Steaua, Al Tai, Al Bataeh, Al Jazira și în prima perioadă petrecută la Universitatea Craiova. El îi lasă acum pe olteni după 44 de meciuri, 23 de victorii, 10 egaluri și 11 înfrângeri. Cu el pe bancă, Craiova a marcat 74 de goluri și a încasat 47.

Mihai Rotaru și-a asumat presiunea titlului

Patronul Mihai Rotaru, cel care în ianuarie l-a înlocuit pe Costel Gîlcă cu Mirel Rădoi, a vorbit despre plecarea antrenorului. „Cred că putem să luăm campionatul anul acesta. Este dorința mea. Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă.

Și mi-o asum. Chiar dacă, poate, la nivel de individ vor fi oameni care vor spune că e presiunea prea mare pentru că președintele ne cere campionatul și eu simt că nu pot. Ok, înseamnă că nu ești adaptabil. Vreau să schimbăm mentalitatea, cu toate că mai am prin acționari persoane care vor să o lăsăm mai ușor. Eu nu vreau asta. Vreau să cer performanță și asta fac“, a declarat Mihai Rotaru.

Oltenii vor un tehnician străin

Universitatea Craiova are trei variante de antrenor pentru înlocuirea lui Rădoi. Două dintre ele au fost dezvăluite, în exclusivitate, de FANATIK. Pe lângă portughezul Daniel Sousa, fost colaborator al lui Andre Villas-Boas la mai multe echipe importante,

Cariera de antrenor a lui Mirel Rădoi

Steaua (1 iunie – 30 noiembrie 2025) 29 meciuri, 13 victorii

România U21 (3 august 2018 – 26 noiembrie 2019) 16 meciuri, 10 victorii

Naționala României (26 noiembrie 2019 – 30 noiembrie 2021) 20 meciuri, 8 victorii

Universitatea Craiova (9 august – 22 decembrie 2022) 21 meciuri, 10 victorii

Al Tai (22 ianuarie – 18 mai 2023) 13 meciuri, 4 victorii

Al Bataeh (25 mai – 23 decembrie 2023) 14 meciuri, 4 victorii

Al Jazira (5 ianuarie – 9 aprilie 2024) 7 meciuri, o victorie

Universitatea Craiova (28 ianuarie – 10 noiembrie 2025) 44 meciuri, 23 victorii