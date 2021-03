Paradoxul românesc la Euro U21: egalii Germaniei și ai Olandei, dar mereu inferiori acestora. Onoarea fără lauri nu ține loc de coroană!

„Totul sau nimic”! Aceasta era deviza cu care „tricolorii” U21, pregătiți de Adrian Mutu, începeau meciul cu Germania. Și motive de relaxare nu prea existau, în primul rând pentru că nemții sunt programați să smulgă totul dintr-un meci, cu gesturi de soldat de ocupație, iar în al doilea rând, noi, românii, mai slabi de înger de felul nostru, nu prea ne împăcăm cu momentele decisive. Așa au decurs ostilitățile și la Budapesta, unde o remiză de salon nu poate încălzi frisonul necalificării și nici compensa singurătatea drumului către anonimat.

La Euro, România a punctat la impresia artistică, dar a jucat rolul unei acrobate care a sărit pe lângă plasa de salvare. Am fost egalii olandezilor și ai nemților, dar la final ei au fost „mai egali” decât noi și s-au calificat, la braț, în „sferturi”. Planeta foșnește ca un dosar de cadre de pe vremea comuniștilor, când ne alintam frivol că marii noștri specialiști sunt trecuți la indexul invențiilor pentru că-i sabotează „scârbili” ălea de occidentali. Nimic mai fals.

Ești „țară mică” atunci când devii inferior pe mâna ta, când ratezi șanse și te auto-premiezi pentru jumătăți de măsură. Există voci care afirmă că, potrivit rezultatelor din teren, Germania și Olanda nu ne-au fost superioare. Ba au fost, sunt și vor rămâne, pentru că ele se califică mereu, iar noi, aproape niciodată.

România a presat Germania cât au vrut nemții să fim „egali”. Dar ne-au grăbit spre avion, pentru că eram… obosiți

Întâlnirile noastre cu Germania par să fi intrat în zona ritualisticii. Dacă Naționala „mare” s-a înclinat în fața vest-germanilor, provocând furtuni sub masca de protecție a vindecatului Mirel Rădoi, dar păstrând, încă, șanse de calificare, de această dată, „Tricolorii mici” aveau nevoie de victorie, pentru a „urca” în „sferturi”.

Sub stigmatul amintirii neînduplecate ce răzbătea de la semifinala pierdută la ultimul Euro, cu scorul de 2-4 în fața Germaniei, românii au presat cât i-au lăsat nemții și tot aceștia din urmă au mers mai departe. Unde mai pui că elevii lui Kuntz au avut și două bare, plus un penalty ratat… Istoria oamenilor muritori este plină de asemenea exemple, de inși care au căzut de pe cai frumoși, dar s-au rănit temeinic.

Cripto-sacoșarzi încrezători într-o posibilă remiză gen Bistrița – Ceahlăul. Suntem pe toboganul istoriei!

E drept, pentru unii naivi, exista și varianta unei remize de salon, dar era greu de crezut că, la un asemenea nivel, se poate umbla cu fofârlica, pe sistemul Gloria Bistrița – Ceahlăul, de odinioară. De altfel, selecționerul Germaniei, Stefan Kuntz, a dezvăluit, în glumă, ce i-a spus omologul său olandez, Erwin van de Looi: „Dacă faceți 2-2 cu românii, vin și te ucid!”. Așa cum era firesc, neamțul a bagatelizat o astfel de variantă, la auzul căreia numai foștii ziariști sacoșarzi, care făceau naveta pe vremea lui Nea Jean, a lui Pinalti și a lui Mircea Govor, între reciprocitățile vinului de Lehința cu țuica de Neamț, ar mai fi putut rămâne sensibili.

Și la seniori am pierdut cu 1-0 și nu contează că am luptat. Important e că învingătorul ia partea leului, cum se zice pe la noi. În echipa pregătită de Mirel Rădoi își trăiesc traiul și își mănâncă mălaiul fotbaliștii care alcătuiau „osatura” selecționatei U21, care se calificase în semifinalele Euro, de acum doi ani. Problema a apărut de când, în ultimii ani, am fost și am rămas incapabili să ne desăvârșim. Chiar și acum când, vorba nemților, „Deutschland hat einen dicken Kopf”, adică Germania a fost mahmură, am traversat același rataj prodigios.

Așa cum era firesc, s-a discutat despre absențele lui George Ganea și Marius Marin și, încă de ieri, mai toată lumea căzuse de acord că selecționerul Adi Mutu va merge pe mâna lui Adrian Petre și a lui Marco Dulca. Surprinzătoare a fost, însă, absența din primul „unsprezece” a lui Ciobanu, Boboc și, mai ales, Moruțan, un fotbalist „de explozie”, de la care așteptam să destabilizeze „bunkerul” nemțesc. Am sperat să se fi copt în mintea lui Mutu gândul bun, iar selecționerul i-a introdus pe Ciobanu și pe Moruțan abia în repriza secundă, pentru că, vorba lui Mărgelatu’, „băieții ierau obosiți”, de parcă ar juca trei meciuri pe săptămână, precum adversarii lor, germani sau olandezi, care evoluează la cluburi mult mai titrate. Ciobanu s-a zbătut, iar Moruțan și-a fluturat un pic baioneta pe sub oblonul bunkerului, după care s-a cerut la culcare. Tardiv…

Dacă Pașcanu nu era, nimic nu era

M-a apucat un râs latin în momentul în care am aflat că „Mexic” este porecla lui Darius Olaru, mijlocașul de la FCSB fiind unul dintre cei mai buni jucători în partidele cu Olanda (1-1) și cu Ungaria (2-1). La fel de „latin” și de „miștocar” s-a terminat și meciul, cu România așteptând frisonată și galbenă de oftică să marcheze la mica ciupeală. N-a fost să fie, pentru că nu putea fi, iar „floricelele latinești” pasate cu călcâiul nu țin loc de goluri. Pe undeva, dacă vrem să fim corecți, ar fi fost chiar o nedreptate să câștigăm, pentru că, trebuie spus, dacă Pașcanu nu salva Naționala lui Mutu în vreo două rânduri, se ducea pe apa Sâmbetei și remiza asta, de palmares.

„Ca să nu mai rămână repetent și anul acesta, mam’mare, mamițica și tanti Mița au promis tânărului Goe să-l ducă-n București de 10 mai”, scria Caragiale. Cam așa stau lucrurile și cu Naționalele noastre, fie că e vorba despre „găliganii” lui Rădoi sau de „mânjii” lui Mutu. Din actuala echipă pregătită de Rădoi, Man și alți câțiva au excelat la Europeanul de tineret din 2019. Promovați, însă, într-o clasă mai mare, au suferit de rău de înălțime. Undeva se „rupe” ceva și probabil că totul ține de mental, de incapacitatea de a specula momentele. A fi oportunist este o calitate, a fi prizonierul propriei stafii ține de somnul rațiunii.

De la egal la egal cu istoria trecută și prezentă, am devenit academicienii statului degeaba. Parcă simțim că trebuie să ne luăm viețile de la început. Un ceas greoi și butucănos, cu sonerie, bate familiar lângă un pat de azbest.