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Universitatea Craiova este protagonista unui paradox greu de explicat la prima vedere! Jucători care nu au reușit să impresioneze în Bănie au ajuns să strălucească la alte echipe, în timp ce fotbaliști care au făcut spectacol în tricoul alb-albastru nu au mai avut același randament după plecare. Jovo Lukic și Elvir Koljic sunt două dintre cele mai elocvente exemple. Pavel Badea și Emil Săndoi au analizat fenomenul, în exclusivitate pentru FANATIK, și au explicat de ce un transfer poate schimba radical evoluția unui fotbalist.

Lukic, golgheter la U Cluj după ce nu a convins la Craiova! Pavel Badea explică paradoxul

De ce un fotbalist care nu reușește să se impună la Universitatea Craiova ajunge să fie decisiv la o altă echipă? Și de ce un jucător care impresionează în Bănie își pierde strălucirea după transfer? Sunt întrebări care apar tot mai des în jurul Universității Craiova, mai ales când sunt analizate cazurile unor fotbaliști care au trecut prin vestiarul oltenilor.

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Jovo Lukic este unul dintre exemplele cele mai evidente. , însă, după plecarea la Universitatea Cluj, a devenit golgheterul României. La polul opus se află Elvir Koljic, spre exemplu, cel care a avut evoluții apreciate în tricoul alb-albastru, dar nu a mai reușit să atingă același nivel după transferul la Rapid.

Într-o analiză oferită în exclusivitate pentru FANATIK, Pavel Badea a explicat că presiunea publicului, pretențiile clubului și sistemul de joc pot influența decisiv randamentul unui fotbalist.

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„Avem două situații. Prima, în care jucătorii care au trecut pe la Craiova și nu au impresionat, iar apoi au plecat în altă parte și sunt de nerecunoscut, iar apoi a doua situație, cea în care jucători care au reușit la Craiova, în speță Elvir Koljic, dar apoi au clacat la alte formații. Le luăm pe rând. Atmosfera, presiunea pe care o pune publicul și performanța pe care o cere clubul își pun amprenta asupra exprimării în terenul de joc.

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Câteodată sistemul de joc e un impediment în calea celor care încearcă să reușească aici și nu reușesc. În momentul în care se duc către alte cluburi, unde presiunea e mai mică, iar publicul e mai puțin exigent, atunci reușesc. Aici avem mari exemple. Lukic este cel mai elocvent. A plecat de la noi pe poarta din spate, iar acum este golgheter al României la U Cluj. Mai sunt la Cluj, totodată, jucători care au fost la Craiova și care au avut exprimări oscilante aici, iar acolo o fac foarte bine. Aici îl dau exemplu pe Bic”, a declarat Pavel Badea, pentru FANATIK.

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De ce Koljic a strălucit la Craiova, dar nu și la Rapid

Dacă a, Elvir Koljic ilustrează situația opusă. Atacantul a avut un impact important în Bănie, însă cariera sa a fost marcată de probleme medicale serioase. Pavel Badea consideră că tocmai accidentările repetate au cântărit decisiv în scăderea randamentului bosniacului.

Fostul fotbalist al Universității Craiova a amintit în special fractura de tibie și peroneu suferită de Koljic, urmată de alte accidentări care i-au întrerupt perioadele de revenire. Badea este de părere că și presiunea de la Rapid a influențat evoluțiile atacantului după despărțirea de olteni.

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„În cazul celălalt, vorbim de Koljic, unul dintre puținii care au jucat la noi bine, iar când au plecat în alte părți n-au mai dat randament. Să nu uităm că în ultimii doi ani Koljic era pe o pantă descendentă izvorâtă din accidentările groaznice avute în perioada de la Craiova. La noi la club, când a venit și a jucat foarte bine, era înainte de accidentare. A fost fractura dublă de tibie și peroneu care, efectiv, l-a scos din joc. A revenit și, când începuse să crească, iar s-a accidentat.

Aceste accidentări multiple l-au dus până în situația în care clubul s-a despărțit de el, mergând mai departe către Rapid. Acolo a început bine, dar, ulterior, a intrat într-un con de umbră și din cauza presiunii fantastice pe care fanii rapidiști o fac. Astea ar fi explicațiile. Practic, unii jucători nu sunt făcuți să facă față presiunii. Sunt jucători care la Craiova nu reușesc să se exprime, pentru că aici publicul este exigent și cere mult de la jucători”, a explicat Pavel Badea.

Emil Săndoi, verdict despre transferurile Universității Craiova: „Ele nu se fac la întâmplare!”

Și Emil Săndoi a analizat, în exclusivitate pentru FANATIK, motivele pentru care un fotbalist poate avea evoluții diametral opuse la două cluburi diferite. Fostul antrenor a atras atenția că valoarea individuală nu garantează automat succesul după un transfer. În opinia sa, contează foarte mult compatibilitatea dintre jucător, antrenor, lot și sistemul de joc.

Săndoi a explicat că oficialii unui club trebuie să analizeze cu atenție profilul fotbalistului înainte de a lua o decizie, indiferent de performanțele pe care acesta le-a avut la echipa precedentă.

„Eu am declarat de fiecare dată că jucătorii români trebuie să fie foarte atenți. Eu m-am referit atunci la jucătorii români, dar acum pot spune de orice tip de jucător. Trebuie să fie foarte atent în momentul în care se face un transfer care-l privește direct. Și conducătorii trebuie să fie foarte inspirați la transferurile pe care le fac. Ele se fac în funcție de mai mulți factori, adică trebuie să ai în vedere lotul pe care-l ai la dispoziție, antrenorul care-ți conduce echipa, staff-ul, chiar și preparatorii, secunzii, sistemul pe care vrei să-l joci.

Intră în calcul maniera de joc pe care vrei să o implementezi la echipă, dacă vrei să joci agresiv, în terenul advers, să faci pressing permanent sau vrei să te retragi la mijlocul terenului, să-i aștepți în ultima zonă. Deci un transfer trebuie bine gândit, nu făcut la întâmplare. Un jucător, dacă are o evoluție bună într-o anumită grupare, nu e obligatoriu să aibă aceleași evoluții atunci când îi schimbi grupul. Deci alegerea transferurilor e importantă și trebuie să îți dai seama dacă jucătorul respectiv chiar se potrivește cu ce vrei tu”, a declarat Emil Săndoi, pentru FANATIK.

Emil Săndoi explică transformarea lui Lukic la U Cluj: „Bergodi l-a făcut să se simtă fotbalist!”

Emil Săndoi a revenit asupra cazurilor Jovo Lukic și Elvir Koljic și a subliniat că fiecare fotbalist are propriile particularități. În cazul lui Koljic, accidentările au reprezentat un obstacol major. În schimb, la Lukic, fostul antrenor consideră că schimbarea mediului și încrederea primită din partea lui Cristiano Bergodi au avut un rol esențial.

Săndoi a remarcat și că Lukic a evoluat într-un alt context la Craiova, iar situația ar fi putut fi diferită dacă atacantul s-ar fi aflat în actualul lot al oltenilor. În opinia sa, antrenorul este unul dintre oamenii care pot schimba radical parcursul unui fotbalist, oferindu-i încrederea necesară pentru a-și valorifica toate calitățile.

„Acum, e și un caz aparte, la Koljic, care a avut probleme cu accidentările. S-a tot discutat de evoluțiile lui Lukic, la U Cluj. El a avut șansa să prindă alt lot aici, la Craiova. Poate dacă Lukic ar fi fost și în momentul de față la Craiova și el ar fi avut realizările pe care le au Assad, Elisor sau Nsimba.

Sunt mai mulți factori de care depinde evoluția unui jucător în cadrul unei echipe. Poate fi și presiunea un motiv pentru care unii jucători nu se adaptează mai repede. Poate unii au nevoie de mult timp, alții imediat se acomodează.

E ca și cum îți lipsește o piesă, o schimbi imediat, iar randamentul e mai bun ca înainte. Depinde și de caracterul jucătorului, de calitățile lui. Eu sunt sigur că Bergodi l-a făcut pe Lukic să se simtă fotbalist, i-a dat încredere. Practic, Lukic este așa cum este acum la Cluj și datorită lui Bergodi”, a punctat Emil Săndoi.