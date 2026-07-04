Paraguay – Franța, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Meciul e în pericol din cauza furtunilor

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După ce a răpus Germania la loviturile de departajare, Paraguay dă peste un alt colos european: Franța. Va putea să producă o nouă surpriză în a doua optime de la CM 2026? Toate atuurile par să fie de partea lui Mbappe și compania.

Paraguay – Franța LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Paraguay 2026-07-04T21:00:00Z Franța

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Paraguay – Franța

Formațiile nu sunt disponibile încă.

, din optimile de finală de la Campionatul Mondial, este pasibilă de amânare. Motivul? Serviciul național de meteorologie din America a prognozat temperaturi uprinse între 36 și 38°C, cu un indice de confort termic (n.r. – temperatură resimțită) de până la 41°C. Totodată, la ora duelului sunt așteptate averse și furtuni, astfel că meciul „Cocoșilor Galici” ar putea cunoaște o întârziere.

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🚨 Dans un communiqué, la Fifa annonce des prévisions de plus en plus pessimistes pour le 8e de finale Paraguay-France. Le service météo national prévoit entre 36 et 38°C, avec un ressenti jusqu'à 41°C, tandis que "des risques d'averses et d'orages" sont à prévoir. — RMC Sport (@RMCsport)

Paraguay – Franța LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Franța a dominat grupa I, unde a avut adversari precum Norvegia, Senegal și Irak. „Les Bleus” au început cu o victorie clară, 3-1 împotriva Senegalului, într-un meci în care diferența s-a făcut în repriza a doua. Au continuat cu un succes categoric, 3-0 contra Irakului, confirmând statutul de favorită, iar în ultima etapă au învins Norvegia pentru a încheia grupa cu punctaj maxim. În șaisprezecimi, Franța a arătat din nou forță ofensivă și , calificându-se fără emoții în optimi. Echipa lui Didier Deschamps vine astfel cu un parcurs perfect.

Paraguay a avut un drum mult mai complicat. În faza grupelor a evoluat în grupa D, unde a alternat rezultate bune cu momente dificile. Sud-americanii au pierdut la debut cu SUA, dar au revenit în a doua etapă, obținând o victorie importantă împotriva Turciei. În ultima rundă, Paraguay a remizat cu Australia, rezultat care i-a permis să rămână în cursa pentru calificare și să prindă unul dintre locurile pentru echipele de pe poziția a treia. Surpriza a venit în șaisprezecimi, unde Paraguay a eliminat Germania, după un meci terminat la egalitate și decis la lovituri de departajare.

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La ce oră se joacă Paraguay – Franța și cine transmite la TV

Paraguay – Franța are loc în noaptea de 4 spre 5 iulie 2026, la Philadelphia. Ora de start este 00:00, meciul fiind transmis în România de Antena 1 și online pe AntenaPLAY.

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Când și cu cine joacă în sferturi

În sferturi, câștigătoarea acestui duel va întâlni învingătoarea meciului Canada – Maroc, într-o partidă ce se va juca pe 9 iulie, de la ora 23:00.

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Cote pariuri Paraguay – Franța

Franța este una dintre naționalele care au câștigat toate meciurile de până acum. Ba chiar fără mari probleme. Doar la debut, cu Senegal, i-a luat mai mult până să marcheze. Și acum, cu Paraguay, este superfavorită, cotă 1,20 să câștige. Sud-americanii vor încerca să repete prestația bună din fața Germaniei și au cotă 7,10 să scoată o remiză și 14,00 să câștige în 90 de minute.