Sport

Paraguay – Franța, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real. Meciul e în pericol din cauza furtunilor

Paraguay - Franța, optimi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
04.07.2026 | 20:16
Paraguay Franta LIVE VIDEO in optimile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real Meciul e in pericol din cauza furtunilor
ULTIMA ORĂ
Paraguay - Franța, LIVE VIDEO în optimi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

După ce a răpus Germania la loviturile de departajare, Paraguay dă peste un alt colos european: Franța. Va putea să producă o nouă surpriză în a doua optime de la CM 2026? Toate atuurile par să fie de partea lui Mbappe și compania.

Paraguay – Franța LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Paraguay
Franța

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Paraguay – Franța

Formațiile nu sunt disponibile încă.

UPDATE: Paraguay – Franța, în pericol de amânare din cauza furtunelor

FIFA a oferit un comunicat oficial în care a transmis că partida dintre Paraguay și Franța, din optimile de finală de la Campionatul Mondial, este pasibilă de amânare. Motivul? Serviciul național de meteorologie din America a prognozat temperaturi uprinse între 36 și 38°C, cu un indice de confort termic (n.r. – temperatură resimțită) de până la 41°C. Totodată, la ora duelului sunt așteptate averse și furtuni, astfel că meciul „Cocoșilor Galici” ar putea cunoaște o întârziere.

ADVERTISEMENT

Paraguay – Franța LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în optimi

Franța a dominat grupa I, unde a avut adversari precum Norvegia, Senegal și Irak. „Les Bleus” au început cu o victorie clară, 3-1 împotriva Senegalului, într-un meci în care diferența s-a făcut în repriza a doua. Au continuat cu un succes categoric, 3-0 contra Irakului, confirmând statutul de favorită, iar în ultima etapă au învins Norvegia pentru a încheia grupa cu punctaj maxim. În șaisprezecimi, Franța a arătat din nou forță ofensivă și a învins Suedia cu 3-0, calificându-se fără emoții în optimi. Echipa lui Didier Deschamps vine astfel cu un parcurs perfect.

Paraguay a avut un drum mult mai complicat. În faza grupelor a evoluat în grupa D, unde a alternat rezultate bune cu momente dificile. Sud-americanii au pierdut la debut cu SUA, dar au revenit în a doua etapă, obținând o victorie importantă împotriva Turciei. În ultima rundă, Paraguay a remizat cu Australia, rezultat care i-a permis să rămână în cursa pentru calificare și să prindă unul dintre locurile pentru echipele de pe poziția a treia. Surpriza a venit în șaisprezecimi, unde Paraguay a eliminat Germania, după un meci terminat la egalitate și decis la lovituri de departajare. Nemții au acuzat arbitrajul, care a anulat un gol cu VAR după noua regulă anti-Arsenal.

ADVERTISEMENT
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
Digi24.ro
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”

La ce oră se joacă Paraguay – Franța și cine transmite la TV

Paraguay – Franța are loc în noaptea de 4 spre 5 iulie 2026, la Philadelphia. Ora de start este 00:00, meciul fiind transmis în România de Antena 1 și online pe AntenaPLAY.

ADVERTISEMENT
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la...
Digisport.ro
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări

Când și cu cine joacă în sferturi

În sferturi, câștigătoarea acestui duel va întâlni învingătoarea meciului Canada – Maroc, într-o partidă ce se va juca pe 9 iulie, de la ora 23:00.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Paraguay – Franța

Franța este una dintre naționalele care au câștigat toate meciurile de până acum. Ba chiar fără mari probleme. Doar la debut, cu Senegal, i-a luat mai mult până să marcheze. Și acum, cu Paraguay, este superfavorită, cotă 1,20 să câștige. Sud-americanii vor încerca să repete prestația bună din fața Germaniei și au cotă 7,10 să scoată o remiză și 14,00 să câștige în 90 de minute.

  • 1,97 este cota SUPERBET pentru „peste 2,5 goluri Franța” în meciul cu Paraguay
Pleacă din SuperLiga și se umple de bani! Salariu dublu la noua echipă
Fanatik
Pleacă din SuperLiga și se umple de bani! Salariu dublu la noua echipă
Canada – Maroc 0-0, LIVE VIDEO în optimile CM 2026
Fanatik
Canada – Maroc 0-0, LIVE VIDEO în optimile CM 2026
Wimbledon 2026, live blog. Sorana Cîrstea, înfrângere dramatică în fața Lindei Noskova! România,...
Fanatik
Wimbledon 2026, live blog. Sorana Cîrstea, înfrângere dramatică în fața Lindei Noskova! România, fără reprezentante în optimi!
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Parteneri
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu...
iamsport.ro
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu au avut acces nici saudiții
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!