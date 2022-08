Parascovia David, femeia care la 38 de ani, cântărește 28 de kilograme: „Mereu mă întrebam cu ce am greșit”

Parascovia David are 38 de ani și cântărește doar 28 de kilograme. Femeia, originară din Republica Moldova, suferă de nanism și spune că această afecțiune i-a îngreunat cu mult viața.

În prezent, are 38 de ani, 1.20 metri înălțime și cântărește 28 de kilograme. Femeia a mărturisit că, mai ales în copilărie, a fost afectată de criticile venite din partea oamenilor.

Parascovia se temea că băieților le va fi rușine să se afișeze cu ea, iar la școală i se spunea să învețe pentru că, neputând să muncească fizic, nu va reuși să se descurce.

„Eu corespund vârstei de 6-7 ani. Acest lucru m-a durut mult până la maturitate. Mereu mă întrebam cu ce am greșit, de ce trebuie să mă chinui atât de mult.

E foarte dureros și foarte urât. Am moștenit această boală de la tatăl meu, el are 1,45 m, mama are 1,55, iar fratele meu are 1, 35 m”, a povestit Parascovia, citată de

Parascovia David și-a găsit jumătatea când avea 30 de ani

Parascovia a mărturisit că atunci când mergea pe stradă evita privirile oamenilor. În plus, se simțea presată de faptul că toate prietenele sale aveau relații, iar ea era singură.

„Când mergeam pe stradă mereu încercam să mă ascund pentru ca persoanele să nu mă jignească. Oamenii din jur mă presau, asta era cea mai mare durere a mea.

Prietenele mele aveau iubiți, însă eu nu îmi puteam găsi. Comunicam cu băieții pe rețelele de socializare, însă eram mereu evitată. Mă complexam și nu aveam încredere în mine”, a declarat Parascovia.

Abia după vârsta de 30 de ani, Parascovia a întâlnit un bărbat care să nu țină cont de aspectul său fizic și care la scurt timp ce s-au întâlnit, i-a spus că își dorește să devină părinți.

„Am mers la el în Anglia și după trei săptămâni mi-a zis că vrea să facem un copil”, a dezvăluit femeia.