„Parcă alergau printre mine și grenade”. Discurs dur la Fanatik SuperLiga: „Băi Mustață, nu se poate așa ceva!”

Dinamo și FCSB s-au înfruntat într-o atmosferă electrizantă pe Arena Națională. Derby-ul s-a încheiat cu victoria la limită a „roș-albaștrilor”, scor 1-0. , după ce Peluza Nord a aruncat cu mai multe torțe pe gazon.

„Parcă alergau printre mine și grenade” Discurs dur al lui Horia Ivanovici la Fanatik SuperLiga

Spectacolul construit de fanii celor două rivale s-a extins și pe gazon. Atât suporterii lui Dinamo, cât și cei de la FCSB au aruncat cu torțe și fumigene pe gazon, iar terenul a arătat la un moment dat ca un adevărat teatru de război. Mai mult decât atât, derby-ul a fost întrerupt în startul reprizei secunde, după ce spre jucătorii celor două echipe.

„Apropo de suporteri. Când terminăm odată cu Vestul Sălbatic care e la noi. Andrei (n.r. Vochin), nu se poate! Miculescu să facă mai multe curse cu petardele căzând în jurul lui nu o să zic ca la război, că ne-am săturat de ce se întâmplă în lumea asta, ci parcă Miculescu era în jurul unui platou de filmare la Hollywood și se filma un film de acțiune în care trăgeau și se luptau armatele.

Nu se poate așa ceva. Îi spun și lui Mustață pentru că mai răi mi s-au părut cei de la Peluza Nord, de la ei au plecat. Nu poți să faci fotbal așa, de-aia s-a enervat și Florinel Coman. Ei tot aruncau. Ador spectacolul, dar opriți-vă că nu mai merge! Parcă alergau printre mine, printre grenade.

Asistentul Romică Bîrdeș a fost lovit cu o petardă. Norocul vostru, al dinamoviștilor, a fost că ați dat peste un asistent, un bărbat. Putea să fie alt asistent și care să fie slab de îngeri. Putea să zică: ‘Eu nu mai pot să continui’. Noroc că au dat peste Bîrdeș, un bărbat în adevăratul sens al cuvântului”, și-a început Horia Ivanovici discursul la FANATIK SUPERLIGA.

„Băi Mustață, nu se poate așa ceva! Galeria lui Dinamo e la fel”

Jucătorii de la Dinamo și FCSB s-au încăierat în startul reprizei secunde, prilej cu care Peluza Nord a aruncat cu torțe și fumigene inclusiv în propriii jucători. Horia Ivanovici i-a cerut explicații lui Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB.

„Bă, Gigi (n.r. Mustață), vorbește cu ai tăi, e inadmisibil. Jucătorii lui Dinamo și FCSB erau împreună și voi aruncați în grup cu petarde? Putea să-i accidentați și pe jucătorii voștri, lăsând la o parte că și ceilalți sunt oameni, colegii lor de competiție.

Fără ei unde mai cântați? Unde mai faceți corteo? La voi acasă, unde? Mustață, nu se poate așa ceva. Cu toată prietenia, nu se poate să arunce ai tăi cu petarde în tot grupul. I-au bombardat de parcă și jucătorii de la FCSB sunt inamicii lor.

Parcă vedeam Rambo (n.r. filmul) și Miculescu era un țăran vietnamez cu care se distrau ăia. Ăsta este fenomenul ultras? Să-i explodeze unui jucător urechea sau să-i cadă o petardă în cap și să se ducă la spital.

Doamne ferește, să-l orbească o petardă? Totul are o limită. Aprindeți torțe, dar în tribună că e frumos. Nu merge fără spectacol, dar nu se poate să îți bombardezi propriii jucători. Câtă minte să ai? Cât de animal să fii să arunci cu petarde în propriii jucători.

Opriți-vă odată! Să-i ia și gata. Sunt oameni până la urmă. Sunt oamenii care fără ei nu poți să faci spectacol. Galeria lui Dinamo e la fel. Dacă dai una din aia și îl orbește pe Florinel Coman, Doamne ferește? Cine mai scoate cămeșa?”, a mai spus Horia Ivanovici.

„Jandarmii le știu trucurile suporterilor. Cum au intrat cu atâtea torțe?”

Potoliți-vă. Cine aruncă cu petarde cinci ani, ce un an (n.r. interziși pe stadion)? Eu mereu le-am luat apărarea la suporteri, dar la ce am văzut ieri am rămas cu gura căscată. A doua repriză nu s-a mai jucat fotbal.

Jandarmii știu trucurile suporterilor de o viață, cum au intrat cu atâtea torțe, petarde, fumigene. Eu nu înțeleg. Cum fără jucători nu se poate spectacolul, nici fără voi nu se poate, fără suporteri.

N-am nicio problemă, dar lăsați jucătorii să joace fotbal că nu voi trebuie să fiți în prim plan. Nu să fie jucătorii echipați ca la război. O să ajungem să intrăm cu căști de protecție pe stadion”, a fost discursul furibund al lui Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

