„Parcă am jucat cu Barcelona!” Jovo Lukic, uluit după victoria cu Corvinul

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Jovo Lukic a glumit după meciul câștigat cu Corvinul Hunedoara, scor 3-0, în condițiile în care gazdele au avut momente de joc în care au avut o posesie zdrobitoare. „Parcă am jucat cu Barcelona”, a remarcat atacantul care a înscris trei goluri.

Jovo Lukic a crezut în anumite momente că a jucat cu Barcelona, nu cu Corvinul Hunedoara

„Mă simt foarte bine, dar sunt obosit. Acum patru zile am jucat un alt meci. Avem mulți accidentați, nu a fost ușor pentru noi. Sunt mândru de colegii mei, fără ei nu ar fi fost posibil. Sunt fericit că am obținut cele trei puncte acasă.

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La un moment dat, credeam că jucăm cu Barcelona. Aveau o posesie foarte bună, circulau foarte bine mingea. Cred că am avut noroc astăzi. În ultimele două meciuri am jucat mai bine. Astăzi nu am jucat la fel de bine, dar am câștigat. Sunt atacant, trăiesc pentru asta. Dacă nu dau gol, care mai este scopul meu pe teren?”, a declarat Jovo Lukic la Digi Sport.

Ștefan Lefter le dorește hunedorenilor să ajungă în play-off. Portarul a jucat la Corvinul

Portarul Lefter a avut de această dată o prestație de excepție împotriva fostei sale echipe și le ține pumnii hunedorenilor să ajungă în play-off. Mă bucur că a câștigat echipa. Am primit multe goluri în ultimele meciuri, făceam multe greșeli personale. Mă bucur, cred că acest meci va fi un restart, un declic. Am ținut de scor mult timp, până am marcat al doilea gol. Este o echipă foarte puternică și bună, sper să prindă play-off-ul. Mă bucur că am câștigat.

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A fost o bucurie pentru mine să-i revăd, mai mult după meci. Înainte, nu, pentru că suntem la serviciu și trebuie să ne facem treaba. Le urez multă baftă, aici am stat cinci ani de zile.

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Sper să ne revenim și în ceea ce privește constanța. Noi anul trecut prin asta am excelat. Poate fi un declic. Chiar dacă nu a fost cel mai frumos joc și ne-am apărat mai mult, important este că nu am primit gol și sper ca de aici să construim ceva”, a declarat Lefter.

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Iulian Cristea a intrat în rândul „dinozaurilor” după ce a bifat 300 meciuri jucate

Fundașul Iulian Cristea a bifat 300 de meciuri jucate în fotbalul profesionist din țara noastră și se bucură că a ajuns „în rândul dinozaurilor” Nistor sau Chipciu. „Meci extrem de greu. Am vizionat multe meciuri ale lor. De când au intrat în Liga 1, au făcut meciuri destul de bune. Țin să-i felicit pe această cale. Jucând în acest fel, vor avea mult de câștigat. Ne-au pus mari probleme, dar mai bine așa, dominați, cu trei puncte, trei goluri marcate și zero primite.

Îți dai seama, când echipa primește multe goluri, vina cade pe fundași, pe apărare, pe portar. Nu contează, mă bucur că am câștigat, că nu am primit gol. Sper să mergem pe acest drum, să câștigăm și derby-ul și, odată cu victoria, să ne asigurăm calificarea mai departe în Cupa României.

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În meciurile trecute am avut prestații foarte bune. Am primit patru goluri cu Rapid, dar, ca joc, am făcut un meci extrem de bun. Astăzi am cedat puțin posesia, dar am câștigat, marcând trei goluri. Avem mult de muncit și ceva probleme de lot, dar trebuie să mergem înainte. Mă bucur că am intrat în rândul dinozaurilor”, a declarat Cristea.