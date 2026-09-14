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Denis Drăguș este pregătit pentru primul său meci în tricoul FCSB, iar debutul atacantului transferat în această vară este așteptat cu mare interes. FCSB o întâlnește în această seară pe Petrolul, iar una dintre întrebările importante înaintea partidei este dacă Drăguș va primi șansa de a evolua pentru prima dată la noua sa echipă. Dumitru Dragomir a lansat, însă, o ipoteză spectaculoasă în direct la „Profețiile lui Mitică“ chiar înaintea confruntării și a anticipat inclusiv reacția lui Gigi Becali în cazul în care atacantul nu va avea o prestație pe măsura așteptărilor.

Mitică Dragomir, scenariu neașteptat pentru debutul lui Denis Drăguș

Venirea lui Denis Drăguș la FCSB a ridicat așteptări importante în jurul atacantului. Fotbalistul este considerat una dintre principalele soluții ofensive ale echipei lui Gigi Becali, iar meciul cu Petrolul poate reprezenta momentul în care acesta va îmbrăca pentru prima dată tricoul roș-albastru într-un meci oficial.

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Dumitru Dragomir a preferat, însă, să privească lucrurile și dintr-o perspectivă mai puțin optimistă. Fostul președinte al LPF consideră că debutul unui fotbalist la FCSB poate veni cu o presiune uriașă, mai ales atunci când așteptările sunt atât de mari.

„Doamne, parcă văd că nici nu atinge mingea, purceaua diseară. La pomul lăudat, știi cum e, să nu te duci cu sacul. Parcă văd că mâine zice Gigi că-l schimbă“, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

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Mitică Dragomir nu a exclus însă nici varianta diametral opusă. , reacția lui Gigi Becali ar putea fi una complet diferită. Fostul șef al LPF a anticipat chiar un scenariu în care atacantul reușește să înscrie de mai multe ori, iar patronul FCSB ajunge să vorbească la televizor despre noua sa achiziție: „Sau dă vreo două-trei goluri de nu te mai înțelegi cu Gigi la televizor”.

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Denis Drăguş, debut la FCSB! Unde va juca atacantul

, dar are şanse mari să debuteze cu „lupii” la FCSB. În studio-ul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Răchită şi Eugen Neagoe au spus pe ce post ar putea să joace atacantul.

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„E destresat. La un milion de euro pe an… Marius Baciu e abia A7, nici A2 (n.r. antrenor secund) nu mai e. Dacă i-a zis Şumi lui Gigi să nu mai joace cu doi fundaşi, el e A2. Acum i-a spus că nu are ce să caute Drăguş în partea stângă. Şumi i-a zis. Îl cunoaşte mai bine”, a spus Răchită.

„Nu cred că e stresat. Dar dacă nu va marca goluri, va deveni stresat. El poate juca şi altceva decât vârf, număr 9. Şumi a lucrat cu el, îl cunoaşte. Drăguş poate juca număr 9 la o echipă care joacă pe contraatac. Care se deschide, care are spaţii. La o echipă ca FCSB care trebuie să îşi domine adversarul poate juca foarte bine şi în partea stângă, să intre în centru. FCSB, cu jucătorii pe care i-a adus, are un lot foarte valoros, la acelaşi nivel cu cel al Craiovei”, este de părere Neagoe.