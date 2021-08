Parcul Cireşari, baza şmecherilor din politică! „Au dat afară copiii și au pus lacătul ca să joace ei tenis”

Înființat în 1947, Parcul Cireșari a reprezentat o adevărată oază de verdeață și liniște pentru cei din zonă. Nu mai puțin de trei decenii s-au bucurat oamenii de acest loc, au ieșit la iarbă verde și și-au scos micuții la o plimbare pe cochetele alei. Din 1977, parcul a trecut în administrarea Ministerului Educației, acesta fiind refăcut ca bază sportivă.

ADVERTISEMENT

Pentru că avea peste 30 de mii de metri pătrați s-a ajuns în cele din urmă la varianta ca terenurile să fie folosite de antrenori, aici antrenându-se ani de zile grupele de juniori ale echipei de rugby Grivița, în timp ce parcul din fața acestora să rămână o zonă de agrement și distracție pentru copii și părinți.

Cum a ajuns Parcul Cireşari o bază a şmecherilor din politică!

Doar că, spun cei care trăiesc în jurul parcului, terenul și mai ales valoarea acestuia nu aveau cum să scape oportuniștilor. Așa că liniștea nu a mai ținut mult și în 2007 fără prea multe avertismente parcul a fost închis. Cei din zonă și-au amintit că pe gardurile verzi au apărut la un moment dat mai multe coli A4 prin care erau anunțați că accesul devine interzis.

„Inițial am crezut că s-au distrat niște copii, vă rog să mă credeți. Lumea a uitat, au trecut ani de zile, dar noi, cei care stăm aici, cei care am crescut în această bază, ne aducem aminte totul. Erau niște coli A4 scrise chiar și cu greșeli gramaticale. Așa am aflat că nu vom mai avea voie să intrăm în parc”, a spus Gabriel Năstase pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Era doar un punct final pe o lungă linie a nepăsării. Pentru că, oamenii au atras atenția încă de prin 1998 că parcul a fost abandonat. Astfel, după ce s-au construit terenurile de sport, sala de gimnastică și vestiarele, acestea au căzut pradă în scurt timp neîngrijirii. În ultimii ani înaintea închiderii, parcul a fost și el distrus și uitat de autorități, astfel că starea lui nu era tocmai în regulă.

Și în ciuda eforturilor disperate sau ale numeroaselor solicitări și demersuri, baza a rămas închisă publicului larg până în zilele noastre. Culmea, în preajma alegerilor locale, situația parcului revenea pe buzele candidaților, dar la puțin timp după scrutin totul se evapora. Cel puțin pentru oamenii de rând.

Cum joacă tenis politicienii în baza Cireșari

Oameni de rând care au creat diferite organizații sau grupuri de lucru au luat cu asalt rețelele de socializare și au făcut apeluri către autoritățile momentului. Culmea, spun aceștia, baza funcționa fără probleme, dar nu pentru toți, ci doar sub pretextul unui club sportiv al copiilor din sector.

ADVERTISEMENT

Astfel, terenurile de tenis erau luate cu asalt de oameni importanți ai politicii românești în fiecare seară și weekend. „Am văzut mașini parcate lângă Cireșari de nu cred că există într-un showroom de lux. Vin aici numai nume grele, oameni de îi vezi la televizor.

Joacă tenis, fac afaceri, lumea lor. Veniți în orice seară doriți și o să auziți mingile de tenis. Cine spune că parcul a fost uitat de autorități minte cu nerușinare. Parcul a trăit în toți anii aceștia, dar a făcut-o cu circuit limitat.

Și nu, nu sunt lecții de tenis, nu sunt antrenori acolo. Că profesorii de sport nu au mașini de ultimă oră, nu au șoferi care îi așteaptă. Au dat afară copiii și au pus lacătul ca să joace ei tenis”, a adăugat Gabriel Năstase.

ADVERTISEMENT

Declarațiile lui sunt susținute și de alți oameni din zonă. „S-au construit în ultimii ani de zile mai multe blocuri chiar în buza parcului. Altele sunt în construcție. Lumea s-a mai schimbat, dar nu și cei care intră în Cireșari. Sunt mereu aceleași fețe, băieții au și șoferi, e peste ei să-și conducă bolizii, au fost interese mari de tot cu baza asta”, a transmis și Truțculescu Cătălin.

Cine poate să intre în Parcul Cireșari

Interesant este că începând cu anul 2007, oficial, în bază au acces doar membrii înscrişi în Clubul Copilului Sector 1. „În mod normal, această bază este strict legată de procesul didactic. Profesori, părinţi, elevi. Este o zonă în care trebuie să asigurăm un proces didactic securizat, ca în orice şcoală. Lucrurile sunt clare. Accesul, aşa cum scrie şi la poartă, este pentru cei care au un rol în această reţea”, a explicat Dan Liviu, directorul Clubului Copiilor.

Conform datelor oficiale sunt peste două mii de copii care merg aici la cercurile de fotbal, tenis sau informatică. „E caraghios. În weekend nu este folosit, în vacanţe nu este folosit. Este o zonă de 30.000 de metri pătrati, cu șapte terenuri de sport care stau închise sub cheie, acum, de exemplu.

Oamenii din cartier au încercat să propună mai multe variante, atât către clubul şcolar, cât şi către minister. Să creeze un fel de abonament, să intri pe bază de bilet”, a spus Raluca Buzdugan, reprezentanta unui grup de iniţiativă cetăţenească pentru .

ADVERTISEMENT

Baza Cireșari prinsă într-o luptă politică

Au fost contre politice serioase în ceea ce privește Parcul Cireșari. De-a lungul timpului între PSD, PNL, USR și celelalte partide acuzele au curs gârlă, dar baza sportivă a rămas închisă. Într-o postare făcută în luna iulie pe pagina de Facebook, Clotilde Armand a scris că nume grele din PSD s-au opus ani de zile ca baza sportivă să fie dată în administrarea Primăriei de Sector pentru reabilitare.

nu a ezitat o clipă și i-a numit pe cei care s-au împotrivit deschiderii parcului. Astfel, Ecaterina Andronescu, Liviu Pop, Mihnea Costoiu și chiar Liviu Dragnea au fost puși la zid de Armand.

”Anul trecut am avut o întâlnire cu Ministrul Educației și am stabilit împreună modalitatea prin care Primăria Sectorului 1 să preia Baza Sportivă Cireșarii. Și ce să vezi? A apărut ’’peste noapte’’ un binevoitor care vrea să ’’sponsorizeze’’ Baza Sportivă Cireșarii în ciuda solicitărilor și a demersurilor făcute de Primărie.

Astăzi (n.r. iulie 2021) a fost ședința Consiliului de Administrație de la Cireșarii unde a apărut acest ’’binefăcător’’. Am fost curioasă să aflu cine este. Respectivul are legături cu afacerea Tel Drum și ferma Periș, cel care ducea datoriile PSD în Cipru.

Iată faptele! Societatea Eadoris Romania a fost reprezentată astăzi în Consiliul de Administrație al bazei Cireșarii de Laurențiu Claudiu Barbu. Îl știți din presă, după ce a fost audiat de procurori în legătură cu relațiile de afaceri pe care le-a avut cu Tel Drum. Acesta a fost subiectul unor dezvăluiri jurnalistice privind dispariția a 21.500 de porci din rezerva de stat și falimentul Romsuintest Periș, de care au profitat firmele din anturajul lui Liviu Dragnea.

În 2010, după ce Liviu Dragnea a fost numit secretar general al PSD, Laurențiu Claudiu Barbu a ajutat PSD să scape de o datorie de patru milioane de lei pe care a mutat-o în Cipru și la o firmă din Dâmbovița. Imediat ce am aflat aceste informații l-am sunat pe ministrul Educației să-l avertizez despre situație. Am primit promisiunea acestuia că nu validează nici o decizie luată astăzi de CA Cireșarii”, a scris pe o rețea de socializare.

Ce se întâmplă cu Parcul Cireșari

Concret, în acest moment, un site al oamenilor care stau în zona parcului și care militează pentru redeschiderea bazei, arată că au trecut peste 10 ani de când locuitorii Sectorului 1 nu s-au mai putut bucura de Parcul Cireșarii.

”Terenul de peste 30.000 de metri pătrați, aflat în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, a fost înconjurat cu garduri și închis cu lacăte, sub pretextul deschiderii unui Club al Copiilor. În acești ani rușinoși pentru administrație, tăierea copacilor a devenit singura măsură de toaletare a fostului parc, iar terenurile de antrenament ce țin de baza sportivă și locurile de joacă au ajuns într-o stare avansată de degradare”, au notat administratorii site-ului „Deschidem Parcul Cireșarii”.

Între timp, Ministerul Educaţiei a anunţat că va încheia un parteneriat cu Primăria Sectorului 1 al Capitalei pentru reabilitarea bazei de la Clubul Copiilor Cireşarii. Astfel, spaţiul de 31.000 de metri pătraţi va fi igienizat şi curăţat, iar ulterior vor fi amenajate un teren de sport multifuncţional, o clădire pentru vestiare şi alei.

“Reamintim că Baza Sportivă Cireşarii este sediul Clubului Copiilor Sector 1, unitate de învăţământ pentru activităţi educative, coordonate educaţional şi administrativ la nivel naţional de către minister, iar la nivel local de către inspectoratele şcolare.

În cadrul Clubului Copiilor se desfăşoară activităţi instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.

Deşi baza materială este departe de ceea ce ar trebui să fie/va trebui să fie, la activităţile Clubului Copiilor Sector 1, în anul şcolar 2020 – 2021, sunt înscrişi aproximativ 2.000 de copii (18 cercuri). Ministerul Educaţiei îşi exprimă întreaga disponibilitate pentru colaborarea cu Primăria Sectorului 1 în vederea realizării unui spaţiu sigur destinat atât instruirii copiilor, cât şi activităţilor recreative pentru locuitorii din zonă”, s-a arătat în comunicatul oficial. La rândul său, primarul Clotilde Armand a transmis, într-o postare pe Facebook, că s-a găsit o soluţie pentru a redeschide Baza Sportivă Cireşarii.

“Acest loc urmează să fie reabilitat în baza unui protocol care va fi încheiat între Ministerul Educaţiei şi Primăria Sectorului 1, iar complexul va fi redeschis pentru cetăţeni. Au existat mai multe solicitări din partea Primăriei Sector 1 pentru a putea prelua în administrare acest spaţiu şi astăzi am găsit soluţia cea mai rapidă”, a susținut Armand.