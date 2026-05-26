Parcul şi patinoarul din Sectorul 4 şi-au primit numele. Consiliul Local a aprobat rezultatele votului online

ADVERTISEMENT

Cetățenii au decis, iar Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat. Marți, 26 mai, noua extindere cu patru hectare a parcului Tudor Arghezi și singurul patinoar pentru competiţii existent în momentul de faţă în Capitală şi-au primit oficial noile nume, „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump” şi, respectiv, „Doru Tureanu”.

Cum s-a desfăşurat votul pentru numele parcului şi patinoarului

Ambele denumiri au fost stabilite în urma unui vot online, desfășurat între 18 şi 25 mai, pe platforma romaniavoteaza.live, unde peste 116.000 de persoane au avut posibilitatea de a alege numele mai multor personalități marcante din domeniul politicii internaționale și al sportului.

ADVERTISEMENT

În privinţa numelui parcului, „bătălia” s-a dat între Donald Trump şi Maia Sandu, preşedintele american având în cele din urmă câştig de cauză. „Denumirea noului spațiu verde ce reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 4.

Omagiu pentru cel mai mare hocheist al tuturor timpurilor

Se subliniază însă că noua denumire se înscrie în direcţia pe care diriguitorii acestui sector au urmat-o constant, de a promova şi susţine valorile europene şi occidentale, exemple în acest sens fiind denumirea unor obiective de utilitate publică precum .

ADVERTISEMENT

În ceea ce priveşte numele patinoarului din zona Apărătorii Patriei, acesta va purta numele lui Doru Tureanu (1954-2014), jucătorul cu cele mai multe prezenţe în naţionala de hochei pe gheaţă a României şi, totodată, golgeterul all-time echipei reprezentative. Simbolismul este cu atât mai mare cu cât în ultima perioadă a vieţii sale acesta a fost locuitor al Sectorului 4. Considerat cel mai mare hocheist român al tuturor timpurilor, Doru Tureanu a participat la 17 campionate mondiale și la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă (1976 și 1980), dar a fost şi sextuplu campion național cu Dinamo. De altfel, pentru întreaga sa carieră el a fost inclus în 2011 în IIHF Hall of Fame.

ADVERTISEMENT

În ceea ce priveşte patinoarul în sine, acesta a fost inaugurat în 2024, cu ocazia Supercupei României, iar până acum aici s-au disputat mai multe competiţii de înalt nivel național și internațional, atât la hochei pe gheață, cât și la patinaj artistic.