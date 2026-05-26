News

Parcul şi patinoarul din Sectorul 4 şi-au primit numele. Consiliul Local a aprobat rezultatele votului online

Consiliul Local al Sectorului 4 a validat votul prin care Donald Trump a învins-o pe Maia Sandu în opțiunile bucureștenilor. Noul spațiu verde din Capitală și patinoarul din Apărătorii Patriei au primit oficial nume noi.
Daniel Spătaru
26.05.2026 | 20:07
Parcul si patinoarul din Sectorul 4 siau primit numele Consiliul Local a aprobat rezultatele votului online
Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat noile denumiri pentru parc şi patinoar Foto: ps4.ro
ADVERTISEMENT

Cetățenii au decis, iar Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat. Marți, 26 mai, noua extindere cu patru hectare a parcului Tudor Arghezi și singurul patinoar pentru competiţii existent în momentul de faţă în Capitală şi-au primit oficial noile nume, „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump” şi, respectiv, „Doru Tureanu”.

Cum s-a desfăşurat votul pentru numele parcului şi patinoarului

Ambele denumiri au fost stabilite în urma unui vot online, desfășurat între 18 şi 25 mai, pe platforma romaniavoteaza.live, unde peste 116.000 de persoane au avut posibilitatea de a alege numele mai multor personalități marcante din domeniul politicii internaționale și al sportului.

ADVERTISEMENT

În privinţa numelui parcului, „bătălia” s-a dat între Donald Trump şi Maia Sandu, preşedintele american având în cele din urmă câştig de cauză. „Denumirea noului spațiu verde ce se amenajează lângă Parcul Tudor Arghezi reprezintă un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice, într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale, cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 4.

Omagiu pentru cel mai mare hocheist al tuturor timpurilor

Se subliniază însă că noua denumire se înscrie în direcţia pe care diriguitorii acestui sector au urmat-o constant, de a promova şi susţine valorile europene şi occidentale, exemple în acest sens fiind denumirea unor obiective de utilitate publică precum Pasajul Europa Unită și Strada Europa Unită.

ADVERTISEMENT
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Digi24.ro
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44

În ceea ce priveşte numele patinoarului din zona Apărătorii Patriei, acesta va purta numele lui Doru Tureanu (1954-2014), jucătorul cu cele mai multe prezenţe în naţionala de hochei pe gheaţă a României şi, totodată, golgeterul all-time echipei reprezentative. Simbolismul este cu atât mai mare cu cât în ultima perioadă a vieţii sale acesta a fost locuitor al Sectorului 4. Considerat cel mai mare hocheist român al tuturor timpurilor, Doru Tureanu a participat la 17 campionate mondiale și la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă (1976 și 1980), dar a fost şi sextuplu campion național cu Dinamo. De altfel, pentru întreaga sa carieră el a fost inclus în 2011 în IIHF Hall of Fame.

ADVERTISEMENT
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Digisport.ro
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!

În ceea ce priveşte patinoarul în sine, acesta a fost inaugurat în 2024, cu ocazia Supercupei României, iar până acum aici s-au disputat mai multe competiţii de înalt nivel național și internațional, atât la hochei pe gheață, cât și la patinaj artistic.

ADVERTISEMENT
Scene de groază în Cluj. O mamă a murit încercând să-și apere fiica...
Fanatik
Scene de groază în Cluj. O mamă a murit încercând să-și apere fiica de fostul iubit violent. Ce s-a aflat despre atacator: „Îl avea în plasament”
Victorie în instanță pentru deputatul care și-a bătut colegul în Parlament. Cum a...
Fanatik
Victorie în instanță pentru deputatul care și-a bătut colegul în Parlament. Cum a ajuns să plătească impozite de șase ori mai mici pe bunurile imobile
Calitatea apei mării în România este peste cea din Portugalia și Franța. Raport...
Fanatik
Calitatea apei mării în România este peste cea din Portugalia și Franța. Raport surprinzător publicat de Agenția Europeană de Mediu
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gigi Becali a vrut să intre în direct la Digi Sport, dar moderatorul...
iamsport.ro
Gigi Becali a vrut să intre în direct la Digi Sport, dar moderatorul l-a refuzat: 'Mi-a venit în cap că s-a terminat dacă îl bag!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!