Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte și fără gol primit

Anglia lui Thomas Tuchel este fără greșeală în meciurile oficiale de când antrenorul neamț a preluat selecționata britanică. Din 10 meciuri sub comanda fostului antrenor de la Chelsea și PSG, englezii au câștigat 9 și au pierdut unul singur (un meci amical cu Senegal). Și mai impresionant este că acela a fost și singurul meci în care plasa porții Angliei a fost scuturată.

Anglia, parcurs fără cusur! Maximum de puncte și golaveraj 22-0

Anglia promite foarte multe alături de Thomas Tuchel în postura de selecționer. În 8 meciuri din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026, englezii nu au făcut niciun pas greșit, ba mai mult, nu au primit nici măcar un gol.

Într-adevăr, despre Grupa K, cea din care Anglia a făcut parte, nu se poate spune că a fost una extrem de dificilă. Britanicii au avut ca adversare Serbia, Albania, Letonia și Andorra, dar chiar și așa, performanța reușită de elevii lui Tuchel rămâne una impresionantă.

Cu selecționerul neamț la cârmă, Anglia a devenit o echipă ce pune stăpânire pe joc și nu cedează nicio secundă inițiativa, însă încearcă să omoare jocul prin stilul pe care Guardiola l-a făcut celebru. Tocmai de aceea, englezii nu au avut nimic împotrivă să învingă Andorra doar cu 1-0 în deplasare, însă au și taxat-o pe Serbia, atunci când a fost cazul, învingându-i pe vecinii noștri cu scorul de 5-0.

Anglia visează la Cupa Mondială. De când nu au mai câștigat britanicii un Campionat Mondial

După 24 de puncte și un golaveraj de +22 (22 goluri date și 0 primite), Anglia și-a asigurat un loc la turneul final din America, acolo unde se vor lupta pentru Cupa Mondială, pe care nu au mai câștigat-o din 1966. Finala de pe Wembley a fost prima și ultima pe care englezii au câștigat-o, și au făcut-o chiar la ei acasă.

Finala de la Londra a fost una de-a dreptul uluitoare, în care Sir Geoff Hurst a reușit primul hat-trick dintr-o finală de Campionat Mondial. Germania a deschis scorul în prima repriză, însă cu doar câteva minute înainte de final se vedea condusă cu 2-1. Golul lui Wolfgang Weber, din minutul 89, a trimis meciul în prelungiri, unde eroul Angliei a mai înscris în minutul 101 și 120, după ce restabilise egalitatea în prima repriză. Naționala condusă de Sir Bobby Charlton ridica trofeul la finalul turneului, iar de atunci și până în ziua de azi, Cupa Mondială a rămas doar un vis ce se reaprinde la fiecare patru ani în Anglia.

Harry Kane, asul lui Thomas Tuchel. Atacantul lui Bayern Munchen poate fi pretendent cert la Balonul de Aur

și a terminat aceste preliminarii cu 8 goluri. Deși este departe de liderul Erling Haaland, vârful englez continuă să fie o mașinărie de goluri, iar la echipa de club se află în mare formă.

Bayern Munchen arată în prima parte a sezonului că Bundesliga și Cupa Germaniei par doar o formalitate, în timp ce în Champions League este o „sperietoare” până și pentru granzii fotbalului european. Recent, nemții au învins-o chiar pe „Regina Europei” PSG, când „Lucho” Diaz a reușit să tranșeze partida cu două goluri

Atacantul columbian și Harry Kane sunt clar doi dintre cei mai importanți jucători ai lui Bayern, însă în cazul unei triple, vârful Angliei ar avea mult mai multe șanse la „Balonul de Aur”, deoarece este mult mai probabil ca Anglia să avanseze până în fazele finale a competiției. Tocmai de aceea, Harry Kane ar putea pune mâna pe cel mai râvnit trofeu individual din fotbalul mondial la finalul acestui sezon, în care pare să fie piesa principală atât la Bayern Munchen, cât și la naționala Angliei.