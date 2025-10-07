„Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”. Mama unui fotbalist a fost confundată cu sora acestuia. Cum arată femeia

Sherkhan Kalmurza care joacă ca portar pentru clubul Kairat din Premier League din Kazahstan a ajuns în vizorul fanilor datorită mamei sale. Cea care l-a adus pe lume pe fotbalistul celebru a fost confundată cu sora acestuia. Cum arată, de fapt, și cum au reacționat oamenii.

Mama unui fotbalist, confundată cu sora acestuia

E un jucător profesionist de care muncește din greu pentru a fi un nume important. Sherkhan Kalmurza evoluează în domeniul sportiv de o perioadă bună de timp și este apreciat de multe persoane pentru ceea ce face.

Tânărul de 18 ani a jucat în ambele meciuri ale echipei sale din Liga Campionilor din acest sezon. Mai exact, a evoluat împotriva celor de la Sporting Lisabona și Real Madrid, câștigând numeroși fani de partea sa.

A reușit să fie în atenția publicului și datorită femeii care l-a adus pe lume. Mama celebrului fotbalist a fost confundată în urmă cu puțin timp cu sora acestuia. Și nu este deloc de mirare având în vedere cum arată femeia.

Mama lui Sherkhan Kalmurza, pe numele său Saule Rabayeva, a atras atenția urmăritorilor din social media după ce i-a lăudat performanțele. Internauții au reacționat în număr foarte mare la postarea acesteia.

Saule Rabayeva, mii de aprecieri din partea oamenilor

„Ești cel mai bun, fiul meu! Ești mândria mea. Ai făcut tot ce ai putut. Pentru mine, tu ești cel mai puternic. Înălțimi mari sunt în fața ta. Nu renunța. Sunt cu tine și cred mereu în tine”, a transmis femeia, conform .

Potrivit sursei citate, mesajul a adunat peste 40.000 de like-uri de la oameni din lumea întreagă. De asemenea, internauții au remarcat faptul că este extrem de frumoasă și pare foarte tânără.

Acesta este motivul pentru care mulți au crezut că femeia este sora lui Sherkhan Kalmurza, nicidecum cea care l-a adus pe lume. „Stai puțin! Ea e mama? Lol”, este una dintre reacțiile celor de pe social media.

„În niciun caz nu e mama lui”, „Mama pare atât de tânără. Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”, „Uau” sau „Incredibil”, sunt alte comentarii lăsate de oameni pe aceeași platformă de socializare.

Mama lui Sherkhan Kalmurza și-a aniversat ziua de naștere

Data de 5 octombrie a fost una importantă pentru mama fotbalistului Sherkhan Kalmurza. Saule Rabayeva și-a aniversat ziua de naștere în compania persoanelor apropiate, dar mai ales alături de fiul său.

Tânărul portar a fost surprins într-o filmare de pe social media în care îi oferă acesteia un aranjament impresionant de flori. Sportivul și-a îmbrățișat strâns mama care este o femeie ce adoră să călătorească și să fie în pas cu moda.

„La mulți ani, mamă a lui Sherkhan Kalmurza! Îți dorim sănătate, bucurie și prosperitate! Îți mulțumim că ai crescut un adevărat talent și mândria țării noastre”, este mesajul primit de mama fotbalistului, pe .

„Ce mamă frumoasă, iar florile sunt superbe”, este unul dintre comentariile primite de Saule Rabayeva. Femeia este urmărită de peste 39.700 de persoane, care sunt atente la postările pe care le face periodic pe rețelele de socializare.

Cine este Sherkhan Kalmurza

Sherkhan Kalmurza s-a născut pe data de 15 iunie 2007. Fotbalistul profesionist kazah joacă ca portar pentru clubul Kairat din Liga Premieră a Kazahstanului și pentru echipa din Liga I a Kazahstanului, Kairat-Zhastar.

A evoluat pentru echipa de tineret a clubului Kairat. Sportivul de 18 ani este de două ori campion al Ligii Tineretului din Kazahstan. Portarul a jucat două meciuri în UEFA Youth League 2024–25. Ulterior, a fost promovat la echipa secundă a clubului, Kairat-Zhastar.

Se întâmpla această mutare spre sfârșitul anului 2024, la vârsta de doar 17 ani. A debutat pentru club pe data de 17 aprilie 2025, împotriva echipei Khan Tengri. Meciul s-a încheiat cu scorul de 4–1. Mai apoi, a fost inclus pentru prima dată în lotul senior al echipei Kairat.

Antrenorul a luat această decizie după ce portarul titular Aleksandr Zarutskiy s-a accidentat în meciul împotriva echipei Celtic, pe 20 august 2025.

Ulterior, Sherkhan Kalmurza a jucat pentru prima dată ca titular pentru Kairat în timpul înfrângerii cu 4-1 împotriva echipei Sporting CP în Liga Campionilor UEFA. Meciul s-a disputat pe 18 septembrie 2025.

În timpul acestuia portarul a apărat un penalty în prima repriză executat de către Morten Hjulmand. Sportivul a devenit în felul acesta cel mai tânăr portar care a apărat un penalty la debutul în Liga Campionilor.