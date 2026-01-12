„Pare tranchilizat!”. Poză-simbol de la FCSB cu Mihai Popescu. Cum a fost surprins fundașul după un antrenament cu Ovidiu Kurti. Foto exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB se află în Antalya și se pregătește intens pentru reluarea campionatului. Mihai Stoica a dezvăluit o poveste genială chiar de la plecarea echipei în Turcia, iar protagoniștii au fost Mihai Popescu și Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul echipei.

Poză-simbol de la FCSB cu Mihai Popescu. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fundașul central

FCSB trage tare la antrenamentele desfășurate în cantonamentul din Antalya. Campionii României pun la punct ultimele detalii pentru a se afla în formă maximă odată ce SuperLiga revine.

, a dezvăluit o poveste inedită cu Mihai Popescu în centrul atenției, Ce s-a întâmplat, de fapt.

„Duminica trecută s-a plecat în Antalya. În aeroport, Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul nostru, care venea cu echipa doar pentru Mihai Popescu, nu îl vede pe jucător în aeroport și îl sună. I-a zis că unde este, că nu îl vede. Mihai Popescu i-a spus că a rămas acasă, că așa i-am zis eu.

L-a făcut praf. Vă trimit poză să vedeți ce i-a făcut. O singură poză. A fost prea tare, l-a năucit. Îi face așa în fiecare zi, l-a terminat!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Specialiștii Fanatik, stupefiați de poza cu Mihai Popescu. Reacții tari în direct

Poza cu Mihai Popescu a stârnit reacții tari în platoul FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Horia Ivanovici a fost șocat să îl vadă pe dublul campion al României istovit după antrenamentul cu Ovidiu Kurti, însă a lăudat profesionalismul celor doi.

„A adormit bă, săracul. Mihai Popescu a adormit. Îl rupe Kurti. E leșinat. E o dilemă precum în moartea lui Kenedy. Dar asta este o poză-simbol despre cum se lucrează la FCSB.

Cum lucrează Kurti, despre care toți spun că este numărul unu, și despre cât de profesionist este Mihai Popescu. N-am mai văzut așa ceva!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Îți dai seama ce e efort e acolo. Pare tranchilizat, nu adormit. Leșinat!”, a completat și Marius Mitran, amuzat și totodată fascinat de starea lui Mihai Popescu din poză.