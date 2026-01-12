„Pare tranchilizat!”. Poză-simbol de la FCSB cu Mihai Popescu. Cum a fost surprins fundașul după un antrenament cu Ovidiu Kurti. Foto exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Pare tranchilizat!". Poză-simbol de la FCSB cu Mihai Popescu. Cum a fost surprins fundașul după un antrenament cu Ovidiu Kurti.

Totul sau nimic la FCSB. Poza virală cu Mihai Popescu după un antrenament cu Ovidiu Kurti. Reacții tari în direct după ipostaza în care a fost surprins fundașul central.
Mihai Dragomir
12.01.2026
Pare tranchilizat Pozasimbol de la FCSB cu Mihai Popescu Cum a fost surprins fundasul dupa un antrenament cu Ovidiu Kurti Foto exclusiv
Șocant. Cum arată Mihai Popescu după un antrenament cu celebrul Ovidiu Kurti. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB se află în Antalya și se pregătește intens pentru reluarea campionatului. Mihai Stoica a dezvăluit o poveste genială chiar de la plecarea echipei în Turcia, iar protagoniștii au fost Mihai Popescu și Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul echipei.

Poză-simbol de la FCSB cu Mihai Popescu. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fundașul central

FCSB trage tare la antrenamentele desfășurate în cantonamentul din Antalya. Campionii României pun la punct ultimele detalii pentru a se afla în formă maximă odată ce SuperLiga revine.

Mihai Stoica, cel care a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA care este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă, a dezvăluit o poveste inedită cu Mihai Popescu în centrul atenției, jucătorul care a revenit miraculos la antrenamentele echipei. Ce s-a întâmplat, de fapt.

„Duminica trecută s-a plecat în Antalya. În aeroport, Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul nostru, care venea cu echipa doar pentru Mihai Popescu, nu îl vede pe jucător în aeroport și îl sună. I-a zis că unde este, că nu îl vede. Mihai Popescu i-a spus că a rămas acasă, că așa i-am zis eu. 

L-a făcut praf. Vă trimit poză să vedeți ce i-a făcut. O singură poză. A fost prea tare, l-a năucit. Îi face așa în fiecare zi, l-a terminat!”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica Mihai Popescu Ovidiu Kurti FCSB
Mihai Popescu, epuizat după antrenamentul cu Ovidiu Kurti. Poza: FANATIK.

Specialiștii Fanatik, stupefiați de poza cu Mihai Popescu. Reacții tari în direct

Poza cu Mihai Popescu a stârnit reacții tari în platoul FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Horia Ivanovici a fost șocat să îl vadă pe dublul campion al României istovit după antrenamentul cu Ovidiu Kurti, însă a lăudat profesionalismul celor doi.

„A adormit bă, săracul. Mihai Popescu a adormit. Îl rupe Kurti. E leșinat. E o dilemă precum în moartea lui Kenedy. Dar asta este o poză-simbol despre cum se lucrează la FCSB.

Cum lucrează Kurti, despre care toți spun că este numărul unu, și despre cât de profesionist este Mihai Popescu. N-am mai văzut așa ceva!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Îți dai seama ce e efort e acolo. Pare tranchilizat, nu adormit. Leșinat!”, a completat și Marius Mitran, amuzat și totodată fascinat de starea lui Mihai Popescu din poză.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
