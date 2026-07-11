“Pare un ticălos fără scrupule!” Reacţia şoc a fanilor englezi după transferul lui Eissat la Bristol: “Exact ce ne trebuie!”

ADVERTISEMENT

Lisav Eissat (21 de ani), fotbalist cu 4 selecții la naționala României, a fost prezentat oficial de Bristol City, grupare care evoluează în Championship, divizia secundă din Anglia. Fundașul a semnat un contract pe 4 ani, iar fanii englezi au reacționat pe rețelele sociale după ce mutarea a fost oficializată vineri, 10 iulie.

Cum au reacționat englezii după ce Bristol City a anunțat transferul lui Lisav Eissat

Suporterii lui Bristol City au fost încântați după ce clubul a oficializat transferul lui Lisav Eissat, însă englezii au dorit să scoată în evidență și faptul că echipa are nevoie de un atacant înainte de startul noului sezon. Bristol City a terminat pe locul 12 în sezonul trecut din Championship și evoluează în divizia secundă din 2015. Gruparea nu a jucat niciodată în Premier League, ultima perioadă petrecută în prima divizie fiind 1976-1980.

ADVERTISEMENT

„Îmi place la nebunie; mai avem nevoie doar de un număr 9 care marchează pe bandă rulantă și… Premier League, venim!” ; „Un fundaș care nu se încurcă cu jumătăți de măsură. O mutare bună, acum haideți să-l aducem pe atacantul mult așteptat de care avem atât de mare nevoie”; „Excelent. Bine ai venit!” au fost câteva dintre reacții după oficializarea .

În general, fanii au fost impresionați de atitudinea de „bad boy” a fotbalistului şi au subliniat faptul că echipa are nevoie de un jucător căruia să nu îi fie frică de contacte şi să bage capul la minge, sau chiar în gheata adversarului. La scurt timp după anunțul oficial, cei de la Bristol City au postat alte imagini cu fundașul român, folosind pe fundal o piesă celebră a trupei Massive Attack, originară chiar din Bristol, iar un suporter nu s-a ferit de cuvinte și a reacționat într-un mod pozitiv, dar inedit: „Pare un ticălos fără scrupule, e exact ce ne trebuie. Bine ai venit”.

ADVERTISEMENT

La ce echipe a evoluat în carieră Lisav Eissat

Format în academia clubului Maccabi Haifa, Lisav Eissat a debutat la nivel de seniori în tricoul celor de la Hapoel Hadera, formație la care a fost împrumutat în sezonul 2024-2025. Revenit la formația din Haifa, orașul său natal, fundașul a strâns 33 de prezențe în stagiunea 2025-2026, reușind să marcheze un gol și să ofere două pase decisive.

ADVERTISEMENT

Bunica lui Eissat s-a născut în România, la Dorohoi, iar astfel fotbalistul este eligibil pentru naționala țării noastre, în tricoul căreia a debutat în 2025. Regretatul Mircea Lucescu l-a titularizat pe fundaș în meciul amical cu Moldova (2-1), iar prima sa partidă oficială pentru naționala României a fost cea cu San Marino (7-1). În această vară, (1-1) și Țara Galilor (2-1), sub comanda lui Gică Hagi.