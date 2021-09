Păreri împărțite după Macedonia de Nord – România: „Cu el în față, puteam arăta mai bine!” / „Pe unii jucători nu-i recunosc”

Basarab Panduru este de părere că dacă România l-ar fi avut pe Valentin Mihăilă în echipă, „tricolorii” puteau arăta ofensiv mult mai bine.

Ilie Dumitrescu a comentat prestația „tricolorilor” de la Skopje, recunoscând că se bucură pentru punctul obținut, dar a spus că nu i-a recunoscut pe unii jucători, printre care și Nicușor Stanciu.

Păreri împărțite după Macedonia de Nord – România

Basarab Panduru a comentat meciul dintre spunând că Valentin Mihăilă ar fi putut schimba în bine ofensiva „tricolorilor”. „Pandi” nu i-a ciriticat pe jucători și consideră că egalul Armeniei înainte de duelul cu Macedonia de Nord, ar fi afectat din concentrarea acestora:

„Putem arăta mai bine în față. Dacă vine și Mihăilă chiar putem să arătăm mai bine. Rezultatul îți dă impresia că ne-a oprit cumva din cursă. Meciul cu Islanda a fost făcut să fie la victorie și s-a văzut.

În afară de Alibec, toți de acum au jucat și cu Islanda. Posibil să fi auzit că a făcut Armenia egal și până la urmă am jucat în funcție de rezultat, ceea nu e greșit”.

„Totuși, dacă noi jucam în funcție de rezultat, nu pierdeam cu Armenia, adică Rădoi învață acum în preliminarii, ceea ce nu e greșit, dar ar fi fost bine să știe când a venit ca selecționer”, a mai spus Basarab Panduru, la TV TelekomSport.

„Mă așteptam mai mult de la Stanciu, nu l-am recunoscut!”

dur cu jucătorii naționalei, în special cu Nicușor Stanciu, despre care a spus că nu l-a recunoscut pe teren și că se aștepta la mai mult din partea lui, comparând evoluțiile mijlocașului Slaviei Praga din partidele cu Barcelona din Champions League „Eu mă aștept mai mult de la Stanciu, a fost ok, dar am mai mari așteptări.

Aș felicita linia de fund, chiar dacă uneori Camora a fost cam singur pe-acolo și nu i-a fost ușor să-l aibă adversar direct pe Elmas, care intră în dueluri directe mereu. Suntem la mâna noastră, dar e bine că jucăm cu Armenia și Islanda acasă”.

„Pe unii jucători nu i-am recunoscut, mă refer și la Stanciu, pe care l-am văzut cum juca în meciurile cu Barcelona, dar e adevărat că s-a alergat mult să se acopere și unele goluri.

Eu am avut speranțe că noi o să-i punem pe macedoneni în postura să greșească, dar nu am putut. Repet, e un rezultat bun și suntem acolo, eu după meciul cu Armenia nu mă mai așteptam la nimic”, a mai spus Ilie Dumitrescu, la TV .

Și Viorel Moldovan a analizat remiza de la Skopje, recunoscând că era loc de mai bine, însă este bucuros de faptul că „tricolorii” au luat 7 puncte din meciurile cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord:

„Un rezultat corect, ținând cont de ce am propus. Noi am avut greșeli, mai ales când intram în posesia mingii. Faza defensivă a fost bună, dar am ajuns destul de greu la poarta adversarului, dar până la urmă sunt 7 puncte obținute, care ne-au relansat în calculele calificării pentru baraj.

Rămâne de văzut ce va fi. Mă așteptam poate la mai mult și era loc, chiar dacă am avut un adversar care a participat la EURO 2020. Era loc de mai bine. Am profitat și am avut noroc, pentru că și adversarele noastre s-au încurcat”.

Miodrag Belodedici consideră că unii jucători încă nu sunt „copți”

despre remiza cu Macedonia de Nord, de care este mulțumit și a declarat că unii jucători încă nu sunt „copți” pentru a fi decisivi la națională. În plus, acesta a spus că unii jucători care au lipsit, ar fi putut ajuta mult mai mult naționala:

„E un rezultat bun și pentru noi și pentru ei, că și ei cred că s-au mulțumit la final cu egalul. Ei clar au vrut să treacă peste noi și n-au reușit. Era extraordinar să obținem trei puncte.

Poate a fost oboseală la unii, dar nu cred că atât de mult. Mai mult s-a văzut experiența și curajul. Unii încă sunt verzi, cum se spune, pentru echipa națională”.

„Probabil au contat și absențele. Dacă ar fi fost și Tănase, Rotariu sau Ianis Hagi, cred că rezultatul putea fi altfel”, a mai spus Miodrag Belodedici.