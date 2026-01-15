Păreri împărțite după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „Poate se gândesc să-l vândă pe Dobre” / „Va fi util”

ADVERTISEMENT

Daniel Paraschiv a lăsat liga secundă din Spania pentru o aventură la Rapid. Transferul său a iscat o mulțime de discuții contradictorii. Unele voci au încredere în atacant, altele sunt mai sceptice. Venirea fotbalistului în lotul lui Costel Gâlcă a fost analizată și de invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA.

Analiză detaliată la Fanatik SuperLiga a transferului lui Daniel Paraschiv la Rapid: „Nu-l văd un jucător care să ajute la câștigarea campionatului” vs „Va fi un fotbalist util”

Marius Șumudică a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a analizat, printre altele, și transferul lui Daniel Paraschiv de la Oviedo la Rapid. Tehnicianul care a trecut prin Giulești nu s-a arătat deloc dat pe spate de această mutare, ba dimpotrivă, a spus că atacantul va fi rezervă.

ADVERTISEMENT

pe toate fețele și de Horia Ivanovici și de cei prezenți în platoul emisiunii de la FANATIK. Cel mai sceptic privind mutarea a fost fostul internațional Dănuț Lupu. În opinia sa, Paraschiv nu este un fotbalist care să ajute echipa din Giulești în lupta la titlu.

„După ce a spus Șumi (n.r. declarații Marius Șumudică), care îl cunoaște foarte bine….Nici eu nu l-am văzut de foarte mult timp jucând. Nu sunt nici eu adeptul aducerii unor jucători care nu evoluează la alte echipe. Dacă nu joacă acolo, joacă la tine?

ADVERTISEMENT

Nu vreau să cred că au făcut acest transfer doar ca să facă un transfer. Fiindcă nu văd să fie un jucător care să poată să îi ajute pentru câștigarea campionatului. Sau l-au luat pentru că se gândesc să-l vândă pe Dobre”, a afirmat Lupu.

ADVERTISEMENT

În completarea lui Lupu a venit și Marius Mitran. „El a fost mereu un jucător cotat sub Koljic. Tot timpul, în toți anii în care a stat aici, și Koljic a jucat la Craiova, era o diferență de anvergură cel puțin. Posturile pentru care Costel Gâlcă a cerut un erau astea. Poate să ajute Rapidul, dar nu aia era durerea cea mai mare”.

În ceea ce-l privește, Horia Ivanovici s-a situat total în opoziție cu oaspeții săi. Moderatorul de la FANATIK SUPERLIGA îl vede pe Daniel Paraschiv ca fiind un jucător ce poate să ajute mult Rapidul.

ADVERTISEMENT

”Eu, contrar curentului, cred că va fi un jucător util, care va ajuta echipa. Eu îmi aduc aminte de el. Era un jucător interesant. Nu era un jucător ca Bîrligea, să-ți dea 15 goluri. Mie mi s-a părut, cum zice Șumi, un jucător inteligent.

Eu cred că îi va ajuta. Dacă te trezești că va fi un jucător care îți va da 7-8 goluri, nu știu asta, dar cred că e un jucător interesant. Nu are nume, nu are blazon, nu are carte de vizită, dar eu cred că e foarte important, mai ales în campionatul nostru, să fii un jucător inteligent”, a spus el.

Dănuț Lupu: „În Spania nu a mai fost inteligent?” / Horia Ivanovici: ”Mircea Lucescu l-a vrut la Dinamo Kiev”

Imediat, Dănuț Lupu a venit cu o replică: „Pot să te contrazic puțin: Este inteligent doar în România? În Spania nu a mai fost inteligent?” / „E Spania, acolo e altceva”, a explicat moderatorul.

Horia Ivanovici a adus apoi . Acesta a reamintit că, în urmă cu mai mulți ani, jucătorul a fost urmărit și dorit de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev.

„Eu am o foarte mare, mare, mare încredere în Mircea Lucescu. Acesta l-a vrut la un moment dat pe Daniel Paraschiv la Dinamo Kiev. Eu de aceea sunt contra curentului și nu m-aș arunca în momentul de față să arunc cu pietre.

Spun că s-ar putea ca Rapidul să fi făcut un transfer extrem de inteligent. Încă o dată vă spun: când ai girul lui Mircea Lucescu, e un argument major pentru Paraschiv. Așa că, s-ar putea să asistăm la un transfer mai interesant decât credem noi cu Paraschiv”, a punctat moderatorul.