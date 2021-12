Părinte pentru zeci de copii și bătrâni! Povestea lui Florin Danu, preotul care a transformat complet un sat întreg: “Am construit, am renovat case”

Florin Danu, în vârstă de 38 de ani, este preot într-un sat din Teleorman. În cei 11 ani de când slujește în bisericuța din Lada a reușit să transforme totul, de la hrană și adăpost pentru copii și bătrâni, până la ajutor în racordarea la rețeaua de energie electrică pentru mulți localnici.

N-a vrut să accepte de la început să preia biserica din satul Lada, comuna Tătărăștii de Jos, însă la insistențele fratelui său a mers acolo. Și așa a început tot! Cu ajutorul oamenilor cu suflet mare care fac donații, Florin Danu a construit, a renovat, a ajutat sute de oameni și încă are grijă ca mulți dintre copiii din sat, dar și din satele alăturate, să aibă o masă caldă la prânz. De asemenea, a construit și un centru pentru bătrâni, acolo unde le asigură acestora cazare, mâncare și medicamente.

Asigură prânzul pentru 80-90 de oameni zilnic

De șase ani preotul Florin Danu și echipa sa au grijă ca zi de zi aproximativ 90 de oameni să primească o masă caldă, cea de la prânz. Unii oameni vin la cantină, iar pentru cei care nu se pot deplasa este asigurat transportul hranei la domiciliu.

ADVERTISEMENT

“Avem două proiecte în desfășurare, pe deoparte “Masa caldă” care funcționează de șase ani la cantina socială, pentru aproximativ 80-90 de beneficiari, acolo servim doar prânzul, felul 1, felul 2 și desert. Sunt și bătrâni din sat, o parte care vin și își ridică singuri mâncarea, iar pentru 48 dintre ei livrăm noi mâncarea acasă. (…) Al doilea proiect este un azil social, avem trei case, doar două funcționează, acolo avem 23 de bătrâni acum, destul de mulți de pe stradă și din alte zone. Acolo le oferim trei mese, două gustări, medicamente, pampers, depinde de starea de sănătate a fiecăruia”, a spus preotul Florin Danu pentru FANATIK.

Bătrânii, mulțumire din suflet pentru preotul care i-a salvat

Florin Danu merge des la azilul social și ori de câte ori are ocazia să stea de vorbă cu bătrânii de acolo primește mulțumiri pentru ceea ce face pentru ei. I se umple sufletul de bucurie atunci când îi vede îngrijiți și mulțumiți cu viața pe care o duc.

ADVERTISEMENT

“Sincer, nu reușesc să ajung la fiecare, n-aș avea când să merg să stau de vorbă cu fiecare. Interacționez destul de des pentru că merg să îi împărtășesc sau care sunt mai în putere vin la biserică. Vă dați seama, mulțumire maximă, ‘să vă dea Dumnezeu sănătate, că ne-ați salvat, că ce făceam’, e mulțumirea aia sinceră și din suflet din partea unui beneficiar care are acolo o supă caldă, un felul doi. Pe lângă asta sunt și câțiva cărora le plătim rețeta de medicamente”, spune preotul.

Satul Lada, schimbat complet de către preotul Florin Danu

Preotul a ajuns pentru prima dată în acest sat în anul 2010. De atunci a început să construiască, să renoveze, însă, mai mult decât atât, să , să îi aducă pe calea cea dreaptă. A pornit cele două mari proiecte și nu se oprește aici. Vrea să ajute din ce în ce mai mulți oameni.

ADVERTISEMENT

“În primul rând am reușit să schimb ceva duhovnicesc, pentru că fiind preotul lucrez în primul rând cu sufletul, apoi cu trupul și cu cele materiale. Am reușit să îi aduc pe mulți pe calea cea dreaptă. Material cu siguranță am schimbat, nu mai este nimeni care nu are curent electric, aveam câteva cazuri la început. Am renovat case, am construit case, am cumpărat o mulțime de electrocasnice, nici nu le mai știu numărul. Schimbarea a fost pe deoparte spirituală, am făcut o biserică nouă, avem cor la biserică. Spun doar comparativ cum era la noi înainte și cum e acum”, a mai povestit Florin Danu pentru FANATIK.

De asemenea, an de an strânge cadouri pentru copiii din Lada și satele apropiate pentru ca Moș Nicolae și Moș Crăciun să ajungă la fiecare.

ADVERTISEMENT

Zi de zi este căutat de oameni pentru ajutor

Faptul că preotul din Lada ajută foarte multe persoane a ajuns destul de repede la urechile multor oameni din țară, aflați în situații dificile. Zilnic primește solicitări de ajutor, însă este extrem de dificil să poată ajunge la fiecare în parte. De ar putea i-ar ajuta pe toți, spune el.

“Destul de des primesc solicitări de ajutor, zilnic”, mai spune Florin Danu.

Pe viitor vrea să ajute cât mai mulți copii

Preotul Florin Danu și-a propus să ajute cât mai mulți copii, de la a avea cele necesare unui trai decent, până la o educație care să le schimbe viața. De asemenea, vrea ca și cea de-a treia casă socială să poată fi dată în folosință, toate aceste lucruri fiind posibile cu ajutorul oamenilor care donează și le sunt alături preotului și echipei lui.