Părintele armatelor de mercenari ale lui Putin, împușcat la Moscova. Cine are interes să-l lichideze pe adjunctul spionajului militar rus

ADVERTISEMENT

Un atentat care ar putea schimba structura întregului aparat de securitate al Kremlinului a avut loc vineri dimineaţa la Moscova, numărul doi în spionajul rus, Vladimir Alexeev fiind împuşcat de mai multe ori în momentul în care ieşea din locuinţa sa din Moscova. Generalul a fost transportat în stare gravă la spital, iar atentatul împotriva sa este ultimul dintr-o serie începută pe 28 februarie 2022, când generalul Andrei Suhovetki, fost comandant al Diviziei 7 de Asalt Aerian, a fost ucis de un lunetist ucrainean.

Alexeev este creatorul grupării Wagner

De la începutul invaziei în Ucraina, nu mai puţin de 19 dintre generali au fost ţinta atentatelor, dar Vladimir Alexeev este de departe cel mai important dintre ei. Încă din 2011 este prim-adjunctul şefului GRU, serviciul de informaţii militare al Rusiei, fiind practic numărului doi în . Mai mult, el este considerat eminenţa cenuşie a operaţiunilor speciale ruseşti şi este un apropiat al lui Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

Vladimir Alexeev este considerat „părintele” armatelor private ale lui Vladimir Putin, faimoasele trupe de mercenari precum gruparea Wagner, condusă de Evgheni Prigojin. Provenit direct din trupele speciale Spetsnaz, Alexeev este chiar cel cel care a coordonat crearea şi activitatea grupării Wagner şi tot el a fost cel care a negociat cu Prigojin la Rostov pe Don, în timpul rebeliunii din iunie 2023. Ulterior, după dizolvarea Wagner, el a pus bazele unei grupări care să o înlocuiască, PMC Redut, organizație aflată în subordonarea directă a GRU.

Alexeev se află în spatele otrăvirii cu noviciok a fostul agent Serghei Skripal

De altfel, Alexeev este considerat omul de legătură dintre Kremlin şi cei care reprezintă interesele Rusiei în Africa şi Orientul Mijlociu şi după moartea lui Prigojin el a fost cel care a preluat gestiunea activelor miniere și de securitate care finanțează operațiunile secrete ale Rusiei.

ADVERTISEMENT

De numele său este legat şi celebrul caz de otrăvire cu noviciok a fostului agent Serghei Skripal, la Sallysburry, Vladimir Alexeev fiind supraveghetorul direct al Unității 29155, divizia de elită a GRU specializată în asasinate și sabotaj în afara Rusiei. O investigaţie Bellingcat a arătat că el a fost cel care a validat identitățile false (pașapoartele „Petrov” și „Boșirov”) pentru asasinii trimiși să-l otrăvească pe Serghei Skripal. Prin analiza seriilor de pașapoarte emise de un birou special din Moscova, jurnaliştii au stabilit că exista o legătură directă între biroul adjunctului şefului GRU și agenții din teren. Din cauza implicării sale în acest caz, Alexeev se află din 2018 sub sancţiuni UE şi britanice.

ADVERTISEMENT

Există suspiciuni că FSB s-ar afla în spatele atentatului

Doi ani mai devreme, în 2016, el a fost pus sub acuzare şi în SUA, pentru ingerinţă în alegerile care l-au adus pe Donald Trump la putere. Din rapoartele FBI reiese că a supervizat unităţile de hackeri ale FBI, precum Fancy Bear, care s-au lansat în atacuri cibernetice asupra Comitetului Naţional Democrat, de unde au sustras emailuri sensibile şi le-au făcut publice, cu scopul de a influenţa rezultatul alegerilor în favoarea candidatului republicanilor.

Vladimir Alexeev are 64 de ani, iar luna trecută blogerii militari ruşi scriau că se află în conflict direct cu conducerea temutului FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) pe tema bugetelor uriaşe destinate „reconstrucţiei” în . Analiştii de la Institutul pentru Studiul Războiului, care au constatat că mai mulţi generali GRU au fost arestaţi pentru corupţie sau au dispărut subit din spaţiul public, apreciază că atentatul asupra lui Alexeev este fiind punctul culminant al unei acțiuni coordonate de FSB pentru a decapita conducerea GRU și a prelua controlul total.

ADVERTISEMENT

Jurnalişti independenţi precum Andrei Sioldatov, dar şi de la portalurile Meduza sau The Insider consideră şi ei că ar fi vorba de o „epurare de iarnă”, fiind de părere că Alexeev devenise prea periculos pentru a fi lăsat liber, având în subordine mii de mercenari din Corpul African şi Redut, iar Ministerul Apărării nu are control total asupra sa.