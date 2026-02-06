News

Părintele armatelor de mercenari ale lui Putin, împușcat la Moscova. Cine are interes să-l lichideze pe adjunctul spionajului militar rus

Generalul considerat eminența cenușie a operațiunilor speciale rusești și creatorul grupării Wagner a fost ținta unui atentat la Moscova, într-un context tensionat între servicii.
Daniel Spătaru
06.02.2026 | 13:04
Parintele armatelor de mercenari ale lui Putin impuscat la Moscova Cine are interes sal lichideze pe adjunctul spionajului militar rus
SPECIAL FANATIK
Vladimir Alexeev a creat pentru Vladimir Putin mai multe grupări de mercenari, precum Wagner, Redut şi Corpul African Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un atentat care ar putea schimba structura întregului aparat de securitate al Kremlinului a avut loc vineri dimineaţa la Moscova, numărul doi în spionajul rus, Vladimir Alexeev fiind împuşcat de mai multe ori în momentul în care ieşea din locuinţa sa din Moscova. Generalul a fost transportat în stare gravă la spital, iar atentatul împotriva sa este ultimul dintr-o serie începută pe 28 februarie 2022, când generalul Andrei Suhovetki, fost comandant al Diviziei 7 de Asalt Aerian, a fost ucis de un lunetist ucrainean.

Alexeev este creatorul grupării Wagner

De la începutul invaziei în Ucraina, nu mai puţin de 19 dintre generali au fost ţinta atentatelor, dar Vladimir Alexeev este de departe cel mai important dintre ei. Încă din 2011 este prim-adjunctul şefului GRU, serviciul de informaţii militare al Rusiei, fiind practic numărului doi în ierarhia spionajului militar rus. Mai mult, el este considerat eminenţa cenuşie a operaţiunilor speciale ruseşti şi este un apropiat al lui Vladimir Putin.

ADVERTISEMENT

Vladimir Alexeev este considerat „părintele” armatelor private ale lui Vladimir Putin, faimoasele trupe de mercenari precum gruparea Wagner, condusă de Evgheni Prigojin. Provenit direct din trupele speciale Spetsnaz, Alexeev este chiar cel cel care a coordonat crearea şi activitatea grupării Wagner şi tot el a fost cel care a negociat cu Prigojin la Rostov pe Don, în timpul rebeliunii din iunie 2023. Ulterior, după dizolvarea Wagner, el a pus bazele unei grupări care să o înlocuiască, PMC Redut, organizație aflată în subordonarea directă a GRU.

Alexeev se află în spatele otrăvirii cu noviciok a fostul agent Serghei Skripal

De altfel, Alexeev este considerat omul de legătură dintre Kremlin şi cei care reprezintă interesele Rusiei în Africa şi Orientul Mijlociu şi după moartea lui Prigojin el a fost cel care a preluat gestiunea activelor miniere și de securitate care finanțează operațiunile secrete ale Rusiei.

ADVERTISEMENT
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost...
Digi24.ro
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama

De numele său este legat şi celebrul caz de otrăvire cu noviciok a fostului agent Serghei Skripal, la Sallysburry, Vladimir Alexeev fiind supraveghetorul direct al Unității 29155, divizia de elită a GRU specializată în asasinate și sabotaj în afara Rusiei. O investigaţie Bellingcat a arătat că el a fost cel care a validat identitățile false (pașapoartele „Petrov” și „Boșirov”) pentru asasinii trimiși să-l otrăvească pe Serghei Skripal. Prin analiza seriilor de pașapoarte emise de un birou special din Moscova, jurnaliştii au stabilit că exista o legătură directă între biroul adjunctului şefului GRU și agenții din teren. Din cauza implicării sale în acest caz, Alexeev se află din 2018 sub sancţiuni UE şi britanice.

ADVERTISEMENT
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digisport.ro
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp

Există suspiciuni că FSB s-ar afla în spatele atentatului

Doi ani mai devreme, în 2016, el a fost pus sub acuzare şi în SUA, pentru ingerinţă în alegerile care l-au adus pe Donald Trump la putere. Din rapoartele FBI reiese că a supervizat unităţile de hackeri ale FBI, precum Fancy Bear, care s-au lansat în atacuri cibernetice asupra Comitetului Naţional Democrat, de unde au sustras emailuri sensibile şi le-au făcut publice, cu scopul de a influenţa rezultatul alegerilor în favoarea candidatului republicanilor.

Vladimir Alexeev are 64 de ani, iar luna trecută blogerii militari ruşi scriau că se află în conflict direct cu conducerea temutului FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) pe tema bugetelor uriaşe destinate „reconstrucţiei” în teritoriile ocupate de ruşi în Ucraina. Analiştii de la Institutul pentru Studiul Războiului, care au constatat că mai mulţi generali GRU au fost arestaţi pentru corupţie sau au dispărut subit din spaţiul public, apreciază că atentatul asupra lui Alexeev este fiind punctul culminant al unei acțiuni coordonate de FSB pentru a decapita conducerea GRU și a prelua controlul total.

ADVERTISEMENT

Jurnalişti independenţi precum Andrei Sioldatov, dar şi de la portalurile Meduza sau The Insider consideră şi ei că ar fi vorba de o „epurare de iarnă”, fiind de părere că Alexeev devenise prea periculos pentru a fi lăsat liber, având în subordine mii de mercenari din Corpul African şi Redut, iar Ministerul Apărării nu are control total asupra sa.

Cine este amanta bielorusă în mâinile căreia a ajuns averea lui Jeffrey Epstein:...
Fanatik
Cine este amanta bielorusă în mâinile căreia a ajuns averea lui Jeffrey Epstein: „O poveste prea tentantă pentru KGB”
Clipe de teroare pentru un apropiat al lui Horațiu Potra, inculpat în dosarul...
Fanatik
Clipe de teroare pentru un apropiat al lui Horațiu Potra, inculpat în dosarul lui Călin Georgescu. A fost bătut cu bâtele și i s-a incendiat un imobil
Detalii din celula unde bărbatul care și-a sechestrat concubina a încercat să-și pună...
Fanatik
Detalii din celula unde bărbatul care și-a sechestrat concubina a încercat să-și pună capăt zilelor. ”A fost oprit de colegi”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Legendarul Nicolae Dobrin l-a văzut pe Nicolae Dică în vestiar și i-a adresat...
iamsport.ro
Legendarul Nicolae Dobrin l-a văzut pe Nicolae Dică în vestiar și i-a adresat o întrebare care l-a lăsat fără replică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!