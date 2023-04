Părintele Constantin Necula, interviu „sportiv” înainte de Paște: „Liverpool e singura echipă care contează pentru mine!”

Părintele Constantin Necula, una dintre figurile reprezentative ale ortodoxiei românești, cu numeroase apariții atât la TV, cât și în podcast-uri, a ales să vorbească despre fotbal în Vinerea Mare. de ce Liverpool este singura care contează pentru el.

Părintele Constantin Necula, interviu „sportiv” înainte de Paște

Autor a 50 de cărți, și cei mai îndrăgiți preoți ortodocși din aceste timpuri. În Vinerea Mare, părintele a vorbit despre fotbal, pe care l-a practicat, și despre handbal. Echipa sa favorită este Liverpool, datorită imnului.

ADVERTISEMENT

„Singura echipă care a contat și contează pentru mine este Liverpool. Îmi place mult imnul ei (n.red You”ll never walk alone). Mai ales pentru imn. Și pentru Klopp, ce-a făcut pentru echipa aia.

Am avut șansa unui meci pe Wembley, meciul a fost Anglia – Germania, iar atmosfera aia în care oamenii au cântat imnul Angliei mi-a adus aminte de lipsa noastră de cuviință la cuvintele noastre.

ADVERTISEMENT

Am stat pleoștit tot meciul, a fost o “saftea” acolo, un 0-0… Mi-am promis că voi merge și la un meci al lui Liverpool”, a mărturisit Părintele Constantin Necula, în cadrul podcast-ului “Da Bravo” al lui Mihai Bobonete.

Părintele Constantin Necula nu a văzut debutul României în preliminariile Euro 2024: „După meciul cu Andorra, au început caterinca”

România a debutat cu dreptul în preliminariile Euro 2024, scor 2-0 cu Andorra și 2-1 cu Belarus. Părintele Constantin Necula a recunoscut că nu a urmărit la TV meciurile „tricolorilor”, însă rămâne alături de selecționata lui Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

„Am încredere în băieți. Pe mine mă enervează asta: dacă batem, de ce batem, dacă pierdem, de ce pierdem?! După meciul cu Andorra, au început caterinca: “Băi, Kosovo ce-a rupt!”. Apoi, a remizat Kosovo… Bingo, am făcut 6 puncte din 6, gata!”, au fost cuvintele Părintelui Constantin Necula, care l-a tras de urechi pe Florin Prunea.

„Am luat bătaie frumos, nu pot uita Suedia cu România…. Cu domnul Prunea care a ieșit de două ori pe sub minge, iar acum ne dă lecții despre fotbal! Nu mă provoca, te rog, că e Vinerea Mare. Eu ca portari i-am preferat pe Silviu Lung, Țețe Moraru și Andrei Speriatu”, a mai spus părintele.

ADVERTISEMENT

Părintele Constantin Necula și fotbalul: „Știi de ce mi-a plăcut să fiu portar?”

Părintele Constantin Necula a explicat pe un ton ironic de ce a ales să fie portar și a mărturisit pasiunea pentru „Divizia A și Divizia B” ale fotbalului românesc. „Știi de ce mi-a plăcut să fiu portar la fotbal? Să iau eu toate înjurăturile! Îi scoteam pe colegii mei. Portarii salvează meciurile de cele mai multe ori.

ADVERTISEMENT

I-am văzut pe Duckadam salvând meciuri, pe Vasile Iordache, uitatul nostru Vasile Iordache, la remiza aceea celebră pe Wembley! Am avut chiar echipă de fotbal. Pe vremea Pronosportului am învățat campionatul italian. Am iubit fotbalul așa cum mi-a fost prezentat Divizia A și B.

La un Brașov cu Rapid, era Marius Lăcătuș la noi încă, un prieten foarte bun, de mare calitate… Apropo, el, Mandoca, Văidean, Stângaciu, oameni de mult bun simț. Bun. Miliția îi scoate afară pe cei din galeria Rapidului. Și i-a așezat în galeria Brașovului, era un rând de “stegari”, un rând de giuleșteni. Mi-aduc aminte că trebuia să se încheie 1-1 ca să se salveze amândouă.

“Haide Steagul, Hai Rapid, Haide Steagul, hai Rapid”. Când scandau cei de pe un rând, când ceilalți. Cea mai frumoasă lecție de demnitate sportivă. S-a întors Lăcătuș cu spatele la o pasă. Și-a fost 1-1… Fotbalul îl fac fotbaliștii, nu șefii de club”, au fost amintirile aduse în lumină de Părintele Constantin Necula, care a crescut la Brașov.