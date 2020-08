Părintele Gamaliel Sima, o lecţie de smerenie şi bunătate: “Omul evoluat e cel care ştie că singurul lui ajutor complet este Dumnezeu”. Reportaj FANATIK

Doar credința naște idei sănătoase. Părintele Gamaliel Sima este un duhovnic „uns ” cu suflet, cu har și cu dărnicie. Cu ani în urmă a inițiat proiectul unei căsuțe apicole, pentru a vindeca oameni. În perioada molimei coronavirusului, subiectul este mai mult decât „interesant ”. Dar „mai ” interesant este Părintele Gamaliel, ca persoană. Îți binecuvântează inima, doar când îi auzi vocea, deși, uneori, te… ceartă. Merită. Începând de la căsuța apicolă și dincolo de problemele sănătății tuturor, există Dumnezeu. A fost o discuție în urma căreia reporterul a plecat în lacrimi de bucurie….

Părintele Gamaliel este duhovnic, scriitor, a slujit la Mănăstirea Antim și a fost starețul Mănăstirii Ciolanu. Acum, slujește la Mănăstirea Recea, din Dumbrăveni. Este un om destins și deschis, aspru uneori, dar i se citește sfințenia, din voce. Reporterul și credinciosul, în același timp, se apropie cu sfială. Sau cel puțin, încearcă. „Până la vârsta de 58 de ani, am fost în câteva mănăstiri, așa cum am primit ascultare. Mai întâi, la Mănăstirea Antim, unde am primit cinul monahal și apoi la Mănăstirea Cernica, unde am înființat un centru social – cultural, „Sfântul Ierarh Calinic” de la Cernica. Acum sunt duhovnic la Mănăstirea de maici Recea, din Județul Vrancea”… Așa a început discuția. Una lungă, pentru că de la… viruși și de la posibilele tratamente împotriva lor, am ajuns la profunzime.

Un ajutor în lupta împotriva COVID-19. Părintele Gamaliel Sima: „Aerul de stup vindecă afecțiunile pulmonare”.

Părintele Gamaliel Sima a construit o căsuță apicolă, unde se poate face tratament pentru boli pulmonare. Evident, ne-am interesat dacă rețeta poate ajuta și bolnavii infectați cu COVID-19. Unii oameni au o sinceritate debordantă, poate de neînțeles pentru alții. Și în același timp, trăiesc… firesc. Răspunsul părintelui a fost clar: „Pentru că nu sunt medic, nu mă pot pronunța în ceea ce privește infecția cu virusul COVID – 19. Dar, din ceea ce am citit în literatura de specialitate din Ucraina, în special lucrări de cercetare în apiterapie, aerul de stup aduce beneficii și chiar vindecări la nivelul aparatului respirator. Afecțiunile plămânilor, chiar și ale pielii… Și am constatat acest lucru pe propria mea piele, într-un loc în care am amplasat opt stupi. Aerul de stup are posibilitatea să umple sau să inunde incinta acestei căsuțe. Pe un pat făcut special deasupra stupilor. Stând culcat, pacientul, cum eram și eu, putea avea posibilitatea să se apropie de familiile de albine, iar aerul să fie mai ușor de respirat. Da, interacțiunea dintre familiile de albine și om are efect asupra afecțiunilor respiratorii umane! Dar pentru a afla dacă are efect asupra COVID -19, este nevoie de cercetări clinice…”

Dacă îl întrebi ce produse apicole recomandă, dar mai ales dacă pot vindeca sau preveni COVID – 19, Părintele Gamaliel răspunde simplu, la obiect și fără a se… „da expert” în toate, așa cum se petrec lucrurile cu oamenii care ne oferă lecții la televizor. „Vă rog frumos să țineți cont că nu sunt medic și, de asemenea, că nu am fost bolnav de COVID – 19, dar, ca să vedem dacă o persoană poate fi vindecată de acest virus, prin tratamentul aerului de stup, trebuie făcut un tratament practic, sub supraveghere autorizată… Propolisul și derivatele sale au eficiență mare, mai ales în tratarea bolilor respiratorii. Tinctura și toate derivatele din propolis au un efect mult mai pronunțat. Există aparate performante care produc aerosoli pentru boli respiratorii și care pot fi inhalați cu șanse de reușită”.

Părintele Gamaliel are talentul de a vindeca oamenii. Știm ceea ce este talentul pentru că romanticul sculptor Rodin, dintr-o suflare, a definit, în mod etern, conceptul de talent. El spunea că a avea talent înseamnă a-ți face plăcere ceea ce crezi și ceea ce muncești.

Tratament pentru caii de curse

Cum i-a venit ideea tratamentului prin stupi? Un profan ar putea lua, lesne, așa cum se întâmplă de obicei, în râs aceste tipuri de „medicație ”. Gravă și tristă greșeală…. Duhovnicul de la Recea este, de mulți ani, preocupat de domeniul apicol și mai ales de domeniul Apiterapiei, adică de terapia cu produse de stup. Aflase că ucrainienii sunt avansați în această direcție, dar și rușii sau cehii. Acum, aceste cercetări le-au atras atenția occidentalilor. Se pare că mai mult germanii au experimentat metoda și că au avut rezultate în această direcție. Nemții și mai ales austriecii folosesc aerul de stup pentru caii de curse. Înaintea marilor curse, le fac acest tratament, care îi energizează în vederea obținerii performanțelor în domeniul curselor.

Privirea soarelui cu ochiul liber strică ochiul prin disproporție. Așadar, am… tăcut. Am reflectat. Nu suntem în urma „străinilor” pentru că, vezi Doamne, aceia ar avea mai mulți… bani, ci pentru simplul motiv că inventatorii și pionierii români, din diverse domenii, sunt ignorați sau prea puțin credibili, deoarece „credibilitatea”, cea cu ghilimelele de rigoare, este trecută prin filtrul unor organe mediatice care au transformat „nimicul” în „exclusivitate”.

Părintele Gamaliel nu este epatant, dar, vorba unor realizatori TV, doamnelor și domnilor, dragi români, este un om care, pentru a-i învăța pe alții, se învață, perpetuu, pe sine însuși. Dovadă sunt exemplele din Ucraina, din Austria, din Germania și nu numai….

Distanțare socială și slujbe în aer liber

Auzindu-l pe acest om, Părinte și suflet, am avut nevoia de a extinde subiectul discuției. La început, am simțit un pic de reticiență, dar deloc răceală. Discutând cu Gamaliel Sima te „umpli” sufletește. Și domnia sa, chiar dojenitor uneori, îți oferă acest dar.

L-am întrebat, așadar, cu ce probleme vin credincioșii, în această perioadă pe care Coronavirusul și-a pus amprenta și mai ales ce îi sfătuiește. „Sincer, întrebarea depășește tematica interviului nostru… Dar ne conformăm vremurilor. Discutăm despre distanțare socială și da, exista participări la slujbe, în aer liber… ca măsură de prevenție”, ne-a răspuns. Da, Taina este „faptul” cel mai important de pe această lume. Ați înțeles la ce ne referim…

Am insistat și am revenit la ideea de tratament. Această pandemie se străduiește să ne pângărească existența și ne pândește. E foc și pară pe noi. Dar, mereu, omul și credinciosul au învins. Doctorul este un om și un credincios. „Există medici care au competența de a recomanda folosirea produselor de stup. Ei au competența să testeze, legal, tratamentul cu aerul de stup pentru boala numită „Coronavirus”. Eu nu am avut posibilitatea să tratez pe cineva bolnav de coronavirus, nici măcar întâmplător”… a venit răspunsul. Clar, simplu, la obiect, precum dalta care sculptează adevăruri simple, dar… adevărate. În lumea adevărurilor nu există pleonasme.

Un Părinte izolat, înțelept, dar răbdător cu… ziariștii

Ușor, am căpătat curaj. În ultima vreme, au existat multe controverse. Cazul IPS Theodosie este de notorietate. De asemenea, de curând, la Galați, peste 200 de oameni s-au strâns într-o curte și s-au rugat pentru stoparea Coronavirusului, iar Poliția s-a autosesizat. Am dorit să știm care este opinia domniei sale, referitor la aceste probleme. Răspunsul a fost, din nou, la obiect: „Eu sunt un om izolat de lume. Nu am informații despre aceste lucruri și, ca atare, nu sunt de niciun folos în acest sens…”

Am insistat și l-am întrebat pe Părinte de ce s-a autoizolat. De data aceasta, am primit cuvintele ca pe un șirag de stropi reci: „În acest moment, închidem discuția… Probabil, nu aveți nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă monahism!” Ce om paradoxal… Dur, în blândețe… Înțelept și concesiv. Pentru că, iată ce a urmat, în momentul în care i-am mărturisit că reporterul traverseză, el însuși, o perioadă de răsturnări interioare…

„Nouă, monahilor, ne place să ne retragem și suntem retrași ca să nu avem de a face cu oamenii care nu au de a face cu Dumnezeu, care nu sunt preocupați de existență, de viața veșnică. Și singura soluție a fost retragerea într-un loc în care nu suntem implicați. Și într-un loc care să nu ne devieze de la drumul nostru”, a spus Părintele Gamaliel.

Pilde, aritmetică și algebră…

Curiozitatea, care nu este tocmai benefică pentru suflet și mai ales pentru tot ceea ce înseamnă credința, ne dă, de multe ori, ghes. Am fost… curioși dacă, pe undeva, credința poate învinge știința. A urmat un nou strop de ploaie cu gheață, dar uns cu blândețe: „Nu ați pus bine întrebarea… Nu există conflict între știință și credință. Vă voi istorisi o mică întâmplare populară, care se pare că are un sâmbure de adevăr. Să zicem că, acum vreo 50 de ani, un bătrânel a mers la medic și i-a spus că suferă din pricina unei probleme stomacale. Iar doctorul i-a prescris niște medicamente specifice, pe o rețetă. Ei, moșul a plecat și înainte să ajungă acasă s-a oprit la o cârciumioară și înainte să mănânce, a mototolit rețeta, a băgat-o în gură și a înghițit-o cu un pahar cu apă. Și uite așa, moșul a mers la toaletă și și-a rezolvat problema…. I-a priit. Este vorba despre efectul placebo. Dacă efectul placebo poate fi plasat în zona credinței, da… Sub acest aspect, credința are efect. Știința pleacă și ea de la spiritualitate. Știința este cuprinsă în sfera credinței. În aritmetică, 1 + 1 fac 2. Este o axiomă, o normă, o dogmă, o lege. Ține de aritmetică. Dar dacă luăm această lege (care este o convenție omenească) și o ducem în zona algebrei, mai are efect? De bună seamă că nu are același rezultat… deoarece, în algebră intervine regula semnelor. Așadar, în algebră, 1 – 1 nu-ți mai dă „zero”, ca în aritmetică, ci – 1, ca în algebră. În toate științele există o baza axiomatica. În religiile mari există, de asemenea o bază axiomatică, numită Crez. Noi, creștinii ortodocși, rostim, solemn, în fiecare liturghie, Crezul. Toate cele 12 enunțuri sau legi care sunt cuprinse în Crez sunt axiomatice și constituie baza credinței creștine ortodoxe”.

Este foarte important dacă un teolog depășește mai ușor situația actuală, creată de… profani. Și aici am avut parte de un răspuns care îndeamnă la reflecție: „Teolog este acela care vorbește cu Dumnezeu. În denumirea de dicționar, teolog este o persoană care a absolvit studiile teologice, până la un anumit nivel. De la nivel liceal sau până la nivel universitar sau chiar până la doctorat… Însă, în sensul mistic al cuvântului, un teolog este acela care L-a cunoscut pe Dumnezeu și vorbește de la Dumnezeu, prin Dumnezeu sau cu Dumnezeu. Acela care este denumit comun teolog sau este teolog doar pentru că citește literatura teologică, doar dacă aplică în viața sa ceea ce învață din cărți devine beneficiarul muncii lui și s-ar putea să treacă mai ușor, la nivel psihic, sufletesc, poate chiar și trupesc, peste evenimentele neplăcute, peste boli și suferințe. Dar cel evoluat în sens mistic este, cu adevărat, omul care știe că în viață poate întâmpina greutăți și că singura lui scăpare sau singurul lui ajutor complet este Dumnezeu. Și apelează la El prin rugăciune, prin meditație, prin post…”

Puritatea se câștigă numai prin credință. Și prin muncă. Există oameni Îndumnezeiți. Credința nu este o vocație, ci un dar gratuit din partea lui Dumnezeu, de care omenirea este sau nu conștientă. Este o opțiune, prin liberă alegere și o binecuvântare. Este prilejul dragostei. Este cinstea acordată unanim.

„Dumnezeu are drepturi asupra Creației și asupra omului”

Atunci când discuți cu un asemenea om, te umpli de drag. De energie. De simțire. Întrebările curg, precum un val de smerenie. Respiră o rugăciune, în aceste întrebări… Iar Părintele nu este un „personaj” care se culcă pe axa globului terestru, la un punct cardinal….

Ce este acela „Drept divin”? „În Dreptul Divin intră, de exemplu, Poruncile, date de Dumnezeu oamenilor, prin Moise. Acestea nu sunt abolite, ci „îngropate ” în conștiința umanității. Dumnezeu are drepturi asupra Creației și asupra omului, pentru că el este Creatorul, Salvatorul, Mântuitorul și Judecătorul acestei lumi” , a venit răspunsul. Comentariile sunt inutile.

Părintele Gamaliel, albinele și proprietatea istorică a mănăstirilor

Părintele Gamaliel Sima a ajuns la Mănăstirea Antim în anul 1999, dar drumul său călăuzitor continuă, iar astăzi îl găsim, cum spuneam, la Recea. Din copilărie, a fost pasionat de viața albinelor.

Creșterea albinelor este o proprietate istorică a mănăstirilor. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dat o lege care obliga fiecare mănăstire să crească familii de albine, în funcție de numărul de viețuitori ai mănăstirii și era prevăzut un număr de doi stupi pentru un călugăr. La începutul secolului XX, produsele apicole provenite de la mănăstiri erau foarte apreciate nu doar în țară, ci și în Occident. Marile palate occidentale erau luminate cu lumânări făcute din ceară românească.

Din nefericire, această tradiție mănăstirească a fost întreruptă în preajma Celui de-al Doilea Război Mondial și după instaurarea regimului comunist, odată cu Decretul 410, cel care a scos din mănăstiri un număr important de călugări. Astăzi, mănăstirile mari sunt posesoare de stupine importante, și la Mănăstirea Recea exista o stupină. La Antim, primele experimentări de creștere a albinelor au început în 2012.

„Am observat faptul că ele proliferează, adică au un spor de sută la sută anual, și am reușit să dezvoltăm mai multe familii. Din păcate, spațiul mănăstirii, în mijlocul Capitalei, s-a dovedit insuficient pentru creșterea intensivă a albinelor, așa încât am reușit să descoperim un teren, oferit de o familie generoasă în folosință gratuită pentru mănăstire. Stupina este amplasata pe teritoriul comunei Mihai Bravu, din județul Giurgiu, care la rândul său face parte din rezervația naturală numită Parcul Național Comana, a treia rezervație naturală după Delta Dunării și Balta Brăilei”, ne-a mai destăinuit Părintele Gamaliel Sima.

Practic, Căsuța Apicolă, motivul principal pentru care am decis să realizăm acest interviu, este prevăzută cu cutii de lemn ce conțin coloniile de albine, accesul albinelor făcându-se prin peretele căsuței. Este un fel de mega – stup, ce conține, practic, opt familii de albine. Avantajul unei asemenea amplasări îl reprezintă faptul că se reproduce atmosfera din stup, aerul pătrunzând prin unele guri de aerisire, fără ca albinele să aibă acces direct în căsuță.

Cum să te vindeci… Aici se află Taina

Revenind la Părintele Gamaliel Sima, trebuie adăugat un lucru esențial. Dincolo de ce oferă, evident, fără a cere ceva, nu-i place să fie lăudat. Dacă acest reportaj conține elemente… laudative, acesta este doar rezultatul sentimentelor care l-au încercat pe reporter.

Gamaliel Sima este un visător… practic care reamintește vorba gândită cu gânduri a lui Rodin, care zicea cu talent că a avea talent înseamnă să-ți facă plăcere să muncești. Și mai ales, să simți.

Să simți întru Dumnezeu. Și să te vindeci, pentru că, dincolo de COVID -19, în fiecare dintre noi există viruși… Există, însă, oamenii care au și puterea vindecării lor și a noastră, dar mai ales au har divin. Aici se află Taina.