Părintele singurei biserici românești din Istanbul, rugăciune pentru Mircea Lucescu: „Dumnezeu să-l aducă din nou alături de noi”

Pentru sănătatea antrenorului emerit se roagă inclusiv Sergiu Vlad (46 de ani), părintele care slujește în singura biserică românească din Constantinopol.

Biserica Sfânta Muceniță Parachevi este așezată în cartierul Haskoy, în zona europeană a Stambulului, pe malul răsăritean al „Cornului de Aur”. La aproximativ 3 kilometri distanță de inima marelui oraș, de Turnul Galata, de Pera, de Beyoglu. De mai bine de două decenii, mai exact din 2004, este lăcașul de închinare al creștinilor ortodocși români.

„Iubiți frați, vă scriu pentru a vă anunța că domnul Mircea Lucescu, marele nostru fotbalist și antrenor, trece prin momente dificile și se află la terapie intensivă.

Este un om deosebit, care ne-a adus bucurie și mândrie prin performanțele sale, dar care, totodată, ne-a oferit un adevărat exemplu de credință și smerenie sprijinind constant biserica comunității noastre.

În aceste clipe grele, vă îndemn pe toți să ne unim în rugăciune pentru sănătatea și întărirea sa. Dumnezeu să-i dea putere, vindecare și să-l aducă din nou alături de noi. Doamne ajută”, a fost mesajul postat pe contul personal de Facebook de către preotul Sergiu Vlad.

Mircea Lucescu a ajutat la amenajarea singurei bisericii românești din Istanbul

Biserica aparține de Ministerul Culturii din Turcia, dar așa cum apare public și pe doxologia.ro, portalul Bisericii Ortodoxe Române, lăcașul sfânt, salonul comunității casa, biroul parohial, cimitirul și grădina „au cunoscut transformări cu ajutorul domnului Mircea Lucescu, cel care a contribuit și la amenajarea bibliotecii, alături de Ministerul Afacerilor Externe din România, iar după 2010, l-a susținut pe preotul paroh Vlad Sergiu la amenajarea casei parohiale”.

Familia fostului selecționer al României, care a donat și două icoane bisericii: cea cu sfinții Brâncoveni, chiar la deschiderea oficială a locașului sfânt pentru comunitatea românească, și cea a Sfântului voievod Ștefan cel Mare, pe care se observă inclusiv înscrisul care arată că este o donație a Luceștilor.