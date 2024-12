„Părintele” Universității Craiova, dezamăgit de situația de la clubul lui Mihai Rotaru la final de 2024: „Așteptam mai mult de la echipă”

Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a făcut o analiză la final de an atât a parcursului din SuperLiga, cât și a celui din Cupa României. Așteptările sale, însă, erau mult mai mari, având în vedere investițiile ultimilor ani din Bănie.

Pavel Badea, analiză a finalului de an 2024 pentru Universitatea Craiova: „Nu suntem în grafic”

Directorul Universității Craiova a analizat finalul de an al oltenilor în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderată de Cristi Coste.

Pavel Badea nu s-a arătat mulțumit de performanța Craiovei în acest sezon. Punctele adunate în campionat până în acest moment nu întâlnesc așteptările conducerii.

Calificarea în sferturile Cupei României a mai salvat din finalul de an pentru craioveni. .

„(n.r. – E Universitatea în graficul stabilit?) Nu, nu suntem. Sincer vorbind așteptam mai mult de la echipă. Având în vedere investițiile care s-au făcut în ultimul an, având în vedere condițiile care sunt asigurate echipei, este clar că suntem sub ceea ce ne-am propus.

Ceea ce ne-am propus a fost să ne batem la campionat, dar în momentul actual echipa nu are punctele necesare nici pentru a avea certitudinea că va fi în primele 6. Nu ne putem gândi în acest moment la campionat.

Însă, valoarea echipei coroborată cu condițiile de la echipă ne dau speranțe că primul dintre obiective va fi îndeplinit, adică play-off-ul. Suntem în grafic pentru că ne-am dus în Cupa României mai departe, deși am început cu stângul. Eu, fiind stângaci, ar trebui să spun că am început cu dreptul.

Este un pas înainte din moment ce te-ai dus mai departe în cupă. Speri la un loc de cupe europene obținut mai repede decât prin campionat, spre exemplu.”, a declarat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA

Pavel Badea consideră că FCSB a făcut o greșeală jucând cu rezervele în meciul cu Craiova

Pavel Badea a recunoscut greșeala Universității Craiova din prima etapă de Cupa României, când au jucat cu echipa a doua împotriva Metalului Buzău și au pierdut. El este de părere că

„(n.r. V-ați așteptat să câștigați cu FCSB?) A fost o surpriză plăcută. A fost un joc bun cred eu. Cred că am fost peste FCSB pe toată durata partidei. Noi am jucat cu FCSB dincolo de numele care au jucat în teren. Noi am abordat foarte serios competiția și nu am mai repetat greșeala pe care am făcut-o în prima etapă și pe care FCSB a făcut-o împotriva noastră”, a mărturisit Badea

În acest moment, Universitatea Craiova ocupă poziția a 4-a în clasament, cu 32 de puncte adunate în 20 de partide.

Pavel Badea, VERDICT DUR despre BILANŢUL Universitatii Craiova LA FINAL DE 2024