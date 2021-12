Exclusiv. Reportaj la casa natală a lui Nicolae Ciucă. Părinții premierului: ”Nu ne place deloc că Nicu e prim-ministru. Nu e bine pentru el!”

Militar de carieră, Nicolae Ciucă (54 de ani) a fost instalat în fruntea guvernului pe 25 noiembrie, după ce formula propusă de el a trecut de votul Parlamentului cu o largă majoritate, 318 voturi ”pentru” și 126 ”împotrivă”.

Conform CV-ului oficial, Nicolae Ciucă a absolvit inițial Liceul Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova (1985), şi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi “Nicolae Bălcescu” de la Sibiu (1988). După Revoluție, Ciucă a urmat Cursul de perfecţionare de comandanţi companii cercetare, la Făgăraş, studiind ulterior la Academia de Înalte Studii Militare, specialitatea Arme Întrunite (1993-1995).

După ce a urcat pas cu pas în ierahia militară, Ciucă a ajuns în funcția de șef al Statului Major General, între 2015 și 2019, fiind trecut în rezervă – în octombrie 2019 – printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis. În două guverne succesive, Orban și Cîțu, Nicolae Ciucă și-a păstrat apoi funcția de ministru al apărării naționale.

”L-am și sunat atunci și i-am spus că nu e bine pentru el. Prea mult stres, știți cum e”

În Plenița, o comună cu 4.500 de locuitori situată la 60 de kilometri de Craiova, locuiesc și astăzi părinții premierului, Gheorghe și Lucia. În exclusivitate pentru FANATIK, într-un reportaj realizat chiar în curtea casei părintești a lui Nicolae Ciucă, aceștia au acceptat să vorbească despre băiatul lor ajuns în fruntea țării.

”Vă spun sincer, nu ne place deloc că Nicu e prim-ministru. Ne bucurăm pentru el, normal, că e băiatul nostru, dar atât. L-am și sunat atunci și i-am spus că nu e bine pentru el. Prea mult stres, știți cum e…Noi eram fericiți când el era ministru la apărare, da, acolo ne plăcea când era!”, a declarat mama premierului Ciucă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Lucia și Gheorghe Ciucă sunt de 56 de ani împreună. , care le ocupă mai tot timpul.

”Când ne uităm la televizor și încep să spună lucruri neadevărate despre băiatul nostru mutăm imediat pe alt post, dăm pe muzică!”

”Presa are părțile ei bune și părțile ei rele, de multe ori exagerează și spune minciuni. Noi, când ne uităm la televizor și încep să spună lucruri neadevărate despre băiatul nostru, mutăm imediat pe alt post, dăm pe muzică”, ne mărturisește Gheorghe Ciucă, tatăl prim-ministrului.

”Fata noastră a terminat Psihologia, se pricepe și la calculatoare, e la Craiova, e și ea bine. De la Nicu avem un nepot, un băiat, iar de la fată avem o nepoată. Suntem mulțumiți de ce ne-a dat Dumnezeu, nu ne plângem”, s-a confesat mama lui Nicolae Ciucă.

Părinții lui Nicolae Ciucă suferă de probleme cu circulația, specifice vârstei, tatăl premierului având în plus și ceva necazuri cu rinichii. De altfel, în momentul vizitei echipei FANATIK, Gheorghe Ciucă tocmai se întorsese din sat, unde își făcuse un set de injecții.

Mama premierului: ”Lui Nicu îi plac zarzavaturile, el nu se prea omoară cu carnea”

Mama lui Nicolae Ciucă ne-a dezvăluit și cum a pregătit porcul pentru copii, pe care l-a împărțit în două jumătăți, una pentru premier, iar cealaltă pentru sora acestuia. ”Azi a plecat fata, că am tăiat porcul. I-am păstrat și lui Nicu, normal… I-am dat jumătate lui, jumătate fetei, porcul avea 160 kg când l-am cumpărat, acum 3 luni, acum avea vreo 200, 200 și ceva. El nu se prea omoară cu carnea…

Lui îi plac zarzavaturile. Dar deja sunt afumate și șuncile, coastele și cârnații, acum le lăsam puțin la vânt ca să se mai usuce. Astea toate sunt ale lui Nicu, noi nu prea mai mâncăm așa ceva. Așteptăm să vină să le ia, sunt făcute așa cum îi plac lui”, ne-a spus femeia.

În timpul discuției cu reporterii FANATIK, mama lui Nicolae Ciucă nu a încetat însă să trebăluiască prin curtea casei natale din Plenița a actualului prim-ministru, ca orice gospodină care se respectă.

”Am grijă de păsări, le dau de mâncare, le îngrijesc, curăț după ele, nu e ușor. Avem găini, rațe, curci… Sunt bune, le dau pentru nepoți, ouăle de țară nu se compară cu ce găsesc în magazine. Mai vin pe aici, le dăm câte o găină, ouă, ce avem și noi mai bun.

Dar e greu, vă spun, că am probleme cu picioarele, mă dor câteodată. Uneori mi-e greu să merg prin grădină, trebuie să fiu atentă să nu alunec”, explică femeia energică, ajunsă la 74 de ani, în timp ce-și hrănește păsările din bătătură.

De ce nu mai investesc în casă părinții lui Nicolae Ciucă

Cel mai greu pentru părinții lui Nicolae Ciucă este atunci când trebuie să se îngrijească de pomii din livadă. ”Suntem oameni trecuți de 70 de ani, ne ocupăm cu grădina, avem ceapă, usturoi, pomi… Nicu a adus pomii, el a pus merii… Cel mai greu este când trebuie îngrijiți pomii, să fie tăiați…

Eu mă ocup de ei, dar e greu. Nu are cine să facă treaba, dacă chemi pe cineva, vrea 100-200 de lei pe zi, mâncare, băutură. Nu că nu am avea, că avem beciul plin cu țuică și de acum 10 ani, dar nici nu fac treabă cum trebuie”, se destăinuie părinții primului ministru.

Și, chiar dacă au tot ce le trebuie în casă, de la toaletă la electrocasnice, de atâția ani și în care a copilărit premierul. ”Aici nu mai investim nimic, că după noi nu cred că se mai mută nimeni aici. Cred că după ce ne ducem noi doi, în trei zile nu mai avem nici ferestre la casă.

De aceea nici nu am mai băgat bani, ar fi trebuit să facem acoperișul, dar mai ține… Nicu are casă la București, fata la Craiova, nepotul are și el, nepoata are și ea… Cine să mai stea aici? Ei zic că vor sta, dar nu cred că vor pleca de la casele lor să stea aici”, a mai spus Lucia Ciucă, mama premierului, pentru FANATIK.