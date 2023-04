Părinții care refuză să semneze contractul educațional cu școala vor fi sancționați. Anunțul ministrului educației

În Legea învățământului preuniversitar este prevăzut faptul ca părinții care refuză să semneze contractul educațional să fie sancționați. Anunțul a fost făcut miercuri, de ministrului educației.

Ministrul educației avertizează: părinții care refuză să semneze contractul educațional cu școala vor suferi sancțiuni

Într-un interviu acordat postului public de televiziune, la care lucrează stabilește sancţiuni pentru părinţii care refuză să semneze contractul educațional cu școala.

Conform ministrului educației, contractul educaţional cu şcoala include drepturi şi obligaţii atât pentru elevi, cât şi pentru şcoală şi pentru familie. Deca dezvăluie că a aflat de existența unor părinţi care nu ar fi dispuți să semneze acest contract. Ea spune că a introdus sancţiuni pentru acele familii care refuză să-şi asume şi partea de responsabilitate.

Oficialul Guvernului atrage atenția că orice comportament al adulților are consecinţe pentru copii. Ea mai cere familiilor ”să vorbească cu respect despre şcoală, cu respect despre cadrele didactice”.

”În Legea învăţământului preuniversitar am mai introdus un lucru. Fiecare familie semnează acel contract educaţional cu şcoala. Acel contract include drepturi şi obligaţii atât pentru elevi, cât şi pentru şcoală, cât şi pentru familie.

În lege, ca urmare a faptului că am înţeles că sunt părinţi care nu doresc să semneze acest contract, am introdus sancţiuni pentru acele familii care refuză să-şi asume şi partea de responsabilitate. Avem nevoie şi de limite, ceea ce trebuie să înţelegem este faptul că ceea ce facem noi, ca adulţi, are consecinţe pentru copii.

De aceea, îndemn familiile să vorbească cu respect despre şcoală, cu respect despre cadrele didactice”, a afirmat Ligia Deca, miercuri, într-un interviu pentru .

Ministrul educației, noi declarații despre stoparea violenței în școli

În aceeași intervenție, . Oficialul Executivului spune că a aflat de preocupările cadrelor care caută soluții pentru limitarea accesului cu obiecte interzise.

Ministrul a vorbit despre variantele analizate în acest moment împreună cu reprezentanții școlilor, dar și cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul siguranței. O soluție ar fi montarea camerelor de supraveghere în toate școlile.

”Astfel de acțiuni nu pot fi realizate decât de către cei în drept – poliție, jandarmerie. În cadrul unei suspiciuni acum se cheamă poliția. Avem nevoie, poate, de o procedură mai la îndemâna școlii.

Cineva din școală, preferabil nu cadrul didactic, poate că cei de la pază, pot să aplice o procedură de limitare a accesului cu astfel de obiecte”, a declarat Ligia Deca.

Ministrul a spus că “este îngrijorător că obiecte periculoase ajung în școală”. Deca e de părere că trebuie găsit un proces perfect legal prin care ele să poată fi confiscate.