Părinții din Chirpăr au rămas și fără al cincilea copil, la nici 24 de ore de la înmormântarea fraților Diana și Tibi. Decizie de ultimă oră în tragedia de la Sibiu

Părinții din Chirpăr care și-au îngropat copilașii, pe Diana și Tibi, joi, 5 februarie 2026, au primit o veste dureroasă la nici 24 de ore de la înmormântarea micuților care s-au înecat în pârâul din sat.

Părinții din Chirpăr care au pierdut 4 copii în doi ani au rămas și fără mezinul familiei: acesta va fi în grija statului

Familia din Chirpăr rămâne și fără unicul supraviețuitor, mezinul, în vârstă de 3 ani, în urma sesizării făcute de DGASPC. Instanța a decis că micuțul nu este în siguranță, dat fiind istoricul tragic al morților pe bandă rulantă.

„DGASPC Sibiu informează că, în baza unei decizii a instanței, la propunerea specialiștilor instituției noastre, s-a dispus măsură plasamentului în regim de urgenţă, pentru copilul rămas în familie, acesta a fost preluat și se află în siguranță.

Măsura a fost instituită ca urmare a constatării unor elemente care indicau existența unei situații de risc, fiind necesară intervenția imediată pentru protejarea integrității fizice și emoționale a copilului. Minorul va beneficia de toate serviciile necesare: medicale, psihologice, educaționale, sociale în vederea oferirii unui mediu securizant și favorabil dezvoltării sale armonioase”, au transmis reprezentanții , în exclusivitate, pentru FANATIK, decizia care a căzut ca un trăsnet pentru acuzați că nu au avut grijă de îngerașii îngropați săptămâna asta.

Mezinul familiei, luat acum de stat, a văzut scena înecului

FANATIK a relatat pe larg, de-a lungul săptămânii, despre cazul copiilor înecați în pârâu, nesupravegheați de părinți, iar detaliile care au ieșit la iveală erau de-a dreptul sfâșietoare. La scena înecului au participat și verișoara celor doi, care era să o pățească și ea, însă s-a salvat în ultima clipă, agățându-se de o creangă. La momentul morții celor doi micuți a asistat și mezinul familiei, care era la câțiva metri distanță de acel râu. De altfel, țipetele și plânsetele băiețelului au fost cele care au alarmat familia, unchiul copiilor intervenind imediat, însă nu s-a mai putut face absolut nimic pentru cei doi îngerași.

Părinții din Chirpăr au mai pierdut alți doi copii, afectați de penumonie

Familia, cu venituri modeste, a mai pierdut doi copii în urmă cu doi ani din cauza unei pneumonii severe de care au suferit. Apropiații familiei au declarat, pentru FANATIK, cu câteva ore înainte de dubla înmormântare care a avut loc pe 5 februarie, că părinții sunt distruși de durere. Tatăl copiilor a refuzat să mănânce de când s-a întâmplat nenorocirea, iar într-o seară i s-a făcut rău. Mama copilașilor a suferit, la rândul ei, un șoc atât de puternic că nu se mai înțelegea nimeni cu ea.

Tatăl copiilor, extrem de slăbit

„Amândoi sunt distruși. Mama lor nu mai reacționează. Nu mai știe pe ce lume e. Este foarte șocată. Multă lume a judecat-o pentru reacția ei, dar este distrusă, mai ales că a mai pierdut doi copii înainte, acum vreo doi ani. Din păcate, este foarte trist să vezi așa ceva, cu inima sfâșiată și cu lacrimi în ochi. Tatăl este distrus de când s-a întâmplat nefericitul eveniment. Nu a mâncat deloc de luni, de când au murit micuții, refuză să mănânce. Aseară i s-a făcut rău, a căzut din picioare. Este groaznic”, a relatat o persoană apropiată de familie, recent, pentru FANATIK.